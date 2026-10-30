6,3 Milliarden Dollar weg bei Binance – größter Krypto-Hack der Geschichte, Börse will Verluste decken

Bei Binance, der größten Kryptobörse der Welt, sind am Donnerstag (29. Oktober) Vermögenswerte im Umfang von rund 6,3 Milliarden Dollar betroffen. Binance spricht von einem Sicherheitsvorfall und will alle Verluste aus dem eigenen Schutzfonds SAFU und Firmenmitteln ersetzen. Einzahlungen und Auszahlungen sind vorübergehend gestoppt. Die US-Plattform Binance.US ist laut Berichten nicht betroffen.

Was passiert ist

In einer offiziellen Mitteilung schreibt Binance, die vorläufige Untersuchung deute auf den kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs hin. Darüber habe ein Angreifer Zugang zu einem Dienst-Container erhalten und unautorisierte Auszahlungen ausgelöst. Es gebe derzeit keine Hinweise auf einen Diebstahl von Wallet-Privatschlüsseln – also den geheimen Codes, mit denen ein Wallet normalerweise kontrolliert wird.

Die Analysefirma TRM Labs hat On-Chain-Bewegungen von etwa 6,36 Milliarden Dollar aus Binance-Wallets auf zehn Blockchains nachgezeichnet – unter anderem Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana und dem XRP Ledger. Der Großteil sei innerhalb von etwa 20 Minuten abgezogen worden. Betroffen waren vor allem Hot Wallets, also internetverbundene Börsen-Wallets für den laufenden Auszahlungsbetrieb.

Schadenshöhe und Einfrierungen

Binance beziffert den geschätzten Gesamtschaden auf rund 6,3 Milliarden Dollar. Gemeinsam mit Partnern seien bislang etwa 3 Milliarden Dollar an betroffenen Assets on-chain eingefroren. Herausgeber von Stablecoins – also Dollar-gebundenen Token wie USDT und USDC – haben laut TRM Labs und Medienberichten zusammen mit weiteren Partnern rund 2,7 Milliarden Dollar blockiert. Tether und Circle bestätigten Einfrierungen in Milliardenhöhe, wie unter anderem die BBC und CNBC berichten.

Ein Teil der gestohlenen Bestände – darunter große Mengen Bitcoin und Ether – liegt außerhalb der Reichweite von Token-Herausgebern. TRM Labs schätzt, dass die Angreifer noch rund 2,4 Milliarden Dollar in solchen Assets kontrollieren.

Binance-Stellungnahme und Nutzer

Binance betont: Nutzerkonten seien sicher, Verluste würden vollständig gedeckt. Als Sofortmaßnahmen nannte die Börse die Aussetzung von Ein- und Auszahlungen, das Zurückziehen der betroffenen Adress-Autorisierung sowie die Zusammenarbeit mit Strafverfolgern und Blockchain-Ermittlern. Co-CEO Yi He kündigte an, Auszahlungen sollten voraussichtlich innerhalb von 48 Stunden schrittweise wieder starten, sobald die Umgebung als sicher gilt.

Ob einzelne Kundenguthaben direkt aus Nutzerkonten abgezogen wurden oder ob es um Börsen-Hot-Wallets ging, aus denen Auszahlungen gefälscht wurden, ist in der öffentlichen Kommunikation noch nicht abschließend aufgeschlüsselt. Binance stellt klar, dass Kundengelder abgesichert seien und nach Abschluss der Sanierung ein aktualisierter Proof of Reserves veröffentlicht werde.

Wer steckt dahinter?

TRM Labs und Chainalysis ordnen den Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor zu – derselben Einheit, die laut FBI hinter dem Bybit-Hack von 1,5 Milliarden Dollar im Februar 2025 stecken soll. Binance selbst hat diese Zuschreibung bislang nicht bestätigt und erklärt nur, eng mit Strafverfolgern an der Identifizierung der Täter zu arbeiten. Die Nordkorea-Zuordnung bleibt damit unbestätigt, auch wenn unabhängige Analysten sie für sehr wahrscheinlich halten.

Marktreaktion

Bitcoin fiel nach den Meldungen um mehr als vier Prozent und rutschte unter die Marke von 78.000 Dollar. Auch Ether und Solana verloren deutlich. Der Vorfall gilt bereits als der größte bekannte Krypto-Diebstahl – rund viermal so groß wie der Bybit-Hack von 2025.

Für Nutzer heißt das kurzfristig vor allem: Auszahlungen bei Binance.com sind pausiert, der Handel kann eingeschränkt sein. Wer Guthaben auf der Börse hält, sollte die offiziellen Binance-Kanäle und keine ungeprüften „Support“-Nachrichten verfolgen – nach großen Hacks nehmen Phishing-Versuche typischerweise zu.