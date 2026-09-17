Deutsche Bank steigt in Kryptoverwahrung ein – Bitcoin und Ether rücken näher an den Finanzkern

Die Deutsche Bank will noch in diesem Jahr ausgewählte Kryptowährungen für institutionelle Kunden und Unternehmen verwahren. Damit rücken Bitcoin und Ether weiter in den Kern des klassischen Finanzsystems. Der geplante Start hängt allerdings noch vom Abschluss des regulatorischen Verfahrens ab.

Nach Angaben der Bank richtet sich das Angebot zunächst an Kunden ihrer Unternehmens- und Investmentbank in Europa. Dazu zählen Unternehmen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Verwahrstellen, Broker und staatliche Institutionen. Für normale Privatkunden ist der Dienst vorerst nicht vorgesehen.

Bitcoin und Ether stehen zum Start bereit

Zum geplanten Start sollen Bitcoin und Ether unterstützt werden. Hinzu kommen ausgewählte Stablecoins beziehungsweise E-Geld-Token. Die Deutsche Bank nennt ausdrücklich USDC, EURC und den Euro-Stablecoin EURAU. Später könnten weitere digitale Vermögenswerte und tokenisierte Finanzinstrumente folgen.

Der Dienst umfasst nicht nur die Aufbewahrung. Kunden sollen ihre digitalen Vermögenswerte auch an Dritte übertragen können. Die Deutsche Bank verwaltet dafür Wallets und private Schlüssel im Auftrag ihrer Kunden. Unternehmen müssen somit keine vollständige eigene Verwahrungsinfrastruktur aufbauen.

So will die Bank die Schlüssel schützen

Die angekündigte Architektur setzt auf mehrere Sicherheitsebenen. Dazu gehören geschützte Schlüsselerzeugung, hardwarebasierter Schutz, getrennte Zuständigkeiten und Freigaben durch mehrere Personen. Zusätzlich sind getrennte Warm- und Cold-Storage-Bereiche sowie redundante Technik, Sicherungen und Wiederherstellungsverfahren vorgesehen.

Für einzelne technische Komponenten greift die Bank auf externe Infrastruktur- und Technologieanbieter zurück. Welche Partner eingesetzt werden, nennt sie in der Mitteilung nicht. Gerade bei institutioneller Verwahrung bleibt diese Lieferkette wichtig, weil ein Ausfall oder Sicherheitsproblem eines Dienstleisters die gesamte Lösung treffen kann.

Warum die Meldung größer ist als sie klingt

Die Deutsche Bank behandelt Kryptowährungen nicht länger nur als spekulatives Randprodukt. Sie baut eine Infrastruktur auf, mit der große Anleger Bitcoin, Ether und digitales Geld in bestehende Kontroll-, Bilanzierungs- und Freigabeprozesse integrieren können. Das senkt eine der wichtigsten Zugangshürden für Unternehmen, die ihre Schlüssel weder selbst verwalten noch einem jungen Kryptodienst anvertrauen wollen.

Davon profitieren zunächst die etablierten Kryptowährungen. Bitcoin und Ether erhalten einen weiteren regulierten Zugangskanal. Stablecoins gewinnen zugleich als Abwicklungsinstrument für Zahlungen und tokenisierte Wertpapiere an Bedeutung. Dass mit EURC und EURAU auch Euro-Token vorgesehen sind, zeigt den wachsenden Wettbewerb um digitales Zentralbank- und Geschäftsbankgeld in Europa.

Die Bank wird zum Torwächter

Für Krypto-Anleger hat die Entwicklung eine zweite Seite. Institutionelle Verwahrung erhöht Komfort und kann operative Risiken verringern. Gleichzeitig kehrt damit ein altes Problem zurück. Wer die privaten Schlüssel nicht selbst kontrolliert, ist auf Prozesse, Freigaben und Verfügbarkeit des Verwahrers angewiesen.

Die Bank entscheidet außerdem, welche Vermögenswerte aufgenommen werden. Kleine Altcoins und dezentrale Projekte dürften die strengen Produkt-, Risiko- und Zulassungsverfahren kaum schnell durchlaufen. Der institutionelle Kapitalzufluss kann sich dadurch noch stärker auf Bitcoin, Ether und wenige regulierte Stablecoins konzentrieren.

Kein Schutz wie beim Bankguthaben

Die Deutsche Bank weist selbst darauf hin, dass Kryptowerte nicht durch eine Einlagensicherung geschützt sind, die mit dem Schutz geeigneter Bankeinlagen vergleichbar wäre. Auch eine Verwahrung bei einer Großbank beseitigt weder Kursrisiken noch Betrug, Cyberangriffe oder Ausfälle anderer Marktteilnehmer.

Zudem ist der Starttermin nicht garantiert. Zeitpunkt, geografische Verfügbarkeit, unterstützte Werte und Leistungsumfang können sich durch regulatorische Anforderungen, interne Genehmigungen oder die Nachfrage der Kunden verändern.

Was das für deutsche Anleger bedeutet

Privatanleger können das neue Angebot zunächst nicht direkt nutzen. Indirekt ist die Entwicklung dennoch relevant. Wenn Vermögensverwalter, Unternehmen und Fonds ihre Kryptobestände über eine global systemrelevante Bank verwahren können, sinkt für diese Gruppen die organisatorische Hürde. Das kann die institutionelle Nachfrage verbreitern und die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte weiter erhöhen.

Die eigentliche Botschaft lautet deshalb nicht, dass Bitcoin plötzlich risikolos wird. Entscheidend ist, dass die traditionelle Finanzwelt ihre eigene Infrastruktur für Kryptowährungen aufbaut. Krypto wird damit nicht verdrängt, sondern in Bankprozesse eingebaut. Für die Branche ist das ein Reifeschritt. Für Nutzer bleibt es eine Abwägung zwischen eigener Kontrolle und institutionellem Komfort.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der journalistischen Information und Einordnung. Kryptowährungen sind hochriskant und können stark im Wert schwanken. Ein Totalverlust ist möglich.