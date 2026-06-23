Bank of England rudert zurück: Stablecoins bekommen mehr Luft

Die Bank of England hat bei Stablecoins einen bemerkenswerten Schritt zurück gemacht. Statt harter Grenzen für einzelne Nutzer und Unternehmen soll es nach neuen Entwurfsregeln vorerst eine temporäre Obergrenze für die Gesamtzirkulation systemischer Stablecoins geben. Cointelegraph und CoinDesk berichten übereinstimmend von einem Rahmen, der auf eine Markteinführung regulierter Pfund-Stablecoins im Jahr 2027 zielt.

Der Unterschied ist größer, als er auf den ersten Blick wirkt. Ursprünglich standen enge Haltegrenzen im Raum, die den praktischen Nutzen von Stablecoins im Alltag und im Geschäftsverkehr stark eingeschränkt hätten. Nun soll die Bank of England stattdessen eine Grenze von 40 Milliarden Pfund für die Ausgabe eines einzelnen systemischen Stablecoins ansetzen. Das ist immer noch Kontrolle, aber deutlich weniger strangulierend als individuelle Nutzungslimits.

Regulierung mit angezogener Handbremse

Systemische Stablecoins definiert die Bank of England als Token, die breit im Zahlungsverkehr verwendet werden und dadurch Risiken für die Finanzstabilität erzeugen könnten. Ob ein Stablecoin in dieses Regime fällt, soll laut Cointelegraph letztlich vom britischen Finanzministerium entschieden werden. Damit bleibt der Staat klar am Steuer.

Gleichzeitig erkennt die neue Linie an, dass Stablecoins nur dann funktionieren, wenn sie nicht schon vor dem Start zu einem Nischenprodukt reguliert werden. CoinDesk berichtet, dass die Zentralbank ihre Pläne für individuelle und unternehmerische Haltegrenzen gestrichen hat. Stattdessen soll eine temporäre Gesamtgrenze greifen, die mit zunehmender Marktreife wieder auslaufen könnte.

Auch bei den Reserven gibt es Bewegung. Nach CoinDesk sollen Emittenten nur noch 30 Prozent ihrer Reserven als nicht verzinste Einlagen bei der Zentralbank halten müssen. Bis zu 70 Prozent könnten demnach in kurzfristigen britischen Staatsanleihen liegen. Zinsen an Stablecoin-Halter bleiben allerdings untersagt. Für Emittenten ist das dennoch wichtig, weil Reservestrukturen über die Wirtschaftlichkeit des Modells entscheiden.

Warum das für Krypto wichtig ist

Stablecoins sind längst mehr als ein Werkzeug für Trader, die zwischen Bitcoin, Ethereum und USDT wechseln. Sie sind digitale Zahlungsinfrastruktur, Liquiditätsanker für Börsen, Brücke zwischen Fiat und Blockchain und potenziell ein Gegenmodell zu langsameren Bankprozessen. Genau deshalb wollen Zentralbanken sie regulieren, aber auch nicht völlig abwürgen.

Großbritannien versucht seit Jahren, sich als Standort für digitale Finanzinnovation zu positionieren. Zu harte Stablecoin-Regeln hätten dieses Ziel beschädigt. Wenn Nutzer kaum relevante Beträge halten oder Unternehmen Stablecoins nicht sinnvoll einsetzen können, bleibt von der Innovation nur ein Demo-Projekt übrig. Der neue Ansatz wirkt daher wie ein Kompromiss: Die Zentralbank behält die Aufsicht, die Branche bekommt aber genug Luft zum Atmen.

Für die Krypto-Welt ist das Signal doppeldeutig. Einerseits wird Stablecoin-Nutzung dadurch stärker in ein staatlich kontrolliertes Rahmenwerk eingebunden. Andererseits akzeptiert die Bank of England faktisch, dass private digitale Geldformen eine Rolle im Zahlungsverkehr spielen können. Das ist ein deutlicher Unterschied zu einer reinen CBDC-Logik, bei der die Zentralbank selbst das digitale Geldprodukt stellt.

Der Kampf um digitales Geld geht weiter

Die eigentliche Auseinandersetzung dreht sich nicht nur um technische Regeln, sondern um Macht. Wer kontrolliert digitales Geld? Zentralbanken, Geschäftsbanken, private Stablecoin-Emittenten oder offene Netzwerke? Die britischen Pläne zeigen, dass Regulierer private Stablecoins nicht ignorieren können. Sie versuchen stattdessen, sie in ein System einzubauen, das Finanzstabilität und staatliche Kontrolle bewahrt.

Für Anleger und Krypto-Nutzer bleibt wichtig, die Details zu beachten. Ein regulierter Stablecoin ist nicht automatisch dezentral, zensurresistent oder risikofrei. Reserven, Einlösbarkeit, Herausgeber, Aufsicht und technische Umsetzung entscheiden darüber, ob ein Token im Ernstfall wirklich hält, was er verspricht.

Trotzdem markiert der Kurswechsel der Bank of England einen Punkt für die Stablecoin-Branche. Die Zentralbank hat offenbar verstanden, dass ein digitaler Zahlungsmarkt nicht entsteht, wenn man ihn vor dem Start mit zu engen Haltegrenzen fesselt. Für 2027 zeichnet sich damit ein britisches Modell ab, das private Stablecoins zulässt, aber unter klare Aufsicht stellt. Für Krypto ist das kein Befreiungsschlag, aber ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung.

Quellen

Cointelegraph: Bank of England publishes stablecoin rules, targets 2027 launch

CoinDesk: Bank of England backs down on strict stablecoin holding limits

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und Einordnung. Stablecoins, Kryptowährungen und tokenisierte Zahlungsprodukte können regulatorische, technische und finanzielle Risiken enthalten. Leser sollten Anbieter, Reserven und rechtliche Rahmenbedingungen eigenständig prüfen.