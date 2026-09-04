Bitcoin zurück über 80.000 Dollar – trägt die neue Rally?

Bitcoin hat die Marke von 80.000 Dollar zurückerobert und am Freitagmorgen zeitweise mehr als fünf Prozent innerhalb eines Tages zugelegt. Auch Ether, XRP, Solana und BNB zogen deutlich an. Nur zwei Tage nach dem kriegsbedingten Risikoabbau zeigt der Kryptomarkt damit wieder Stärke.

Die Erholung ist vor allem eine Reaktion auf veränderte Zinserwartungen in den USA. Nach vorsichtigeren Äußerungen aus der US-Notenbank sank die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September. Gleichzeitig gaben der Dollar und wichtige Anleiherenditen nach.

Vom Kriegsschock zur Zinshoffnung

Zu Wochenbeginn hatten neue Spannungen zwischen den USA und Iran den Ölpreis nach oben getrieben. Anleger fürchteten höhere Inflation und eine noch straffere Geldpolitik. Bitcoin fiel daraufhin in den Bereich um 76.000 bis 77.000 Dollar.

Nun hat sich ein Teil dieser Bewegung umgekehrt. Die Aussicht auf stabilere Zinsen verbessert die Bedingungen für riskante Anlagen. Wenn sichere Anleihen weniger attraktiv werden und der Dollar nachgibt, fließt häufig wieder mehr Kapital in Aktien und Kryptowährungen.

Warum die Bewegung so kräftig ausfiel

Der Sprung über 80.000 Dollar wurde durch geschlossene Short-Positionen verstärkt. Händler, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten bei der schnellen Gegenbewegung Bitcoin zurückkaufen oder wurden automatisch liquidiert. Dadurch entstand zusätzliche Nachfrage in einem ohnehin steigenden Markt.

Das ist für Anleger eine wichtige Einschränkung. Ein Teil der Rally beruht nicht auf langfristigen Käufen, sondern auf kurzfristiger Marktmechanik. Solche Bewegungen können kräftig sein, liefern allein aber noch keinen Beweis für einen dauerhaft neuen Aufwärtstrend.

Der US-Arbeitsmarkt wird zum nächsten Test

Im Mittelpunkt steht nun der US-Arbeitsmarktbericht. Sehr starke Beschäftigungsdaten könnten die Sorge vor einer Zinserhöhung zurückbringen. Schwächere Zahlen würden den Preisdruck auf Anleihen und Dollar möglicherweise weiter lindern. Zu schlechte Daten könnten dagegen neue Rezessionsängste auslösen.

Für Bitcoin wäre ein mittleres Ergebnis am günstigsten. Die Wirtschaft müsste stabil genug bleiben, ohne der Notenbank einen Grund für eine weitere Verschärfung zu geben. Bis die Daten verarbeitet sind, ist mit schnellen Ausschlägen in beide Richtungen zu rechnen.

Was die Marke von 80.000 Dollar bedeutet

Runde Kursmarken besitzen keine magische Wirkung. Sie sind aber psychologisch wichtig und bündeln viele Kauf-, Verkaufs- und Stop-Aufträge. Hält sich Bitcoin oberhalb von 80.000 Dollar, verbessert das kurzfristig die Stimmung. Ein schneller Rückfall würde dagegen zeigen, dass die Erholung vor allem von der Eindeckung kurzfristiger Wetten getragen wurde.

Positives Szenario – Sinkende Renditen und ein schwächerer Dollar stützen weitere Käufe.

– Sinkende Renditen und ein schwächerer Dollar stützen weitere Käufe. Neutrales Szenario – Bitcoin pendelt nach dem Kurssprung zwischen Gewinnmitnahmen und neuer Nachfrage.

– Bitcoin pendelt nach dem Kurssprung zwischen Gewinnmitnahmen und neuer Nachfrage. Negatives Szenario – Starke US-Daten, steigendes Öl oder neue Kriegsmeldungen drücken den Kurs wieder unter 80.000 Dollar.

Was Anfänger jetzt beachten sollten

Ein Tagesplus von fünf Prozent erzeugt leicht die Angst, eine große Bewegung zu verpassen. Gerade nach einem schnellen Anstieg ist ein Einstieg aus Zeitdruck jedoch riskant. Eine Aufteilung geplanter Käufe auf mehrere Zeitpunkte reduziert das Risiko, den gesamten Betrag nahe einem kurzfristigen Hoch einzusetzen.

Hebelprodukte sind vor wichtigen Konjunkturdaten besonders gefährlich. Kurze Ausschläge können eine Position schließen, obwohl sich der Markt wenig später wieder dreht. Für Kleinanleger bleibt eine überschaubare Positionsgröße wichtiger als der Versuch, jede Marktbewegung vollständig mitzunehmen.

Das Fazit am Freitag

Bitcoin hat den jüngsten Kriegsschock erstaunlich schnell abgeschüttelt. Die Rückkehr über 80.000 Dollar zeigt neue Risikobereitschaft, ist aber noch kein Freibrief für eine dauerhafte Rally. Zinsen, Dollar, Ölpreis und der heutige US-Arbeitsmarktbericht bleiben die entscheidenden Taktgeber.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient der journalistischen Information und Einordnung. Kryptowährungen und Hebelprodukte können stark schwanken und erhebliche Verluste bis hin zum Totalverlust verursachen.