Bitcoin-Dominanz einfach erklärt: Warum ein hoher BTC-Anteil Altcoins ausbremsen kann

Bitcoin-Dominanz klingt technisch, ist aber eine der nützlichsten Kennzahlen für Anfänger. Sie zeigt, welchen Anteil Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen hat. Laut CoinGecko lag dieser Anteil zuletzt bei rund 56,6 Prozent. Mehr als die Hälfte des Kryptomarktes steckt also rechnerisch in Bitcoin.

Das ist wichtig, weil Bitcoin-Dominanz viel über die Stimmung im Markt verrät. Wenn Anleger vorsichtig sind, fließt Kapital häufig zuerst in Bitcoin. Wenn sie mehr Risiko wollen, wandert Geld stärker in Ethereum, Solana, DeFi-Coins, Memecoins oder kleinere Projekte. Die Dominanz ist damit eine Art Risikobarometer.

Wie die Kennzahl berechnet wird

Die Rechnung ist einfach: Man nimmt die Marktkapitalisierung von Bitcoin und teilt sie durch die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Hat Bitcoin zum Beispiel 1,29 Billionen Dollar Marktwert und der Gesamtmarkt 2,28 Billionen Dollar, ergibt sich ein BTC-Anteil von etwas mehr als 56 Prozent.

Die Zahl sagt nicht, ob Bitcoin morgen steigt oder fällt. Sie sagt auch nicht automatisch, ob Altcoins billig oder teuer sind. Aber sie zeigt, wo das Gewicht des Marktes liegt.

Was hohe Bitcoin-Dominanz bedeutet

Eine hohe Bitcoin-Dominanz kann bedeuten, dass Anleger Sicherheit suchen. Bitcoin gilt im Kryptomarkt als ältester, liquidester und institutionell am stärksten beachteter Coin. Wenn Unsicherheit herrscht, verkaufen viele zuerst kleinere Altcoins oder meiden sie ganz.

Für Altcoins ist das oft schwierig. Selbst wenn einzelne Projekte gute Nachrichten liefern, fehlt bei hoher Bitcoin-Dominanz manchmal die breite Risikobereitschaft. Dann steigen nur wenige Coins, während der Rest des Marktes seitwärts läuft oder weiter fällt.

Wann Altcoins profitieren

Altcoins profitieren häufig, wenn Bitcoin stabil ist und die Dominanz zu fallen beginnt. Dann wirkt BTC wie ein Fundament, während Kapital in riskantere Marktbereiche wandert. Trader sprechen dann oft von Rotation. Erst läuft Bitcoin, dann Ethereum, dann größere Altcoins, später kleinere Spekulationswerte.

Das passiert aber nicht automatisch. Eine fallende Dominanz kann auch entstehen, wenn Bitcoin stärker fällt als der Rest. Deshalb sollten Anfänger die Kennzahl nie allein betrachten. Wichtig sind immer auch Gesamtmarkt, Handelsvolumen, Nachrichtenlage und Kursstruktur.

Warum Anfänger darauf achten sollten

Wer neu in Krypto ist, lässt sich leicht von einzelnen Altcoin-Gewinnen blenden. Bitcoin-Dominanz hilft, das Gesamtbild zu sehen. Ist BTC sehr dominant, ist der Markt oft noch defensiv. Fällt die Dominanz in einem steigenden Gesamtmarkt, kann das auf mehr Risikoappetit hindeuten.

Die Kennzahl ersetzt keine Analyse, aber sie verhindert Tunnelblick. Sie zeigt, ob Anleger gerade vor allem den Marktführer kaufen oder ob Kapital breiter verteilt wird. Genau diese Unterscheidung ist entscheidend, wenn man Altcoin-Chancen realistisch einordnen will.

Bitcoin-Dominanz ist damit kein komplizierter Profi-Indikator, sondern ein einfacher Kompass: Wo liegt das Gewicht des Marktes, und wie viel Risiko trauen sich Anleger gerade zu?

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen. Kursdaten können sich jederzeit ändern.