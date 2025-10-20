Bitcoin erobert die Banken: 21bitcoin startet Kredit-Offensive mit VR Bank Bayern Mitte

Die Salzburger Bitcoin-Plattform 21bitcoin wagt gemeinsam mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und Sopra Financial Technology den nächsten großen Schritt in der Finanzwelt – ein Pilotprojekt für Bitcoin-gestützte Kredite. Ziel: Kunden sollen künftig ihre Bitcoin als Sicherheit hinterlegen können, ohne sie verkaufen zu müssen. Damit wird das digitale Geld erstmals zum echten Pfand im klassischen Bankgeschäft – ein Meilenstein, wie das Unternehmen mitteilt.

Das Projekt gilt als europaweit einzigartig: Eine vollständig regulierungskonforme White-Label-Lösung soll Banken den sicheren Einstieg in den Bitcoin-Kreditmarkt ermöglichen – inklusive MiCAR-Compliance. „Unser Ziel ist es, Bitcoin für jeden zugänglich und nutzbar zu machen“, sagt 21bitcoin-CEO Daniel Winklhammer. Die VR Bank Bayern Mitte, längst als Bitcoin-Pionierin bekannt, will so ihren Kunden ermöglichen, ihre digitalen Werte zu nutzen, ohne sie aufzugeben oder steuerliche Nachteile zu riskieren.

Mit Bitcoin-backed Lending verschmilzt das konservative Bankwesen mit der neuen, dezentralen Finanzwelt. Ein Schritt, der nicht nur den Markt verändert, sondern auch zeigt: Die Zukunft des Geldes lässt sich nicht länger aufhalten – sie klopft längst an die Tür der Banken.