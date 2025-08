Bitcoin hält Stellung – Altcoins ziehen vorbei: XRP und Ethereum auf der Überholspur!

Während der Bitcoin mit rund 101.861 USD eine solide Seitwärtsbewegung hinlegt, legen die Altcoins kräftig zu. Laut Berichten beträgt der Tagesgewinn beim BTC 0,3 %, die Marktdominanz liegt stabil bei 60,67 %. Doch richtig spannend wird es abseits des Krypto-Königs:

Ethereum schiebt sich mit einem institutionellen Zufluss von 1,9 Milliarden USD ins Rampenlicht – und notiert aktuell bei 3.347 USD, ein saftiges Plus von 10 %. Noch explosiver präsentiert sich XRP: Der Token klettert um 10,66 % auf 3,18 USD, befeuert durch Spekulationen über eine mögliche Partnerschaft mit Mastercard.

Auch regulatorisch herrscht Bewegung: CoinShares erhält als erstes Unternehmen die MiCA-Zulassung in der EU – ein Meilenstein für den Krypto-Sektor, so Cointelegraph. In den USA treibt der GENIUS Act die Stablecoin-Gesetzgebung voran, was reale Anwendungsfälle für Kryptowährungen in greifbare Nähe rückt. Und Deutschland? Die Volks- und Raiffeisenbanken steigen mit einer eigenen Handelsplattform ins Geschäft ein – Kryptos bald direkt per Online-Banking kaufen? Willkommen in der Zukunft.

Weitere Signale aus dem Markt: SharpLink investiert satte 295 Mio. USD in Ethereum, während PayPal ein neues Zahlungstool für über 100 Kryptowährungen einführt. Und ein kurioser Presale auf Solana sorgt für Furore: Der Trading-Bot Snorter sammelt über 2,1 Mio. USD ein – bevor er überhaupt live ist.

Der Ausblick bleibt bullish, auch wenn geopolitische Störfeuer nicht auszuschließen sind. Institutionelles Geld, klare Regeln und technologische Innovationen setzen die Marschrichtung – und die zeigt derzeit steil nach oben.