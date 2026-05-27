Bitcoin kaufen für Anfänger: Fünf wichtige Apps und Plattformen im Überblick

Wer zum ersten Mal Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen will, steht schnell vor einer unübersichtlichen Frage: Welche App ist seriös, welche Plattform ist einfach genug für Anfänger und worauf sollte man vor der ersten Einzahlung achten?

Die wichtigste Antwort vorweg: Es gibt nicht die eine perfekte Krypto-App für alle. Anfänger sollten vor allem auf Regulierung, Gebühren, Spreads, Verwahrung, Auszahlmöglichkeiten, Bedienbarkeit und Steuerunterlagen achten. Wer nur schnell irgendwo kauft, bezahlt oft mit hohen Kosten, schlechter Übersicht oder unnötigem Plattformrisiko.

Die folgenden fünf Anbieter sind keine Kaufempfehlung, aber wichtige Einstiegspunkte, die Einsteiger in Deutschland und Europa kennen sollten.

1. BISON: Einfacher Einstieg aus dem Börse-Stuttgart-Umfeld

BISON ist für viele Anfänger interessant, weil die App bewusst einfach gehalten ist und aus dem Umfeld der Börse Stuttgart kommt. Wer nicht sofort mit Orderbüchern, Hebelprodukten oder Profi-Interfaces arbeiten will, findet hier einen vergleichsweise ruhigen Einstieg.

Der Vorteil liegt in der Bedienbarkeit. Kaufen, verkaufen, beobachten: BISON macht Krypto weniger einschüchternd. Für Anfänger kann das sinnvoll sein, weil die größte Gefahr oft nicht Technik ist, sondern hektisches Handeln. Der Nachteil: Wer sehr viele Coins, komplexe Ordertypen oder fortgeschrittene Funktionen sucht, stößt schneller an Grenzen.

2. Bitpanda: Breites Angebot aus Österreich

Bitpanda gehört zu den bekanntesten europäischen Krypto-Plattformen und bietet neben Bitcoin und Ethereum viele weitere digitale Assets an. Für Einsteiger ist die Plattform interessant, weil App und Weboberfläche verständlich sind und der Anbieter stark auf den europäischen Markt ausgerichtet ist.

Die Chance: Wer später nicht nur Bitcoin, sondern auch größere Altcoins oder Sparpläne nutzen will, findet ein breites Angebot. Das Risiko: Ein breites Angebot kann Anfänger auch verführen, zu früh in kleine oder spekulative Coins zu springen. Gerade bei vielen verfügbaren Assets gilt: Weniger ist am Anfang oft besser.

3. Coinbase: International bekannt und anfängerfreundlich

Coinbase ist eine der bekanntesten Krypto-Plattformen weltweit. Der Anbieter ist besonders für Anfänger attraktiv, weil die Oberfläche sehr einfach wirkt und viele Erklärinhalte rund um Kryptowährungen bietet.

Der Vorteil ist die Bekanntheit und der vergleichsweise einfache Zugang. Anfänger sollten aber genau auf Gebühren, Spreads und die Unterschiede zwischen einfacher Kaufoberfläche und fortgeschrittener Handelsansicht achten. Bequemlichkeit ist bei Krypto oft nicht kostenlos.

4. Kraken: Solide Börse für den nächsten Schritt

Kraken ist eher eine klassische Kryptobörse als eine reine Anfänger-App. Trotzdem kann Kraken für Einsteiger interessant sein, die sich etwas tiefer mit Handel, Sicherheit und Gebühren beschäftigen wollen.

Die Plattform ist besonders dann sinnvoll, wenn man langfristig mehr Kontrolle über Käufe, Limits und Auszahlungen haben möchte. Der Einstieg ist allerdings etwas technischer als bei sehr einfachen Apps. Wer noch nie eine Börsenoberfläche gesehen hat, sollte sich Zeit nehmen und mit kleinen Beträgen testen.

5. Trade Republic: Bequem für Broker-Nutzer, aber genau hinschauen

Trade Republic ist vor allem als Broker-App bekannt. Viele Anleger nutzen die App bereits für Aktien, ETFs oder Sparpläne und stoßen dort auch auf Kryptowährungen. Für Anfänger ist das bequem, weil Krypto in einer vertrauten Umgebung auftaucht.

Genau hier liegt aber auch der Punkt, den Einsteiger verstehen müssen: Broker-Krypto ist nicht automatisch dasselbe wie eine vollwertige Kryptobörse mit eigener Wallet-Nutzung. Wer Bitcoin wirklich selbst verwahren oder an eine eigene Wallet auszahlen möchte, muss vor dem Kauf prüfen, ob und wie das beim jeweiligen Anbieter möglich ist. Für manche Nutzer reicht ein Broker-Zugang, für andere ist echte Selbstverwahrung entscheidend.

Worauf Anfänger vor dem ersten Kauf achten sollten

Regulierung und Sitz: Gibt es eine klare europäische oder deutsche Aufsicht, ein Impressum und nachvollziehbare Geschäftsbedingungen?

Gibt es eine klare europäische oder deutsche Aufsicht, ein Impressum und nachvollziehbare Geschäftsbedingungen? Gebühren und Spread: Nicht nur die sichtbare Gebühr zählt. Auch der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis kann teuer werden.

Nicht nur die sichtbare Gebühr zählt. Auch der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis kann teuer werden. Auszahlung auf eigene Wallet: Wer Bitcoin wirklich besitzen will, sollte langfristig Selbstverwahrung verstehen.

Wer Bitcoin wirklich besitzen will, sollte langfristig Selbstverwahrung verstehen. Sicherheit: Zwei-Faktor-Authentifizierung, starke Passwörter und getrennte E-Mail-Adressen sind Pflicht.

Zwei-Faktor-Authentifizierung, starke Passwörter und getrennte E-Mail-Adressen sind Pflicht. Steuern und Nachweise: Gute Transaktionsübersichten helfen später bei der Steuererklärung.

Was ist für Anfänger ratsam?

Für Anfänger ist meist nicht die exotischste Plattform die beste Wahl, sondern die verständlichste und sicherste. Wer neu startet, sollte mit kleinen Beträgen beginnen, zuerst Bitcoin und Ethereum verstehen und sich nicht sofort von jedem Trend-Coin locken lassen.

Ein vernünftiger Einstieg kann so aussehen: erst Plattform vergleichen, dann Konto absichern, mit einem kleinen Betrag testen, Kaufbeleg sichern und sich danach Schritt für Schritt mit Wallets und Selbstverwahrung beschäftigen. Krypto wird erst dann wirklich interessant, wenn man nicht nur kauft, sondern versteht, was man besitzt.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Finanz-, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Kryptowährungen sind hochriskant, starke Kursschwankungen und ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Vor einem Kauf sollten Anleger die Bedingungen, Gebühren, Risiken und Verwahrungsregeln des jeweiligen Anbieters selbst prüfen.