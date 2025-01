Boerse Stuttgart Digital erhält als erster deutscher Krypto-Anbieter die EU-weite MiCAR-Lizenz

in

Boerse Stuttgart Digital hat als erster deutscher Anbieter von Krypto-Dienstleistungen die EU-weite Lizenz im Rahmen der Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) erhalten. Die Lizenzvergabe an die Kryptoverwahrgesellschaft Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH festigt die Position von Boerse Stuttgart Digital als führender, regulierter Infrastrukturanbieter für Banken, Broker und Asset Manager in Europa.

„Der Erhalt der MiCAR-Lizenz ist ein bedeutender Meilenstein für die Gruppe Börse Stuttgart. Auf dieser Basis werden wir das Angebot von Boerse Stuttgart Digital mit integrierten Lösungen für Finanzinstitutionen in ganz Europa weiter ausbauen und so die Internationalisierung und das strukturelle Wachstum unseres Digitalgeschäfts konsequent fortsetzen“, sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart.

„Die Lizenzvergabe an Boerse Stuttgart Digital unterstreicht unseren Anspruch, transparente, sichere und regulierte Kryptomärkte mitzugestalten. Als regulatorischer Vorreiter können wir nun Investoren und institutionellen Partnern in ganz Europa einen einfachen und zuverlässigen Zugang zu Kryptowährungen eröffnen. Die Vergabe der MiCAR-Lizenz nur wenige Wochen nach Verabschiedung des dafür erforderlichen nationalen Gesetzes stärkt auch generell die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im europäischen Kryptomarkt“, erklärt Dr. Oliver Vins, Managing Director und Chief Finance & Regulatory Officer von Boerse Stuttgart Digital.

Die MiCAR ist ein entscheidender Schritt in der Harmonisierung der Regulierungsstandards für Handel und Verwahrung von Kryptowährungen innerhalb der EU. Die MiCAR macht klare Vorgaben für die Registrierung und Beaufsichtigung von Anbietern, fördert den Anlegerschutz und schafft Transparenz. Gleichzeitig erleichtert sie Unternehmen den Zugang zu einem harmonisierten europäischen Kryptomarkt, indem unterschiedliche nationale Regelungen ersetzt werden.