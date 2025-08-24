Krypto-Betrug enthüllt: Millionen-Diebstahl durch falsche Behördenmasche

Ein dreister Krypto-Betrug hat erneut die Schwächen der digitalen Finanzwelt offengelegt: 2,8 Millionen Dollar in Bitcoin wurden aus einem Cold Wallet gestohlen. Laut Krypto News Deutschland täuschte der Betrüger sein Opfer, indem er sich als Vertreter einer britischen Strafverfolgungsbehörde ausgab und so Zugang zu sensiblen Daten erlangte. Dieser Vorfall ist ein weiterer Beleg dafür, wie Kriminelle die Gutgläubigkeit von Anlegern ausnutzen, während die Krypto-Branche oft tatenlos zusieht.

Der Angriff folgte einem perfiden Muster: Der Täter behauptete, persönliche Daten des Opfers seien auf einem kompromittierten Gerät gespeichert, und forderte es auf, Informationen auf einer gefälschten Website einzugeben. Das Ergebnis war der Verlust eines Millionenvermögens. Solche Methoden des Social Engineerings sind keine Neuheit – allein 2024 verlor die Plattform Coinbase 65 Millionen Dollar durch ähnliche Betrügereien. Die Behörden mahnen zur Vorsicht, doch die Verantwortung bleibt bei den Anlegern, die in einer unregulierten Branche oft schutzlos sind. Dieser Fall zeigt deutlich: Ohne kritische Vorsicht und bessere Sicherheitsmaßnahmen wird die Krypto-Welt weiterhin ein Spielplatz für Kriminelle bleiben, die mit psychologischen Tricks Millionen ergaunern.