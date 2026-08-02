Krypto um 9: Die neue Woche entscheidet über Bitcoin-Dominanz und Altcoin-Risiko

Der Kryptomarkt startet in die neue Woche nicht mit Euphorie, sondern mit einer nuetzlichen Warnung: Bitcoin haelt sich laut CoinGecko am Sonntagmorgen nur noch im Bereich von rund 63.000 Dollar, Ethereum liegt um 1.875 Dollar. Gleichzeitig bleibt die Bitcoin-Dominanz hoch. Fuer Anleger ist das ein besserer Fruehindikator als die naechste laute Kursprognose.

Die globale Krypto-Marktkapitalisierung bewegt sich laut CoinGecko zuletzt um 2,27 Billionen Dollar. Bitcoin stellt je nach Abruf grob 56 bis 58 Prozent davon, Ethereum rund 10 Prozent. Das ist kein Panikbild, aber auch kein breiter Risk-on-Markt. Wer am Sonntag seine Watchlist fuer die neue Woche sortiert, sollte deshalb nicht nur fragen, ob Bitcoin wieder 65.000 Dollar erreicht. Wichtiger ist, ob Kapital ueberhaupt aus der Deckung kommt.

Warum der Wochenstart mehr zaehlt als der Sonntagskurs

Sonntage sind am Kryptomarkt oft truegerisch. Die Liquiditaet ist duenner, einzelne Bewegungen wirken groesser, als sie in einer voll besetzten Handelswoche tatsaechlich sind. Genau deshalb eignet sich der Sonntag besser fuer eine Strukturfrage: Welche Signale koennen ab Montag bestaetigen, dass Anleger wieder Risiko nehmen?

Der erste Punkt ist die Bitcoin-Dominanz. Steigt sie, waehrend Bitcoin faellt oder seitwaerts laeuft, spricht das haeufig fuer Defensive: Kapital bleibt bei BTC oder wandert in Stablecoins, waehrend kleinere Coins unter Druck geraten. Faellt die Dominanz dagegen bei stabilen Bitcoin-Kursen, koennte das ein fruehes Zeichen fuer mehr Altcoin-Rotation sein. Fuer Anfaenger ist diese Kennzahl deshalb praktischer als die Suche nach dem naechsten Hype-Coin.

Der zweite Punkt ist Ethereum. ETH hat in den vergangenen Wochen relativ besser ausgesehen als viele alte Altcoins, bleibt aber deutlich unter frueheren Hochs. Wenn Ethereum gegen Bitcoin Staerke zeigt, verbessert das meist auch die Stimmung fuer DeFi, Staking und Layer-2-Werte. Wenn ETH dagegen gleichzeitig mit BTC faellt, ist Vorsicht angebracht: Dann handelt der Markt nicht Rotation, sondern Risikoabbau.

Die Mini-Analyse: Stablecoins sind gerade das ehrliche Angstbarometer

Die versteckte Botschaft steckt nicht nur in BTC und ETH, sondern im Stablecoin-Anteil. CoinGecko weist Stablecoins zuletzt mit mehr als 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und einem zweistelligen Anteil am Gesamtmarkt aus. Das ist fuer die Branche zweischneidig: Viel Stablecoin-Kapital kann spaeter Kaufkraft bedeuten, zeigt aber zugleich, dass Anleger Liquiditaet parken, statt sie breit in Risiko-Coins zu schieben.

Fuer deutsche Anleger ist das ein konkreter Nutzwert. Wer am Montag nur auf gruene Einzelkerzen schaut, uebersieht moeglicherweise, dass der Markt insgesamt noch defensiv bleibt. Eine haltbare Checkliste lautet daher: Bitcoin ueber wichtigen runden Marken, Ethereum relativ zu BTC, Stablecoin-Anteil, Handelsvolumen und ETF-Fluesse. Erst wenn mehrere Punkte zusammenpassen, wird aus einer Erholung mehr als ein Wochenend-Rebound.

Welche Termine die neue Woche bewegen koennen

Makro bleibt der groesste Taktgeber. Laut Wirtschaftskalender der New York Fed stehen in der Woche ab dem 3. August unter anderem ISM-Daten, Handelsbilanz, JOLTS, ADP-Arbeitsmarktbericht, woechentliche Erstantraege und am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten an. Kiplinger hebt ebenfalls hervor, dass der Fokus der Woche auf dem US-Arbeitsmarkt liegt.

Warum ist das fuer Krypto wichtig? Bitcoin wird inzwischen stark von denselben Liquiditaetsfragen bewegt wie Tech-Aktien, ETFs und der Dollar. Schwache Arbeitsmarktdaten koennen Zinssenkungsfantasien anschieben, aber auch Rezessionsangst erzeugen. Starke Daten koennen Risikoappetit stuetzen, zugleich aber Zinssorgen verlaengern. Anleger sollten deshalb nicht mechanisch auf „schlecht ist gut“ oder „gut ist gut“ setzen, sondern auf die Reaktion von Dollar, Renditen und Bitcoin gemeinsam achten.

Dazu kommen die ETF-Fluesse. Farside Investors zeigt, dass die US-Spot-Bitcoin-ETFs Ende Juli nicht durchgehend Rueckenwind lieferten; einzelne Handelstage waren von Abfluessen oder Nullwerten gepraegt. Das muss kein Trendbruch sein, aber es nimmt dem Markt einen wichtigen Kaeufer, wenn gleichzeitig Makro-Unruhe aufkommt. Fuer Bitcoin ist ETF-Nachfrage inzwischen keine Randnotiz mehr, sondern Teil der Marktstruktur.

Was Anleger am Montag konkret beobachten sollten

Bitcoin-Zone: Bleibt BTC ueber dem Bereich um 63.000 Dollar oder wird der Ruecksetzer beschleunigt?

Bleibt BTC ueber dem Bereich um 63.000 Dollar oder wird der Ruecksetzer beschleunigt? ETH/BTC: Haelt Ethereum relativ stand, oder wird auch der groesste Smart-Contract-Coin verkauft?

Haelt Ethereum relativ stand, oder wird auch der groesste Smart-Contract-Coin verkauft? Dominanz: Steigt die Bitcoin-Dominanz weiter, spricht das gegen eine breite Altcoin-Saison.

Steigt die Bitcoin-Dominanz weiter, spricht das gegen eine breite Altcoin-Saison. Volumen: Kommen Kursbewegungen mit echtem Handelsvolumen oder nur mit duennem Wochenendhandel?

Kommen Kursbewegungen mit echtem Handelsvolumen oder nur mit duennem Wochenendhandel? ETF-Fluesse: Kehren Nettozufluesse zurueck, verbessert das die Marktstimmung schneller als viele Social-Media-Prognosen.

Der haltbare Nutzen fuer Leser liegt darin, nicht jede Bewegung isoliert zu bewerten. Ein Bitcoin-Anstieg bei fallendem Volumen und steigender Dominanz ist etwas anderes als ein Bitcoin-Anstieg bei stabiler ETH-Staerke und sinkendem Stablecoin-Anteil. Im ersten Fall bleibt der Markt defensiv. Im zweiten Fall entsteht echte Risikobereitschaft.

Fuer den Sonntag reicht deshalb ein nuechterner Plan: keine ueberladene Watchlist, keine Jagd nach Altcoins aus Langeweile, sondern ein Marktbild mit fuenf Kennzahlen. Wenn Bitcoin, Ethereum, Dominanz, ETF-Fluesse und Makrodaten in dieselbe Richtung zeigen, wird die neue Woche spannend. Wenn sie sich widersprechen, ist Geduld oft die bessere Position als der naechste hektische Trade.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und Einordnung. Kryptowaehrungen sind volatil und koennen zu erheblichen Verlusten fuehren. Leser sollten eigene Recherchen durchfuehren und ihre persoenliche Risikotragfaehigkeit beachten.