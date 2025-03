Kryptonews der Woche

Bitcoin und US-Banken: Der US-Einlagensicherungsfonds FDIC hat neue Richtlinien veröffentlicht, die es US-Banken erlauben, Krypto- und Bitcoin-Dienste ohne vorherige Genehmigung anzubieten. Dies könnte die Akzeptanz von Kryptowährungen im traditionellen Finanzsektor weiter vorantreiben und den Markt beleben.

XRP und Ripple: Ein neuer Bericht von Bitwise sorgt für Aufsehen bei XRP-Anlegern. Er skizziert drei Szenarien für Ripple’s XRP bis 2030 – von einem möglichen Kursanstieg bis hin zu einem Kollaps. Der Rechtsstreit mit der SEC ist beigelegt, und neue Steuerregeln in den USA könnten XRP zusätzlich beeinflussen.

Bitcoin-Prognosen: Ein Krypto-Experte hat Wetten auf Polymarket analysiert und prognostiziert, dass Bitcoin 2025 maximal 139.000 US-Dollar erreichen könnte. Dies gibt Anlegern Hoffnung, setzt aber auch eine Obergrenze für die Erwartungen. Gleichzeitig hat Bitcoin kürzlich die 87.000-Dollar-Marke überschritten, angetrieben von positiven Marktstimmungen.

Ethereum unter Druck: Ethereum (ETH) kämpft weiter mit einem Abwärtstrend. Experten analysieren wichtige Kursmarken und sehen sowohl Krisenpotenzial als auch Hoffnung auf eine Erholung. Der sinkende Kurs und die nachlassende Nachfrage werfen Fragen über die langfristige Stärke von ETH auf.

Krypto-Regulierung und Markttrends: In den USA gibt es Bewegung: Die Wall Street zeigt sich trotz eines schwachen Marktes bullish auf Krypto, mit Investitionen von Giganten wie BlackRock. Gleichzeitig hat die Krypto-Taskforce der SEC ihre erste öffentliche Sitzung abgehalten, was auf strengere Regulierungen hindeuten könnte. In Deutschland wird über die Abschaffung der Einjahreshaltefrist für Kryptowährungen diskutiert, was steuerliche Vorteile für Anleger bringen könnte.

Altcoins und Innovationen: Solana (SOL) steht vor einem möglichen Durchbruch, mit steigenden Chancen auf eine ETF-Zulassung. Tron (TRX) versucht, einen Boden zu finden, während Polkadot mit Version 2.0 sein Multichain-Netzwerk neu definieren will. Zudem hat Fidelity einen eigenen Stablecoin getestet, was den Trend zu tokenisierten Finanzprodukten verstärkt.