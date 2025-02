Teil 3: Kryptowährungen kaufen – Erste Schritte

Willkommen zurück zu unserer Serie „Einstieg in Kryptowährungen und Anonyme Zahlungen“! In Teil 1 hast du gelernt, was Kryptowährungen sind, und in Teil 2 hast du dein erstes Wallet (z. B. mit Electrum) eingerichtet. Jetzt wird es praktisch: In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du Kryptowährungen kaufst und auf dein Wallet überträgst. Wir nutzen Coinbase als Beispiel für eine Börse, erwähnen Banking-Apps wie Revolut und geben Tipps für mehr Anonymität. Am Ende hältst du deine ersten Coins in Händen – los geht’s!

Wo kann man Kryptowährungen kaufen?

Es gibt mehrere Wege, an Kryptowährungen wie Bitcoin zu kommen: Börsen, Peer-to-Peer-Plattformen (P2P) und sogar moderne Banking-Apps. Jede Methode hat Vor- und Nachteile, besonders wenn Anonymität ein Ziel ist.

Krypto-Börsen:

Beschreibung: Zentrale Plattformen, auf denen du Kryptowährungen mit Fiatgeld (z. B. Euro) kaufst.

Beispiele: Coinbase, Binance, Kraken.

Vorteile: Benutzerfreundlich, große Auswahl, oft schnelle Abwicklung.

Nachteile: Verlangen meist KYC (Know Your Customer) mit Ausweis und Adresse – das mindert Anonymität.

P2P-Plattformen:

Beschreibung: Marktplätze für direkten Handel mit anderen Personen.

Beispiele: LocalBitcoins, Bisq.

Vorteile: Mehr Anonymität möglich (z. B. Barzahlung), keine zentrale Kontrolle.

Nachteile: Weniger praktisch, höheres Risiko (z. B. Betrug).

Banking-Apps:

Beschreibung: Moderne Finanz-Apps, die Krypto-Käufe integriert haben.

Beispiele: Revolut, PayPal.

Vorteile: Sehr einfach, keine extra Registrierung nötig, wenn du schon Nutzer bist.

Nachteile: Eingeschränkte Kontrolle (Coins oft nicht abhebbar), keine Anonymität.

Für den Einstieg nutzen wir Coinbase, da es besonders anfängerfreundlich ist. Wir zeigen auch, wie Revolut funktioniert, und erwähnen anonymere Alternativen.

Kauf mit Fiatgeld: Schritt-für-Schritt über Coinbase

Hier erklären wir, wie du Bitcoin auf Coinbase kaufst und auf dein Electrum-Wallet überträgst. Du brauchst: dein Wallet (aus Teil 2), eine Zahlungsmethode (z. B. Kreditkarte oder Banküberweisung) und etwa 15-30 Minuten.

Konto erstellen:

Gehe auf coinbase.com und klicke auf „Get Started“.

Gib eine E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort ein. Tipp: Für mehr Anonymität nutze eine neue E-Mail (z. B. über ProtonMail).

Bestätige deine E-Mail über den Link.

Verifizierung (KYC):

Coinbase verlangt eine Identitätsprüfung, um Fiatgeld einzuzahlen. Gehe zu „Settings“ > „Identity Verification“ und lade einen Ausweis hoch. Das dauert meist nur Minuten bis Stunden.

Hinweis: Ohne KYC kannst du keine Käufe tätigen – für anonyme Alternativen siehe unten.

Zahlungsmethode hinzufügen:

Gehe zu „Settings“ > „Payment Methods“ und wähle „Add Payment Method“.

Optionen: Banküberweisung (SEPA, 1-3 Tage) oder Kredit-/Debitkarte (sofort, aber höhere Gebühren, ca. 3,99 %).

Bitcoin kaufen:

Klicke auf „Buy/Sell“ im Menü.

Wähle „Bitcoin (BTC)“, gib den Betrag ein (z. B. 50 EUR) und wähle deine Zahlungsmethode.

Bestätige den Kauf – die Coins erscheinen in deinem Coinbase-Wallet.

Übertragung aufs Wallet:

Gehe zu „Portfolio“, wähle „Bitcoin“ und klicke auf „Send“.

Öffne Electrum, kopiere eine Empfangsadresse („Receive“-Tab) und füge sie bei Coinbase ein.

Gib die Menge an (z. B. 0,001 BTC), überprüfe die Adresse doppelt und bestätige. Die Übertragung dauert 10-30 Minuten.

Alternative: Kauf über Revolut

Wenn du schon ein Revolut-Konto hast, ist der Kauf noch einfacher:

Öffne die Revolut-App und gehe zu „Crypto“ im Menü. Wähle „Bitcoin (BTC)“ und tippe auf „Buy“. Gib den Betrag ein (z. B. 20 EUR) und bestätige – das Geld wird von deinem Revolut-Guthaben abgezogen. Wichtig: Revolut erlaubt keine Abhebung der Coins auf ein externes Wallet (Stand Februar 2025). Du „besitzt“ sie nur innerhalb der App – für echte Kontrolle und Anonymität ist eine Börse wie Coinbase besser.

Tipps für geringere Nachverfolgbarkeit

Coinbase und Revolut speichern deine Identität, was Anonymität erschwert. Hier sind Alternativen:

P2P mit LocalBitcoins:

Gehe auf localbitcoins.com, suche nach Verkäufern und filtere nach „Cash in Person“.

Treffe den Verkäufer, zahle bar und lass die Coins direkt auf dein Wallet senden. Nutze bewertete Anbieter!

Anonymität erhöhen:

Nutze eine separate E-Mail und ein VPN (z. B. NordVPN), um deine IP zu verschleiern – mehr dazu in Teil 5.

Kaufe kleine Beträge (<1.000 EUR), um weniger Aufmerksamkeit zu erregen.

Was du beachten solltest

Gebühren: Coinbase nimmt ca. 1,49 % bei Banküberweisung oder 3,99 % bei Kartenkauf; Abhebungen kosten etwa 0,0001 BTC. Revolut hat oft 1,5-2 % Gebühren.

Coinbase nimmt ca. 1,49 % bei Banküberweisung oder 3,99 % bei Kartenkauf; Abhebungen kosten etwa 0,0001 BTC. Revolut hat oft 1,5-2 % Gebühren. Kurs: Preise schwanken – teste mit kleinen Summen, bevor du mehr investierst.

Preise schwanken – teste mit kleinen Summen, bevor du mehr investierst. Sicherheit: Coins nie auf Coinbase oder Revolut lassen – immer aufs eigene Wallet übertragen, da Plattformen gehackt werden können.

Deine ersten Coins sind da – und jetzt?

Gratulation, du hast Bitcoin gekauft! In Electrum siehst du deinen Kontostand (bei Revolut-Nutzern nur in der App). Du bist jetzt Teil der Krypto-Welt. Doch wie bleibt deine Privatsphäre gewahrt, wenn Transaktionen nachverfolgbar sind? Darum geht’s in den nächsten Teilen.

Was kommt als Nächstes?

In Teil 4: Warum Anonymität zählt – Grundlagen der Privatsphäre zeigen wir, warum Bitcoin nicht automatisch anonym ist und wie du deine Spuren verwischen kannst. Bis dahin: Schau dir deine Coins an, teste eine kleine Übertragung (außer bei Revolut) und schreib Fragen in die Kommentare. Wir freuen uns auf dein Feedback!