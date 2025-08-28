Tether kündigt Plan zur Einführung von USD₮ auf RGB an

Tether gab heute seine Absicht bekannt, USD₮ auf RGB auszugeben, einem Protokoll der nächsten Generation für die Ausgabe und Transaktion digitaler Vermögenswerte auf Bitcoin und dem Lightning Network. Die RGB Protocol Association begrüßt die Ankündigung als starkes Signal für Entwickler und Institutionen, die private, skalierbare und benutzergesteuerte Asset-Rails im sichersten Netzwerk der Welt suchen.

RGB erreichte Anfang dieses Jahres mit der Veröffentlichung der Version v0.11.1 die Mainnet-Bereitschaft, sodass Entwickler nun Assets mithilfe von clientseitiger Validierung und Bitcoin als Commitment Layer ausgeben und verwalten können. Dieses Design hält Asset-Daten außerhalb der Blockchain, während Nachweise an Bitcoin-Transaktionen geknüpft werden – wodurch eine Überlastung der Blockchain minimiert, die Privatsphäre gewahrt und Lightning-Kompatibilität ermöglicht wird.

„Bitcoin verdient eine Stablecoin, die sich wirklich nativ, leichtgewichtig, privat und skalierbar anfühlt“,sagte Paolo Ardoino, CEO von Tether. „Mit RGB erhält USD₮ einen leistungsstarken neuen Weg auf Bitcoin, was unsere Überzeugung bestärkt, dass Bitcoin die Grundlage für eine freiere finanzielle Zukunft ist.“

Mit USD₮ on RGB werden Nutzer und Dienstleister in der Lage sein: