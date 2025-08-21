Thailand testet Krypto für Touristen: Ein Schritt zu grenzenlosem Bezahlen?

Blockchain Magazine berichtet, dass Thailand am 18. August 2025 „Crypto for Tourists“ eingeführt hat, ein Programm, das es Reisenden ermöglicht, mit Bitcoin oder Stablecoins per QR-Code für lokale Erlebnisse wie Essen oder Tempelbesuche zu zahlen. Unter dem Namen TouristDigiPay, Teil eines Sandkastenprogramms der Bank of Thailand, werden Kryptowährungen über eine Tourist Wallet-App sofort in Baht umgewandelt.

Ohne Banküberweisungen oder hohe Wechselgebühren ist es ein praktischer Schritt für Thailands 100-Milliarden-Dollar-Tourismusbranche mit 35 Millionen Besuchern jährlich. Tests mit Binance Thailand liefen reibungslos, doch KYC-Prüfungen und Ausgabenlimits (500.000 Baht für große Händler, 50.000 für kleine) wecken Datenschutzbedenken. Trotz Risiken wie Kursschwankungen und globaler Regulierungshürden könnte Thailand andere Länder inspirieren, Krypto und Reisen zu verbinden. Ein vielversprechender Ansatz für blockchain-basierte Zahlungen, aber Länder wie China und Preisschwankungen bremsen die Vision.