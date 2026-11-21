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Werbeformen und Preise
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auf Anfrage
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bannerformate: Standardformate 728 × 90 Pixel (Leaderboard, Desktop) und 250 × 250 Pixel (mobil). Laufzeit: grundsätzlich ein Monat.
So läuft es ab
1
Anfrage
Sie nennen uns die gewünschte Platzierung und den Wunschstart.
2
Angebot
Wir melden uns mit einem konkreten Angebot und klären alle Details.
3
Werbemittel
Sie liefern Banner oder Text, wir prüfen und binden alles ein. Den Vorlauf stimmen wir mit Ihnen ab.
4
Start
Ihre Anzeige geht zum vereinbarten Termin online und läuft für die gebuchte Zeit.
Klar gekennzeichnet, redaktionell unabhängig
Unsere Leser vertrauen darauf, dass sie Werbung und Journalismus auseinanderhalten können. Deshalb gilt:
- Banner und bezahlte Beiträge sind deutlich als Anzeige gekennzeichnet.
- Werbekunden haben keinen Einfluss auf unsere Berichterstattung. Eine Buchung ist kein Anspruch auf redaktionelle Artikel.
- Unsere Redaktion berichtet über Werbekunden genauso kritisch wie über alle anderen.
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Wir prüfen jede Anzeige vor der Veröffentlichung und lehnen ab, was unseren Lesern schaden kann. Dazu gehören insbesondere:
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