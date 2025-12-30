Alles über Ripple und XRP

Ripple ist ein Unternehmen (Ripple Labs), das Zahlungslösungen für Banken und Finanzinstitute entwickelt, um grenzüberschreitende Überweisungen schneller und günstiger zu machen. XRP ist die dazugehörige Kryptowährung, die auf dem XRP Ledger (einer eigenen Blockchain) läuft. XRP dient als „Brückenwährung“ für schnelle Währungsumtausche – Transaktionen dauern nur 3–5 Sekunden und kosten fast nichts (ca. 0,0002 USD pro Transfer).

Im Gegensatz zu Bitcoin ist XRP nicht dezentralisiert im gleichen Maße: Ripple hält einen großen Teil der Tokens und steuert vieles. Es gibt insgesamt 100 Milliarden XRP, davon sind ca. 60 Milliarden im Umlauf (Stand Ende 2025).

Aktueller Status (30. Dezember 2025):

Der Preis von XRP liegt derzeit bei etwa 1,86–1,90 USD. 2025 war ein gemischtes Jahr:

Hochpunkt: Ca. 3,66 USD im Juli.

Tiefpunkt: Unter 2 USD in den letzten Monaten.

Jahresperformance: Leicht negativ (ca. -10 %), trotz großer Fortschritte.

Wichtige Entwicklungen 2025:

Der lange Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC ist endgültig beigelegt: Ripple zahlte eine Strafe von 125 Millionen USD, XRP gilt auf öffentlichen Börsen nicht als Wertpapier. Das hat regulatorische Klarheit gebracht.

als Wertpapier. Das hat regulatorische Klarheit gebracht. Spot-XRP-ETFs in den USA wurden genehmigt und haben über 1,25 Milliarden USD Zuflüsse.

Ripple hat Partnerschaften erweitert und verarbeitet Milliarden an Zahlungen, aber der Preis hat nicht stark mitgezogen (Adoption vs. Spekulation).

Wie kauft man XRP in Deutschland?

In Deutschland (und EU) ist XRP frei handelbar. Du brauchst eine regulierte Plattform – empfohlene Exchanges (Stand 2025):

Kraken – Sehr beliebt in DE, BaFin-reguliert, niedrige Gebühren, direkter Euro-Einzahlung per SEPA. Kaufe mit Kreditkarte oder Überweisung. Binance – Größte Auswahl, niedrige Fees, aber achte auf die DE-Version (Binance.de oder regulierte Alternativen). Coinbase – Einfach für Anfänger, App-freundlich, aber höhere Gebühren. Bitstamp oder Bitpanda – EU-basiert, gut für Euro. Andere: Bybit, Guardarian (direkt mit Karte), Transak oder LOBSTR.

Schritte zum Kaufen:

Registriere dich bei einer Exchange (z. B. Kraken oder Coinbase). Verifiziere dich (Ausweis hochladen – KYC Pflicht in DE). Zahle Euro ein (SEPA-Überweisung kostenlos, Kreditkarte schneller aber teurer). Kaufe XRP (suche nach XRP/EUR oder XRP/USD Pair). Lagere es sicher: Am besten in einer eigenen Wallet (z. B. Hardware-Wallet wie Ledger oder Software wie XRP Toolkit).

Tipp: Starte klein und nutze Dollar-Cost-Averaging (regelmäßig kleine Beträge kaufen), um Volatilität auszugleichen.

Wie handelt man XRP?

Spot-Trading: Einfach kaufen/verkaufen auf Exchanges wie oben.

Einfach kaufen/verkaufen auf Exchanges wie oben. Futures/Derivate: Für Hebel (risikoreich!) auf Binance, Bybit oder Kraken.

Für Hebel (risikoreich!) auf Binance, Bybit oder Kraken. Staking/Yield: Es gibt Plattformen, wo du XRP leihen oder Yield verdienen kannst (z. B. über DeFi auf XRPL).

Es gibt Plattformen, wo du XRP leihen oder Yield verdienen kannst (z. B. über DeFi auf XRPL). P2P: Direkt von Person zu Person auf manchen Plattformen.

XRP ist hochliquide – einer der meistgehandelten Coins.

Chancen als Geldanlage: Kann man damit reich werden?

Potenzial:

Viele Analysten sehen langfristig Wachstum: Durch Adoption in Banken (RippleNet), ETFs und Stablecoin-Integration (RLUSD). Prognosen für 2026–2030: 3–10 USD oder höher, wenn Ripple Marktanteile von SWIFT erobert.

2025 hat strukturelle Fortschritte gebracht (ETFs, Klarheit), aber Preis stagniert – oft „Adoption ohne Preisanstieg“.

Bullish-Szenario: Bei Massenadoption und Bull-Market könnte XRP stark steigen (wie 2017/2018).

Risiken (sehr wichtig!):

Hohe Volatilität: Preis kann 50 % in Monaten fallen (wie 2025 von 3,66 auf 1,86 USD).

Abhängig von Ripple: Das Unternehmen kontrolliert viel, Escrow-Releases drücken den Preis.

Konkurrenz: Stablecoins (USDT, USDC) oder CBDCs könnten XRP überholen.

Regulierung: Trotz Sieg könnten neue Regeln kommen.

Krypto allgemein riskant: Du kannst alles verlieren!

Reich werden? Mögliche, aber unwahrscheinlich mit kleinen Beträgen. Viele haben 2017 riesig verdient, aber die meisten verlieren bei Hype. XRP ist keine „sichere“ Investition – eher spekulativ. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren, und diversifiziere.

Mein Rat: Informiere dich gut, halte langfristig (HODL), wenn du an die Technik glaubst. Kein Finanzberatung – das ist keine Garantie für Gewinne! Wenn du Fragen hast, frag nach. 😊