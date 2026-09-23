Binance wieder im Visier – US-Ermittler prüfen mögliche Iran-Geschäfte

Binance gerät erneut ins Visier amerikanischer Strafverfolger. Nach einem Bericht von Bloomberg prüfen Bundesanwälte, ob die größte Kryptobörse der Welt trotz der Sanktionen gegen Iran bestimmte Geschäfte zugelassen und dabei möglicherweise wissentlich gehandelt hat. Das US-Justizministerium bestätigt die Untersuchung bislang nicht öffentlich.

Damit steht ausgerechnet jener Kontrollbereich wieder im Mittelpunkt, der Binance bereits 2023 einen milliardenschweren Vergleich und ein Schuldeingeständnis eingebracht hatte. Eine laufende Prüfung beweist jedoch kein neues Fehlverhalten. Sie kann ohne Anklage enden.

Ermittler prüfen mögliche Iran-Geschäfte

Bloomberg zufolge wird die Prüfung von der Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan geführt. Auch die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in Washington sei beteiligt. Im Kern gehe es um die Frage, ob Binance Handel im Zusammenhang mit Iran nicht nur übersah, sondern wissentlich ermöglichte.

Die Angaben stammen von nicht namentlich genannten, mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Reuters griff den Bericht auf. Binance erklärte, das Unternehmen verfolge bei Sanktionsverstößen eine Nulltoleranzpolitik, arbeite vollständig mit Strafverfolgern zusammen und gehe gegen kriminelle Akteure vor. Auf die Frage, ob die Börse von der gemeldeten Untersuchung weiß, ging die Stellungnahme nicht ausdrücklich ein.

Der Milliardenvergleich wirkt bis heute nach

Der neue Verdacht ist besonders brisant, weil Binance im November 2023 vor einem US-Gericht schuldig plädierte. Das Unternehmen akzeptierte damals Strafen und Einziehungen von insgesamt rund 4,3 Milliarden Dollar. Gründer Changpeng Zhao trat als Vorstandschef zurück und bekannte sich ebenfalls schuldig.

Nach den damaligen Feststellungen des Justizministeriums hatte Binance zwischen 2018 und 2022 keine wirksamen Kontrollen eingerichtet, um Geschäfte zwischen US-Nutzern und Kunden in umfassend sanktionierten Staaten zu verhindern. Allein Transaktionen mit gewöhnlich in Iran ansässigen Nutzern hatten demnach ein Volumen von mehr als 898 Millionen Dollar.

Binance verpflichtete sich anschließend zu einem deutlich verschärften Programm gegen Geldwäsche und Sanktionsverstöße. Genau deshalb wäre ein neuer nachgewiesener Kontrollfehler schwerwiegend. Er würde die Frage aufwerfen, ob die nach dem Vergleich eingeführten Systeme in der Praxis ausreichen.

Eine aktuelle Klage liefert den Hintergrund

Eine Woche vor dem Medienbericht beantragten US-Staatsanwälte die Einziehung von rund 61 Millionen Dollar in Kryptowährungen. Laut der Zivilklage sollen zwei chinesische Unternehmen Konten bei Binance genutzt haben, um Erlöse aus illegalen iranischen Ölgeschäften zu bewegen. Die Gelder seien für die iranische Regierung, deren Militär und verbundene Gruppen bestimmt gewesen.

Diese Einziehungsklage richtet sich gegen die beschlagnahmten Vermögenswerte und ist keine Strafanklage gegen Binance. Auch die darin erhobenen Vorwürfe müssen gerichtlich bewiesen werden. Die zeitliche Nähe erklärt jedoch, warum die Kontrollen der Börse erneut unter besonderer Beobachtung stehen.

Was deutsche Nutzer jetzt beachten sollten

Für deutsche Kunden bedeutet der Bericht nicht, dass ihre Konten unmittelbar gefährdet oder Einlagen eingefroren sind. Kurzfristig gibt es keine angekündigte Änderung des europäischen Angebots. Das rechtliche Risiko des Plattformbetreibers bleibt dennoch relevant, weil neue Auflagen, verstärkte Herkunftsnachweise oder Einschränkungen bei Auszahlungen die Nutzung indirekt beeinflussen können.

Wer größere Kryptobestände dauerhaft auf einer Börse hält, trägt neben dem Kursrisiko stets ein Gegenparteirisiko. Dazu gehören regulatorische Eingriffe, technische Ausfälle und strengere Prüfungen. Anleger sollten deshalb wissen, welche Gesellschaft ihr Konto führt, welche Regeln im eigenen Land gelten und ob sie ihre privaten Schlüssel selbst kontrollieren.

Die versteckte Folge für den Kryptomarkt

Eine verschärfte Kontrolle großer Börsen trifft nicht nur Binance. Stablecoin-Anbieter, Market Maker und andere Handelsplätze müssen damit rechnen, dass Transaktionsketten zu sanktionierten Akteuren intensiver geprüft werden. Das kann den Aufwand für legale Kunden erhöhen, erschwert aber zugleich die Nutzung zentraler Plattformen für verbotene Finanzströme.

Der Fall zeigt den Konflikt zwischen globalem Kryptohandel und nationalen Sanktionen. Blockchains bewegen Werte grenzüberschreitend, doch eine zentrale Börse bleibt ein regulierbarer Flaschenhals. Für Binance ist deshalb nicht nur entscheidend, ob es eine neue Anklage gibt. Ebenso wichtig ist, ob die Börse glaubhaft belegen kann, dass ihre nach 2023 versprochenen Kontrollen tatsächlich funktionieren.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der journalistischen Information und Einordnung. Kryptowährungen sind hochriskant; ein Totalverlust ist möglich.