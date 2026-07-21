Krypto-Steuer unter Druck: BISON baut Haltefrist-Tracker, während die Politik an der Steuerfreiheit rüttelt

Ausgerechnet jetzt bekommt die deutsche Krypto-App BISON einen Haltefrist-Tracker. Was nach einer nüchternen Komfortfunktion klingt, ist in Wahrheit ein ziemlich klares Signal an den Markt: Die Steuerfrage wird für Krypto-Anleger wieder politisch.

BISON, die Krypto-Trading-Plattform der Boerse Stuttgart Group, meldete am Dienstag die Integration eines Trackers, der Nutzern mit hinterlegter deutscher Steueridentifikationsnummer direkt im Portfolio zeigt, welche Bestände bereits länger als ein Jahr gehalten wurden und bei welchen Coins diese Grenze noch nicht erreicht ist. Zusätzlich sollen rechnerische Gewinne oder Verluste auf Basis des aktuellen Marktwerts sichtbar werden.

Das ist praktisch. Aber es ist mehr als praktisch. Denn die Funktion kommt mitten in eine Debatte, die für private Krypto-Anleger unangenehm werden könnte: Die Bundesregierung verfolgt nach Angaben von BISON das Vorhaben, die bisherige einjährige Haltefrist für private Veräußerungsgewinne aus Kryptowährungen abzuschaffen. Verabschiedet ist eine solche Änderung bislang nicht. Genau deshalb ist die Lage für Anleger so heikel: Noch gilt die alte Regel, aber die politische Axt liegt bereits daneben.

Warum die Ein-Jahres-Frist so wichtig ist

Nach der derzeitigen deutschen Steuerlogik können Gewinne aus privaten Krypto-Verkäufen unter die Regeln für private Veräußerungsgeschäfte fallen. Entscheidend ist dabei oft die Haltedauer. Wer Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowerte länger als ein Jahr hält und danach verkauft, kann Gewinne nach geltender Rechtslage grundsätzlich steuerfrei realisieren. Wer vorher verkauft, muss genauer rechnen.

Das klingt einfacher, als es im Alltag ist. Viele Anleger kaufen nicht einmal Bitcoin und lassen ihn dann zwölf Monate unangetastet liegen. Sie kaufen in Tranchen, schichten zwischen Coins um, nutzen Sparpläne, verkaufen Teilbeträge, übertragen Bestände oder haben mehrere Börsen und Wallets. Aus einem simplen Datum wird schnell eine Transaktionskette, bei der kaum noch jemand ohne Tool sicher überblickt, welcher Teilbestand steuerlich wie alt ist.

Genau hier setzt der neue BISON-Tracker an. Er übersetzt die Haltehistorie direkt in eine Portfolio-Ansicht. Für Nutzer ist das bequem. Für den Markt ist es aber auch ein Fingerzeig: Steuerdokumentation wird im Krypto-Sektor nicht mehr als Randthema behandelt, sondern als Kernfunktion.

Der politische Schatten über dem Portfolio

Brisant ist das Timing. In der offiziellen Mitteilung verweist BISON ausdrücklich auf die aktuelle politische Diskussion über die Besteuerung von Kryptowährungen. CEO und Co-Founder Dr. Ulli Spankowski warnt sinngemäß davor, langfristiges Investieren unnötig zu benachteiligen. Die einjährige Haltefrist unterscheide aus seiner Sicht zwischen kurzfristigem Trading und langfristigem Vermögensaufbau.

Das ist der Kern des Streits. Für Kritiker der aktuellen Regel ist die Steuerfreiheit nach einem Jahr ein Privileg, das aus der Zeit vor dem Krypto-Massenmarkt stammt. Für viele Anleger ist sie dagegen einer der wenigen klaren Anker in einem ohnehin volatilen Markt. Wer Bitcoin über längere Zeit hält, trägt Kursrisiken, Liquiditätsrisiken und politische Risiken. Wenn der Staat diese Haltedauer steuerlich nicht mehr honoriert, verändert sich die Kalkulation erheblich.

Eine Abschaffung wäre kein kleines technisches Detail. Sie würde private Krypto-Investments näher an eine Logik rücken, in der jeder realisierte Gewinn dauerhaft steuerlich relevant bleibt. Für Trader wäre das wenig überraschend. Für langfristige Anleger, die ihre Strategie gerade auf die Jahresfrist ausgerichtet haben, wäre es ein Bruch mit der bisherigen Erwartung.

Warum Anleger jetzt genauer dokumentieren müssen

Unabhängig davon, ob die Bundesregierung ihre Pläne tatsächlich durchsetzt, steigt der Druck auf Anleger schon jetzt. Wer seine Anschaffungsdaten, Verkäufe, Tausche und Überträge nicht sauber dokumentiert, steht spätestens bei der Steuererklärung oder bei Rückfragen des Finanzamts vor einem Problem. Besonders heikel sind Krypto-zu-Krypto-Tausche, weil sie steuerlich nicht einfach verschwinden, nur weil kein Euro auf dem Konto landet.

Die Botschaft des neuen Trackers lautet daher auch: Der Markt professionalisiert sich, weil die Regulierung näher rückt. Börsen, Broker und Apps wissen, dass Nutzer nicht nur Kurse sehen wollen. Sie wollen wissen, was ein Verkauf steuerlich bedeuten könnte. Dass eine große deutsche Plattform diesen Punkt prominent in die App holt, zeigt, wie sehr sich die Branche an ein strengeres Umfeld anpasst.

Ein Tool ersetzt keine Steuerstrategie

Trotzdem sollten Anleger den neuen Tracker nicht falsch verstehen. BISON betont selbst, dass die Funktion keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung ersetzt. Das ist wichtig. Ein Portfolio-Hinweis kann helfen, Bestände einzuordnen. Er beantwortet aber nicht automatisch alle Fragen zu Anschaffungskosten, Verlustverrechnung, Wallet-Transfers, Altbeständen oder Sonderfällen.

Gerade bei größeren Summen bleibt professionelle Beratung sinnvoll. Denn die größte Gefahr liegt nicht nur in einer möglichen Gesetzesänderung, sondern in falscher Sicherheit. Wer sich auf eine App-Anzeige verlässt, ohne die eigene Historie zu verstehen, kann bei komplexeren Fällen danebenliegen.

Was jetzt zählt

Für Krypto-Anleger ist die Lage damit ziemlich klar: Die einjährige Steuerfreiheit gilt derzeit weiter, aber sie steht politisch unter Druck. BISON reagiert darauf mit einem Werkzeug, das Anlegern mehr Überblick geben soll. Das ist hilfreich, aber auch ein Warnsignal. Wer Krypto in Deutschland hält, sollte seine Transaktionen nicht erst sortieren, wenn die Steuererklärung fällig ist oder der Gesetzgeber die Regeln verändert hat.

Der Haltefrist-Tracker macht sichtbar, was viele Anleger lange verdrängt haben: Krypto ist längst nicht mehr nur Kurs, Wallet und Hoffnung. Es ist auch Dokumentation, Steuerrecht und politische Angriffsfläche.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt weder Anlage-, Steuer- noch Rechtsberatung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen. Steuerliche Fragen sollten individuell mit einem qualifizierten Berater geklärt werden.