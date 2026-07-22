Gläserner Krypto-Handel: Bundesregierung treibt internationalen Datenaustausch voran

Der nächste Schritt zum gläsernen Krypto-Anleger kommt nicht als großes Verbot, nicht als laute Börsenregulierung und auch nicht als spektakuläre Steuerreform. Er kommt als Gesetzentwurf über internationalen Datenaustausch. Genau das macht ihn so wichtig.

Wie der Deutsche Bundestag in einer HIB-Meldung berichtet, sollen Informationen über den Handel mit Kryptowerten künftig international regelmäßig ausgetauscht werden. Grundlage ist ein von der Bundesregierung eingebrachter Gesetzentwurf zu einer Mehrseitigen Vereinbarung vom 8. Juni 2023 zwischen zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen nach dem Melderahmen für Kryptowerte. Deutschland hatte diese Vereinbarung nach Angaben der Drucksache am 26. November 2024 gemeinsam mit 26 weiteren Staaten unterzeichnet.

Offiziell geht es um die Bekämpfung grenzüberschreitender Steuerhinterziehung und um mehr Steuerehrlichkeit. Praktisch geht es um eine neue internationale Datenleitung zwischen Finanzbehörden. Krypto-Transaktionen sollen nicht mehr nur national sichtbar werden, sondern in ein grenzüberschreitendes Meldesystem wandern.

Welche Krypto-Daten gemeldet werden sollen

Der Bundestag nennt die entscheidenden Punkte ungewöhnlich klar. Ausgetauscht werden sollen laut Gesetzentwurf unter anderem Name, Anschrift, Ansässigkeitsstaaten, Steueridentifikationsnummer und Geburtsdatum jedes Kryptowerte-Nutzers. Hinzu kommen die Art jedes Kryptowerts, Gesamtbruttobeträge von Transaktionen, die Anzahl der Einheiten sowie die Anzahl der zu meldenden Transaktionen.

Das ist kein kleines Formularfeld am Rand. Es ist ein ziemlich umfassendes Bild davon, wer mit welchen Kryptowerten handelt, in welchem Umfang Transaktionen stattfinden und welchem Steuerstaat diese Person zugeordnet wird. Für Anleger, die ihre Krypto-Aktivitäten bisher als relativ private Angelegenheit verstanden haben, ist das ein deutlicher Realitätscheck.

Die Bundesregierung formuliert in der Drucksache, der automatische Informationsaustausch solle auf Informationen über Transaktionen mit relevanten Kryptowerten erweitert werden. Die Vertragsparteien sollen bestimmte steuerlich voraussichtlich erhebliche Informationen regelmäßig erheben und automatisch an andere Vertragsstaaten übermitteln. Der Begriff „automatisch“ ist hier entscheidend: Es geht nicht nur um Auskunft auf Nachfrage, sondern um einen strukturierten Datenfluss.

Krypto wird in die Steuer-Meldewelt eingegliedert

Politisch ist das folgerichtig. Staaten haben längst verstanden, dass Kryptowährungen nicht mehr nur ein Nischenthema technikbegeisterter Frühadopter sind. Bitcoin, Stablecoins, Token, Börsen und Wallets gehören zum globalen Finanzalltag. Damit wächst aus Sicht der Finanzministerien der Wunsch, Krypto in jene Meldearchitektur einzubauen, die es für klassische Finanzkonten bereits gibt.

Für die Krypto-Branche ist genau das der Knackpunkt. Einerseits ist klar: Wer steuerpflichtige Gewinne erzielt, muss sie korrekt erklären. Andererseits verschiebt ein automatischer internationaler Datenaustausch das Verhältnis zwischen Bürger, Plattform und Staat. Der Staat wartet nicht mehr darauf, dass der Steuerpflichtige Unterlagen vorlegt. Die Informationen werden im Hintergrund eingesammelt, standardisiert und zwischen Behörden bewegt.

Das mag für Finanzverwaltungen bequem sein. Für Nutzer bedeutet es aber auch: Krypto-Börsen und Dienstleister werden noch stärker zu Datenlieferanten. Die Idee, digitale Vermögenswerte einfach grenzüberschreitend und weitgehend unbeobachtet zu nutzen, verliert weiter an Realität. Gerade zentralisierte Plattformen rücken damit näher an klassische Banken heran.

Bundesrat ohne Einwendungen

Die Drucksache trägt das Datum 16. Juli 2026. Aus dem Anschreiben geht hervor, dass der Bundesrat in seiner Sitzung am 10. Juli 2026 keine Einwendungen gegen den Gesetzentwurf erhoben hat. Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen.

Der Entwurf selbst ist als Vertragsgesetz angelegt. Deutschland soll der Mehrseitigen Vereinbarung innerstaatlich zustimmen. In der Drucksache heißt es zudem, die Daten würden nur den Steuerbehörden des jeweiligen Steuerhoheitsgebiets übermittelt und nicht veröffentlicht. Auch datenschutzrechtliche Schutzvorkehrungen werden betont.

Das ändert jedoch nichts an der politischen Grundrichtung: Krypto-Daten sollen international verwertbar werden. Wer in mehreren Ländern lebt, Plattformen im Ausland nutzt oder grenzüberschreitend handelt, soll aus Sicht der Finanzbehörden nicht mehr durch Zuständigkeitsgrenzen schlüpfen.

Was Anleger jetzt daraus lernen sollten

Für private Anleger ist die wichtigste Lehre simpel, aber unbequem: Dokumentation wird Pflichtprogramm. Wer Käufe, Verkäufe, Swaps, Einzahlungen, Auszahlungen und Wallet-Transfers nicht sauber nachvollziehen kann, läuft in einem immer dichter werdenden Meldesystem in Schwierigkeiten.

Besonders riskant ist die Annahme, dass eine ausländische Plattform automatisch außerhalb des deutschen Blickfelds liegt. Genau diese Lücke soll der internationale Austausch schließen. Sobald Daten zwischen Steuerbehörden fließen, kann aus einer vergessenen Transaktion schnell ein Erklärungsproblem werden.

Die Branche wird sich darauf einstellen müssen. Seriöse Anbieter werden Steuerreports, Transaktionshistorien und Exportfunktionen weiter ausbauen. Nutzer wiederum sollten nicht erst reagieren, wenn das Finanzamt Fragen stellt. Wer Krypto in Deutschland hält oder handelt, braucht künftig nicht nur eine Wallet-Strategie, sondern auch eine Datenstrategie.

Freiheit braucht Selbstverwahrung, aber auch Ordnung

Der Gesetzentwurf zeigt erneut, wohin die Reise geht: Der regulierte Teil des Kryptomarkts wird immer stärker in die staatliche Finanzinfrastruktur eingebunden. Das ist für manche ein Zeichen von Reife. Für andere ist es ein weiterer Schritt weg von der ursprünglichen Idee digitaler Souveränität.

Beides kann zugleich stimmen. Krypto wird erwachsener, aber auch kontrollierter. Wer zentrale Plattformen nutzt, bekommt Komfort, Liquidität und einfache Steuerdaten. Er bekommt aber auch Meldepflichten, Identifizierung und internationale Datenweitergabe. Wer mehr Selbstbestimmung will, muss sich intensiver mit Selbstverwahrung, sauberer Dokumentation und den steuerlichen Folgen jeder Transaktion beschäftigen.

Der gläserne Krypto-Handel ist damit kein fernes Szenario mehr. Er steht als Gesetzentwurf im Bundestag.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt weder Anlage-, Steuer- noch Rechtsberatung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen. Steuerliche Fragen sollten individuell mit einem qualifizierten Berater geklärt werden.