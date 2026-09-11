Bitcoin unter 77.000 Dollar – heute entscheidet die US-Inflation

Bitcoin startet unter Druck in den Freitag. Der Kurs fiel am frühen Morgen zeitweise unter 77.000 US-Dollar und lag laut CoinGecko gegen 7 Uhr bei rund 77.100 Dollar. Steigende Ölpreise, hartnäckige Inflationssorgen und die Aussicht auf eine mögliche Zinserhöhung der US-Notenbank belasten den gesamten Kryptomarkt.

Der entscheidende Impuls folgt heute um 14.30 Uhr deutscher Zeit. Dann veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Verbraucherpreise für August. Selten hing eine kurzfristige Bitcoin-Bewegung so sichtbar an einer einzelnen Konjunkturzahl, denn bereits die am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise fielen hoch aus.

Warum die Nervosität zunimmt

Die US-Erzeugerpreise stiegen im August nach Angaben des Bureau of Labor Statistics im Jahresvergleich um 5,4 Prozent. Im Juli waren es 4,8 Prozent gewesen. Der monatliche Anstieg lag bei 0,4 Prozent. Damit wächst die Sorge, dass der Preisdruck nicht schnell genug nachlässt.

Gleichzeitig verteuert der Krieg im Nahen Osten Energie. Brent-Rohöl sprang am Donnerstag zeitweise über 108 Dollar je Barrel. Höhere Energiepreise wirken nicht nur an der Tankstelle, sondern über Transport, Produktion und Dienstleistungen in weite Teile der Wirtschaft hinein. Sie können die Notenbanken zwingen, länger gegen Inflation vorzugehen.

Für Bitcoin entsteht daraus ein Widerspruch. Langfristig wird die feste Geldmenge häufig als Schutz vor der Entwertung staatlicher Währungen betrachtet. Kurzfristig handelt der Markt Bitcoin jedoch oft wie einen riskanten Technologiewert. Steigen Zinsen und Anleiherenditen, wird sichere Liquidität attraktiver und spekulatives Kapital knapper.

Die Marke von 77.000 Dollar rückt in den Mittelpunkt

CoinGecko zeigte am Morgen eine Handelsspanne von rund 76.500 bis 78.500 Dollar innerhalb von 24 Stunden. Der Wochenverlust lag bei knapp fünf Prozent. Die globale Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen belief sich auf etwa 2,71 Billionen Dollar, während die Bitcoin-Dominanz bei rund 57,2 Prozent lag.

Die hohe Dominanz zeigt, dass Kapital in unruhigen Phasen eher bei Bitcoin bleibt als in kleinere Altcoins wandert. Fällt Bitcoin weiter, können Ether, Solana und kleinere Projekte dennoch stärker verlieren. Kleinanleger sollten deshalb nicht davon ausgehen, dass ein bereits stark gefallener Altcoin automatisch günstiger oder sicherer geworden ist.

Zwei Szenarien für den Nachmittag

Fallen die Verbraucherpreise niedriger aus als erwartet, könnte sich der Zinsdruck entspannen. Anleiherenditen und US-Dollar könnten nachgeben, während Bitcoin die verlorene Zone um 78.000 bis 80.000 Dollar erneut testet. Entscheidend wäre, ob der Anstieg von echtem Handelsvolumen begleitet wird und nicht nur aus der Auflösung kurzfristiger Wetten entsteht.

Überrascht die Inflation dagegen nach oben, dürfte der Markt eine Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung am 15. und 16. September stärker einpreisen. Dann könnte die Unterstützung um 76.500 bis 77.000 Dollar erneut unter Druck geraten. Ein Durchbruch garantiert keinen Absturz, würde aber das Risiko weiterer Zwangsverkäufe bei gehebelten Positionen erhöhen.

Warum die heutigen Daten noch nicht alles zeigen

Der Verbraucherpreisbericht bezieht sich auf August. Der jüngste kräftige Ölpreisanstieg wird darin nur teilweise sichtbar sein. Selbst eine moderate Zahl könnte deshalb von Anlegern mit Skepsis aufgenommen werden, wenn Energie im September weiter teuer bleibt.

Das ist die versteckte Gefahr für den Kryptomarkt. Eine zunächst positive Reaktion kann schnell wieder drehen, wenn Händler den Blick von der alten Inflationszahl auf die aktuellen Ölpreise richten. Der erste Kurssprung nach 14.30 Uhr muss daher nicht die Richtung für den restlichen Tag vorgeben.

Was Kleinanleger heute beachten sollten

Keinen Hebel verwenden – Schnelle Bewegungen in beide Richtungen können gehebelte Positionen liquidieren.

– Schnelle Bewegungen in beide Richtungen können gehebelte Positionen liquidieren. Limitaufträge prüfen – Dünne Orderbücher und Kurssprünge können zu unerwartet schlechten Ausführungen führen.

– Dünne Orderbücher und Kurssprünge können zu unerwartet schlechten Ausführungen führen. Altcoins nicht blind nachkaufen – Sie reagieren häufig stärker als Bitcoin auf sinkende Risikobereitschaft.

– Sie reagieren häufig stärker als Bitcoin auf sinkende Risikobereitschaft. Reserve behalten – Wer langfristig investiert, muss nicht jede Konjunkturmeldung handeln.

– Wer langfristig investiert, muss nicht jede Konjunkturmeldung handeln. Zeitpunkt kennen – Die US-Verbraucherpreise erscheinen um 14.30 Uhr deutscher Zeit.

Der Markt wartet auf Klarheit

Bitcoin steht heute zwischen zwei gegensätzlichen Erzählungen. Knappes digitales Geld gewinnt als langfristige Alternative zu inflationären Währungen an Bedeutung. Gleichzeitig bleibt der Kurs kurzfristig von Dollar, Zinsen und der Risikobereitschaft großer Anleger abhängig.

Die Inflationsdaten können den nächsten Impuls liefern, lösen aber das Ölproblem nicht. Für Anleger ist deshalb weniger die erste Kerze nach der Veröffentlichung entscheidend als die Frage, ob Bitcoin die Zone um 77.000 Dollar verteidigt und anschließend wieder Nachfrage oberhalb von 78.000 Dollar findet.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der journalistischen Information und Einordnung. Kryptowährungen sind hochriskant und können erheblich an Wert verlieren.