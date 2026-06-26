Experten sehen Bitcoin-Bärenmarkt bald vorbei

Seit einigen Tagen mehren sich die Stimmen, die ein baldiges Ende des Bitcoin-Bärenmarktes verkünden. Coinbase-CEO Brian Armstrong sprach kürzlich von einem möglichen Boden bei rund 60.000 Dollar, und auch andere Marktbeobachter sehen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die Frage ist jedoch, wie belastbar diese Prognosen wirklich sind.

Bitcoin notiert derzeit wieder oberhalb der 64.000-Dollar-Marke, nachdem er zuvor deutlich tiefer korrigiert hatte. ETF-Zuflüsse bleiben allerdings weiterhin schwach, und makroökonomische Unsicherheiten (Fed-Politik, geopolitische Risiken) lasten weiterhin auf dem Markt. Dennoch sprechen viele Experten bereits vom Ende der Abwärtsbewegung.

Historisch oft zu früh

Wer die letzten Zyklen verfolgt hat, weiß: Die Ankündigung des „Bärenmarkt-Endes“ kam häufig zu früh. Mehrere prominente Analysten und Fondsmanager haben in früheren Phasen bereits bei deutlich höheren Kursen das Ende der Korrektur ausgerufen – nur um kurz darauf neue Tiefs zu erleben. Die Psychologie spielt hier eine große Rolle: Nach starken Rückgängen sehnen sich viele Marktteilnehmer nach einer Bodenbildung.

Ein klassisches Muster ist dabei die sogenannte „Dead Cat Bounce“ – eine kurze Erholung, die als nachhaltige Trendwende missverstanden wird. Solange ETF-Flows nicht nachhaltig positiv und die On-Chain-Nachfrage nicht deutlich anzieht, bleibt jede Bodenprognose spekulativ.

Was für ein Ende des Bärenmarktes spricht

Trotz aller Skepsis gibt es auch Argumente, die für eine mögliche Trendwende sprechen. Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt bereits deutlich unter dem realisierten Preis vieler langfristiger Halter. Zudem befinden wir uns in der Phase nach dem letzten Halving, in der historisch oft die stärksten Aufwärtsbewegungen begannen. Institutionelle Adoption und die wachsende Akzeptanz von Bitcoin als Anlageklasse sind ebenfalls nicht zu ignorieren.

Dennoch: Viele dieser Faktoren sind bereits seit Monaten bekannt. Sie haben bisher nicht verhindert, dass Bitcoin über 50 Prozent vom Allzeithoch korrigiert hat. Die entscheidende Frage bleibt, ob sich die Nachfrage tatsächlich dreht oder ob es sich nur um eine vorübergehende Erholung handelt.

Das Ende des Bärenmarktes mag kommen – aber die aktuelle Euphorie mancher Experten sollte mit Vorsicht genossen werden. Wer sich zu früh auf eine Trendwende verlässt, riskiert, erneut in einen fallenden Markt zu kaufen. Solange die Fundamentaldaten (ETF-Flows, On-Chain-Aktivität, makroökonomisches Umfeld) nicht eindeutig positiv sind, bleibt jede Bodenprognose ein Hoffnungsruf statt einer gesicherten Erkenntnis.

Quellen

Coinbase CEO Brian Armstrong (X-Video, Juni 2026)

CryptoQuant-Daten zu Realized Price und ETF-Flows

Marktberichte von Cointelegraph und The Block (Juni 2026)

Disclaimer

Keine Anlageberatung. Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und Einordnung. Bitcoin-Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden.