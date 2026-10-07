Bitcoin prallt erneut an 87.000 Dollar ab – warum der Markt heute kippt

Bitcoin ist zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen an der Marke von 87.000 Dollar gescheitert. Am Mittwochmorgen rutschte der Kurs zeitweise in den Bereich um 84.000 Dollar. Ether und viele Altcoins verloren noch stärker. Die entscheidende Frage für Anleger lautet nun, ob der Markt lediglich erneut seine Handelsspanne testet oder ob die Käufer an Kraft verlieren.

Drei Anläufe und dreimal Verkaufsdruck

Seit dem 23. September erreichte Bitcoin dreimal den Bereich um 87.000 Dollar. Jedes Mal traf der Kurs dort auf genügend Verkaufsaufträge, um die Bewegung abzubremsen. Am Montag stieg Bitcoin erneut kurz über diese Schwelle, konnte sie aber nicht halten. Aus der zunächst kleinen Ablehnung wurde am Mittwochmorgen ein breiterer Rücksetzer.

Der Markt bildet damit ein enger werdendes Muster. Die lokalen Tiefpunkte lagen zuletzt höher, während die Obergrenze bei 87.000 Dollar stehen blieb. Solche Phasen enden häufig mit einer kräftigeren Bewegung. Die Richtung ist jedoch nicht vorgegeben. Oberhalb von 87.000 Dollar könnten Verkäufer an Einfluss verlieren. Unterhalb der jüngsten Stützzone wächst dagegen das Risiko eines Tests von 82.000 Dollar.

Hohe Zinsen ziehen Kapital aus Risikoanlagen

Der wichtigste Gegenwind kommt erneut vom Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zuletzt auf rund 5,3 Prozent und damit auf ein Niveau, das seit 2002 nicht mehr erreicht worden war. Gleichzeitig legte der US-Dollar deutlich zu. Für Bitcoin ist diese Kombination unangenehm, weil sichere Dollar-Anlagen eine hohe laufende Verzinsung bieten.

Bemerkenswert ist die Abweichung von den Aktienmärkten. Der Nasdaq erreichte ein Rekordhoch und der S&P 500 notierte nur knapp unter seinem Bestwert, während Bitcoin festhing. Das zeigt, dass nicht jede Verbesserung der Risikostimmung automatisch in den Kryptomarkt fließt. Anleger verlangen derzeit offenbar einen stärkeren Auslöser, bevor sie Bitcoin oberhalb von 87.000 Dollar übernehmen.

ETF-Nachfrage liefert keinen verlässlichen Schub mehr

Auch die US-Bitcoin-ETFs senden ein gemischtes Signal. Nach einer starken Zuflusswoche drehte die Tagesbilanz zuletzt wieder ins Minus. Marktangaben zufolge flossen am 5. Oktober netto rund 160 Millionen Dollar ab. BlackRocks IBIT nahm zwar weiter Geld auf, doch Abflüsse bei Produkten von Fidelity und ARK überwogen.

Das ist noch keine Flucht institutioneller Anleger. Über mehrere Wochen betrachtet bleibt die Nachfrage positiv, und Unternehmen wie Strategy und Strive kauften weitere Bitcoin. Für einen Ausbruch reicht diese Unterstützung bislang aber nicht. Der Markt braucht Käufer, die auch oberhalb von 87.000 Dollar bereit sind, größere Verkaufsblöcke aufzunehmen.

Altcoins zeigen die höhere Empfindlichkeit

Während Bitcoin am Morgen ungefähr zwei Prozent verlor, gab Ether zeitweise rund drei Prozent nach. Solana und XRP lagen ebenfalls deutlich im Minus. Besonders schwach zeigten sich Polkadot, Cardano, Avalanche und Uniswap. Das typische Muster ist zurück. Sobald Bitcoin an einer wichtigen Hürde scheitert, bauen Anleger zuerst ihre riskanteren Altcoin-Positionen ab.

Monatliche Gewinne können dieses Risiko verdecken. Avalanche liegt trotz des Tagesverlusts auf Monatssicht noch kräftig im Plus, ebenso Cardano und Uniswap. Für Neueinsteiger ist das gefährlich, weil ein Coin gleichzeitig einen starken Monatschart und einen beginnenden kurzfristigen Abwärtstrend zeigen kann.

Diese Marken sollten Kleinanleger beobachten

87.000 Dollar bleiben die zentrale Hürde. Erst ein stabiler Schlusskurs darüber wäre ein überzeugenderes Zeichen für neue Stärke.

bleiben die zentrale Hürde. Erst ein stabiler Schlusskurs darüber wäre ein überzeugenderes Zeichen für neue Stärke. 84.000 Dollar bilden die erste kurzfristige Auffangzone. Dort entscheidet sich, ob der Rücksetzer schnell Käufer findet.

bilden die erste kurzfristige Auffangzone. Dort entscheidet sich, ob der Rücksetzer schnell Käufer findet. 82.000 Dollar sind die wichtigere Unterstützung. Ein klarer Bruch könnte Verkäufe beschleunigen und die Marke von 80.000 Dollar wieder in den Blick rücken.

Was Anleger jetzt besser nicht tun

Ein enger Markt kurz vor einer größeren Bewegung verführt zu hohen Hebeln. Genau das ist für Kleinanleger besonders riskant. Ein kurzer Ausschlag über 87.000 Dollar kann Käufer anlocken und anschließend wieder zusammenbrechen. Ebenso kann ein Rutsch unter eine Unterstützung schnell zurückgekauft werden.

Wer langfristig investiert, kann Käufe staffeln und ausreichend Reserve halten. Wer kurzfristig handelt, sollte Positionsgrößen klein halten und nicht darauf wetten, dass eine einzelne Chartmarke sicher hält. Die aktuelle Lage ist kein Beweis für einen neuen Bärenmarkt. Sie zeigt aber deutlich, dass Bitcoin trotz rekordnaher Aktienkurse noch keinen freien Weg nach oben hat.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information. Kryptowährungen sind hochriskant und können stark schwanken. Ein Totalverlust ist möglich.