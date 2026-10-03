Gewinner und Verlierer der Woche – welche Coins für Anleger interessant bleiben

Der Kryptomarkt beendet die Woche mit einem ungewöhnlichen Bild. Bitcoin steht fast dort, wo er vor sieben Tagen notierte, während einzelne Altcoins extreme Ausschläge zeigen. Quant schoss zeitweise um mehr als 150 Prozent nach oben, doch große Namen wie Polkadot, Uniswap, Cardano, XRP und Solana liegen auf Wochensicht im Minus.

Die folgenden Werte beziehen sich auf den Marktstand am frühen Samstagmorgen und können sich im laufenden Handel verändern. Entscheidend ist nicht nur die Rangliste. Ein starker Kurs macht einen Coin nicht automatisch attraktiv, und ein Wochenverlust verwandelt ein schwaches Projekt nicht plötzlich in ein Schnäppchen.

Quant gewinnt spektakulär und wird gerade deshalb riskant

Quant war der auffälligste Gewinner unter den größeren Kryptowährungen. QNT stieg innerhalb einer Woche von weniger als 100 Dollar zeitweise auf mehr als 300 Dollar. Am Samstagmorgen lag der Kurs wieder bei ungefähr 250 Dollar. Selbst nach dem Rücksetzer blieb damit ein Wochenplus von deutlich mehr als 150 Prozent.

Das Projekt verbindet Blockchains und klassische Finanzsysteme über seine Overledger-Technik. Dieses Thema ist grundsätzlich interessant, weil Banken und Unternehmen zunehmend mit tokenisierten Vermögenswerten und mehreren Netzwerken arbeiten. Der Kursanstieg lief jedoch viel schneller als eine nüchterne Neubewertung normalerweise abläuft. Mehrere Tagesbewegungen im zweistelligen Prozentbereich und ein Wochenhoch nahe 340 Dollar zeigen, wie aggressiv Spekulation und Gewinnmitnahmen geworden sind.

Für Anleger bleibt QNT deshalb eher ein Beobachtungskandidat als ein Coin, dem man nach einem senkrechten Anstieg hinterherlaufen sollte. Interessant ist die Infrastrukturidee. Gefährlich ist der Einstieg nach einer Kursvervielfachung, wenn die nächste Verkaufswelle jederzeit zweistellig ausfallen kann.

Bitcoin ist der unspektakuläre Gewinner

Bitcoin notierte am Samstag bei rund 84.500 Dollar und damit auf Wochensicht nahezu unverändert. Das klingt langweilig, ist aber in einer Woche mit hohen Anleiherenditen, Ölpreissorgen und heftigen Altcoin-Schwankungen ein Zeichen relativer Stärke. Anleger hielten an der liquidesten Kryptowährung fest, während sie bei riskanteren Positionen Gewinne mitnahmen.

Für ein langfristig ausgerichtetes Krypto-Portfolio bleibt Bitcoin damit der naheliegendste Kernwert. Das bedeutet nicht, dass der Kurs kurzfristig sicher ist. Unterhalb von etwa 82.000 Dollar könnte der Markt erneut nervös werden. Gegenüber kleineren Coins sind Liquidität, Marktbreite und institutionelle Nachfrage aber weiterhin deutlich stärker.

Polkadot und Uniswap führen die Verlierer an

Unter den bekannten Altcoins verlor Polkadot ungefähr acht Prozent und fiel auf rund 1,15 Dollar. Uniswap gab laut CoinGecko gut sechs Prozent ab. Cardano lag rund 3,6 Prozent im Minus, XRP knapp drei Prozent und Solana etwa zwei Prozent. Ether und BNB hielten sich mit Verlusten um ein Prozent vergleichsweise besser.

Bei Polkadot ist der niedrige Preis allein kein Kaufargument. Der Coin notiert rund 73 Prozent unter dem Stand vor einem Jahr. Anleger sollten auf tatsächliche Nutzung, Entwickleraktivität und Nachfrage nach Blockspace achten. Ohne sichtbaren Anstieg dieser Kennzahlen kann ein vermeintlich billiger Kurs lange billig bleiben.

Uniswap ist anders gelagert. Das Protokoll verarbeitet reales Handelsvolumen und erzielte zuletzt Millionenbeträge an täglichen Gebühren. Trotzdem ist nicht jeder wirtschaftliche Erfolg des Protokolls automatisch Wertzuwachs für den UNI-Token. Governance, mögliche Gebührenverteilung und regulatorische Risiken entscheiden darüber, wie viel der Nutzung bei Tokenhaltern ankommt.

Welche Coins interessant bleiben

Bitcoin bleibt wegen Liquidität, begrenztem Angebot und institutionellem Zugang der solideste Beobachtungskandidat für langfristige Anleger.

bleibt wegen Liquidität, begrenztem Angebot und institutionellem Zugang der solideste Beobachtungskandidat für langfristige Anleger. Ethereum bleibt die wichtigste Plattform für DeFi und Stablecoins. Der schwache Wochenkurs ändert daran wenig, doch Staking- und Infrastrukturrisiken sollten nach dem MetaMask-Vorfall nicht ausgeblendet werden.

bleibt die wichtigste Plattform für DeFi und Stablecoins. Der schwache Wochenkurs ändert daran wenig, doch Staking- und Infrastrukturrisiken sollten nach dem MetaMask-Vorfall nicht ausgeblendet werden. Solana bleibt wegen hoher Nutzung und aktiver Anwendungen interessant, schwankt aber stärker als Bitcoin. Rücksetzer sind bei diesem Profil normal und können deutlich tiefer ausfallen.

bleibt wegen hoher Nutzung und aktiver Anwendungen interessant, schwankt aber stärker als Bitcoin. Rücksetzer sind bei diesem Profil normal und können deutlich tiefer ausfallen. Uniswap ist für Anleger interessant, die an dezentrale Börsen glauben. Vor einem Einstieg sollte jedoch geklärt werden, welchen wirtschaftlichen Anspruch der Token tatsächlich vermittelt.

ist für Anleger interessant, die an dezentrale Börsen glauben. Vor einem Einstieg sollte jedoch geklärt werden, welchen wirtschaftlichen Anspruch der Token tatsächlich vermittelt. Quant hat ein relevantes Infrastrukturthema, ist nach dem Kurssprung aber spekulativ überhitzt. Hier ist Geduld wichtiger als Angst, etwas zu verpassen.

Der größte Fehler wäre der Blick nur auf die Prozentzahl

Wochengewinner ziehen Aufmerksamkeit an, doch Anleger kaufen nach starken Anstiegen oft den Ausstieg früher Investoren. Umgekehrt können Wochenverlierer weiter fallen, wenn Nutzung und Nachfrage fehlen. Sinnvoller ist ein Vergleich aus Liquidität, tatsächlicher Aktivität, Token-Angebot, Gebühren und regulatorischem Risiko.

Wer investieren will, kann einen vorgesehenen Betrag auf mehrere Zeitpunkte verteilen und die Positionsgröße bei spekulativen Altcoins deutlich kleiner halten als bei etablierten Werten. Die aktuelle Woche spricht weniger für eine breite Altcoin-Saison als für einen Markt, der einzelne Geschichten aggressiv spielt und ebenso schnell wieder fallen lässt.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information. Kryptowährungen sind hochriskant und können stark schwanken. Ein Totalverlust ist möglich.