Bitcoin unter Druck: Nahost-Risiko drückt Kryptomarkt auf Sechs-Wochen-Tief

Bitcoin gerät am Donnerstag deutlich unter Druck. Der Auslöser kommt diesmal nicht aus der Krypto-Branche selbst, sondern aus der Geopolitik: Neue US-Militärschläge gegen den Iran, Drohnenangriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und steigende Ölpreise dämpfen die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten.

n-tv meldete am Vormittag im Börsen-Tag, dass Bitcoin auf ein Sechs-Wochen-Tief gefallen sei. Genannt wurde ein Rückgang um rund 1,6 Prozent auf zeitweise etwa 73.160 Dollar. Auch aktuelle CoinGecko-Daten zeigen ein klares Minus: Bitcoin notiert gegen 11:00 Uhr CEST bei rund 73.199 Dollar und liegt auf 24-Stunden-Sicht etwa 3,3 Prozent im Minus.

Krypto reagiert wie Risikoanlage

Der Rückgang zeigt erneut, dass Bitcoin in Stressphasen nicht automatisch als sicherer Hafen gehandelt wird. Zwar sehen viele Bitcoiner BTC langfristig als Gegenmodell zu Zentralbankgeld, Kapitalverkehrskontrolle und politischer Willkür. Kurzfristig verhält sich der Markt aber oft wie eine hochliquide Risikoanlage.

Wenn geopolitische Spannungen steigen, Ölpreise anziehen und US-Anleiherenditen klettern, reduzieren viele Anleger Risiko. Genau dieses Muster ist heute sichtbar. Laut n-tv steigen die Renditen von US-Staatsanleihen über verschiedene Laufzeiten hinweg. Gleichzeitig wackelt auch der Dax und muss um die Marke von 25.000 Punkten bangen.

Ethereum, Solana und AI-Coins fallen mit

Der Druck bleibt nicht auf Bitcoin beschränkt. Ethereum liegt laut CoinGecko bei rund 1.985 Dollar und verliert auf 24-Stunden-Sicht etwa 4,5 Prozent. Solana fällt auf rund 80,88 Dollar, XRP auf etwa 1,29 Dollar, BNB auf rund 633 Dollar. Auch Dogecoin gibt nach.

Besonders deutlich trifft es die zuletzt starken AI- und Infrastruktur-Coins. Worldcoin verliert rund 15 Prozent, Render rund 10 Prozent. NEAR Protocol gibt ebenfalls nach, bleibt auf Sieben-Tage-Sicht aber noch klar im Plus. Das ist typisch für eine schnelle Rotation: Was vorher am stärksten gelaufen ist, wird bei Risikoscheu oft zuerst verkauft.

Warum die Straße von Hormus auch Bitcoin bewegt

Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Engpässe des globalen Ölhandels. Wenn dort die Schifffahrt bedroht wirkt, steigen sofort Sorgen vor Lieferproblemen, höheren Energiepreisen und neuer Inflation. Für die Finanzmärkte ist das Gift: Höhere Energiepreise können Zinssenkungshoffnungen schwächen und Renditen nach oben treiben.

Für Bitcoin bedeutet das kurzfristig Gegenwind. Krypto profitiert oft von Liquidität, Risikobereitschaft und der Erwartung lockerer Geldpolitik. Wenn stattdessen Öl, Anleiherenditen und geopolitische Unsicherheit dominieren, sinkt die Bereitschaft, volatile Assets zu halten.

Was Anleger jetzt beobachten sollten

Bitcoin-Zone um 73.000 Dollar: Hält diese Marke nicht, könnte der Markt tiefer testen.

Hält diese Marke nicht, könnte der Markt tiefer testen. Ölpreis und Hormus-Nachrichten: Jede Eskalation kann Risikoanlagen weiter belasten.

Jede Eskalation kann Risikoanlagen weiter belasten. US-Anleiherenditen: Steigende Renditen setzen Krypto und Tech-Werte meist zusätzlich unter Druck.

Steigende Renditen setzen Krypto und Tech-Werte meist zusätzlich unter Druck. Altcoin-Stärke: Coins mit starken Wochengewinnen können bei Gewinnmitnahmen besonders schnell fallen.

Coins mit starken Wochengewinnen können bei Gewinnmitnahmen besonders schnell fallen. ETF-Flows: Institutionelle Zu- oder Abflüsse bleiben entscheidend für die nächste Bitcoin-Bewegung.

Noch ist der Rückgang kein Zusammenbruch des Kryptomarktes. Bitcoin liegt trotz der Schwäche weiter deutlich über den Tiefs früherer Marktphasen. Aber der heutige Tag zeigt, wie eng Krypto inzwischen mit dem globalen Makro-Umfeld verbunden ist. Wer Bitcoin nur isoliert betrachtet, übersieht Öl, Zinsen, Krieg und Risikoappetit.

Langfristig bleibt das Bitcoin-Narrativ stark: knappes digitales Geld, unabhängig von Zentralbanken, weltweit transferierbar. Kurzfristig zählt heute aber etwas anderes: Wenn die Weltpolitik brennt, verkaufen Anleger zuerst das, was schwankt. Und dazu gehört Krypto weiterhin.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Finanz-, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Kryptowährungen sind hochriskant, starke Kursschwankungen und ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich.