Bitcoin zurück auf dem Weg zur 100.000-US-Dollar-Marke

Am 23. April 2025 verzeichnete Bitcoin einen Kursanstieg auf 93.600 US-Dollar, was einem Tagesplus von über 6 % entspricht. Damit fehlen nur noch 6.500 US-Dollar, um die symbolträchtige 100.000-US-Dollar-Marke zu erreichen. In den letzten 48 Stunden legte der Bitcoin-Kurs um 6.000 US-Dollar zu, was auf eine starke Marktdynamik hindeutet.

Krypto-Investor Arthur Hayes prognostiziert, dass Bitcoin noch in diesem Jahr 200.000 US-Dollar erreichen könnte. Auch andere Marktbeobachter zeigen sich optimistisch und sehen Kursziele zwischen 150.000 und 300.000 US-Dollar als realistisch an., schreibt btc-echo. Das sind doch gute Aussichten!