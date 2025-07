Stripe bringt neue Produkte nach Deutschland und zeigt Wachstumsmöglichkeiten durch Stablecoins und KI auf

Inmitten gesamtwirtschaftlicher Stagnation setzt die Online-Wirtschaft in Deutschland auf Innovation: Bei Stripe Tour in Berlin zeigt der Finanzdienstleister Stripe, wie Unternehmen mit KI-gestützter Finanztechnologie, Stablecoins und neuen Finanzierungsmöglichkeiten ihr Geschäft zukunftssicher aufstellen können.

Neue Produkte und Partnerschaften in Deutschland

Bis Jahresende wird Stripe die neue europäische Echtzeit-Zahlungsoption Wero einführen. Zudem starten eine neue „Pay by Bank“-Option, basierend auf Open Banking, um Bankzahlungen für europäische Verbraucher und Unternehmen attraktiver und reibungsloser zu gestalten, sowie 25 weitere globale Zahlungsmethoden.

Weitere neue Partnerschaften stärken Stripes Angebot für Unternehmen in Deutschland: Gemeinsam mit Allianz Trade launcht Stripe einen verbesserten Order-to-Cash-Prozess für B2B-Transaktionen, unter anderem mit automatisierten Stripe Payment Links. Stripe ist darüber hinaus Launch-Partner im kürzlich gestarteten Payment Hub des deutschen Enterprise-Softwareanbieters Commercetools, der globale Marken wie Audi, Danone und Sephora unterstützt.

Stripe bietet deutschen Unternehmen darüber hinaus auch neue Finanzierungsmöglichkeiten: Laut KfW Research klagt fast ein Drittel (32 Prozent) der mittelständischen Unternehmen in Deutschland über ein restriktives Verhalten ihrer Banken bei der Kreditvergabe. Stripe bringt daher den Dienst Stripe Capital nach Deutschland – für schnellere und flexiblere Finanzierungsmöglichkeiten direkt über Stripe.

Stablecoins und KI als Wachstumsmotoren

Bei Stripe Tour in Berlin lag der Fokus vor allem auf zwei großen, globalen Trends, die das Wachstum der Online-Wirtschaft extrem beschleunigen könnten: Stablecoins und KI.

Stablecoins sind digitale Währungen, deren Wert an stabile Vermögenswerte wie den Dollar gekoppelt ist. Mit Stablecoins können Unternehmen internationale Verkäufe wesentlich schneller, günstiger und ohne Währungsumrechnungsverluste abwickeln. Mit Erfolg: Unternehmen auf Stripe, die Stablecoins akzeptieren, verkaufen in doppelt so viele Länder und verzeichnen im Durchschnitt dreimal höhere Bestellwerte bei Stablecoin-Transaktionen.

Noch in diesem Jahr werden deutsche Unternehmen ihr Guthaben bei Stripe in mehreren Währungen, auch in Stablecoins, halten, bewegen und auszahlen können; Umrechnungsgebühren entfallen dadurch. Darüber hinaus bringt Stripe gemeinsam mit Visa und Bridge das erste globale Stablecoin-Kartenprogramm auf den Markt. Unternehmen können entsprechende Karten an ihre Kunden ausgeben, und diese können mit ihrem Stablecoin-Guthaben überall dort bezahlen, wo Visa akzeptiert wird.

Gerade für die exportorientierte deutsche Wirtschaft stellen Stablecoins eine hoch relevante Entwicklung dar, die es im Auge zu behalten gilt.

Künstliche Intelligenz als Effizienztreiber

Zu den weiteren heute vorgestellten Neuerungen von Stripe, die der deutschen Wirtschaft zugutekommen, gehört außerdem das weltweit erste KI-Modell für den Zahlungsverkehr, das auf der Grundlage von mehreren Milliarden Transaktionen und hunderten von Datenpunkten bei Stripe entwickelt wurde. Darüber hinaus bringt Stripe ein KI-gestütztes Zahlungsauthorisierungs- und Zahlungsanfechtungsmanagement nach Deutschland.

Über den eigenen Einsatz von KI hinaus unterstützt Stripe auch die erfolgreichsten KI-Unternehmen weltweit – Unternehmen wie OpenAI, Anthropic, Perplexity, Midjourney, ElevenLabs und Mistral laufen alle auf Stripe. In Deutschland unterstützt Stripe die Celonis-Tochter Make.com bei der globalen Skalierung ihrer KI-gesteuerten No-Code-Automatisierungsplattform mit seiner globalen Zahlungsplattform und einer Vielzahl unterstützter lokaler Zahlungsmethoden.

„Die deutsche Wirtschaft muss, will und wird zurück in den Wachstumsmodus finden – und Stripe kann dabei ein Partner sein“, so Marcos Raiser do Ó, Head of DACH bei Stripe. „Wir machen Zukunftstechnologien wie Stablecoins und KI schon heute für deutsche Unternehmen verfügbar und helfen den erfolgreichsten deutschen Unternehmen dabei, noch schneller zu wachsen. Das sorgt auch für Wachstum bei uns selbst: Schon heute nutzen hunderttausende deutsche Unternehmen Stripe, und jedes Jahr kommen mehr als hunderttausend weitere dazu. In den vergangenen zwölf Monaten ist unser Zahlungsvolumen global um 38 Prozent gewachsen, und in Deutschland sogar noch schneller.“