BitMEX macht dicht – wer sein Guthaben liegen lässt, zahlt weiter

Eine der bekanntesten Kryptobörsen der frühen Bitcoin-Jahre ist Geschichte. BitMEX hat den Handel am 23. September 2026 nach elf Jahren eingestellt. Kunden können ihr verfügbares Guthaben zwar weiterhin abziehen, doch wer Coins oder Geld auf dem Konto liegen lässt, muss mit laufenden Gebühren rechnen.

Die Schließung ist mehr als eine Randnotiz. BitMEX prägte mit extrem hohen Hebeln und dem sogenannten Perpetual Swap eine Handelsform, die heute auf fast jeder großen Kryptobörse zu finden ist. Nun überlebt das Produkt seinen einstigen Wegbereiter.

Der Handel ist beendet

Nach Angaben von BitMEX endeten der Handel, Einzahlungen und das Eröffnen neuer Positionen am 23. September um 4 Uhr koordinierter Weltzeit. Noch offene Positionen wurden im Zuge der Abwicklung geschlossen. Der Login und Auszahlungen bleiben vorerst möglich.

Das Unternehmen bezeichnet die Entscheidung als Ergebnis einer strategischen Prüfung. Die Schließung stehe nicht im Zusammenhang mit finanziellen Schwierigkeiten oder einem neuen rechtlichen beziehungsweise regulatorischen Problem. Diese Darstellung stammt von BitMEX selbst. Unabhängig davon sollten Kunden jetzt handeln, statt sich auf einen dauerhaft offenen Zugang zu verlassen.

Liegen gelassenes Guthaben kann teuer werden

Besonders brisant sind die Gebühren nach dem Handelsende. Laut der veröffentlichten FAQ kann BitMEX auf verbleibende Kontoguthaben zunächst ein Prozent pro Jahr oder umgerechnet 50 US-Dollar berechnen. Es gilt der jeweils höhere Betrag. Die Gebühr soll mit der Zeit steigen.

Für kleine Restbestände ist das besonders ungünstig. Ein Guthaben im Wert von 30 Dollar könnte durch eine Mindestgebühr rechnerisch vollständig aufgezehrt werden. Ein negativer Kontostand soll daraus nach Angaben der Plattform nicht entstehen. Trotzdem ist Abwarten keine sinnvolle Strategie.

Was Kunden jetzt tun sollten

Guthaben prüfen Kunden sollten kontrollieren, ob noch Bitcoin, Stablecoins oder kleinere Restbeträge auf dem Konto liegen. Zieladresse testen Wer auf eine eigene Wallet auszahlt, sollte Netzwerk und Adresse mehrfach prüfen und wenn möglich zuerst eine kleine Testtransaktion senden. Identitätsprüfung abschließen BitMEX kann vor einer Auszahlung zusätzliche Angaben verlangen. Eine solche Aufforderung sollte ausschließlich über die offizielle Website geprüft werden. Unterlagen sichern Transaktionsverlauf, Abrechnungen und Einzahlungsnachweise gehören lokal gespeichert. Das ist für die Steuererklärung und spätere Rückfragen wichtig. Keine neuen Einzahlungen senden Der Einzahlungsbetrieb ist beendet. Alte gespeicherte Adressen sollten nicht mehr verwendet werden.

Der BMEX-Token verliert seinen ursprünglichen Zweck

Auch Halter des plattformeigenen BMEX-Tokens stehen vor einer unangenehmen Frage. Ein wesentlicher Nutzen des Tokens bestand in Vorteilen innerhalb der BitMEX-Plattform. Mit dem Ende des Handels fällt dieser praktische Anwendungsfall weitgehend weg. Ein Token kann technisch weiter existieren, ohne dass sein früheres Geschäftsmodell fortbesteht.

Eine Börse ist kein Sparschwein

BitMEX betont, in elf Betriebsjahren keine Kundengelder durch einen Hack verloren zu haben. Gerade deshalb liefert die Schließung eine wichtige Lektion. Das Börsenrisiko besteht nicht nur aus Hackerangriffen oder Insolvenzen. Auch ein geordneter Rückzug kann Kunden unter Zeitdruck setzen, Gebühren auslösen und den Zugriff auf Unterlagen erschweren.

Für Kleinanleger gilt daher eine einfache Trennung. Eine Handelsplattform ist für den Tausch gedacht, eine selbst kontrollierte Wallet für die längerfristige Verwahrung. Wer die Schlüssel nicht selbst hält, ist bei jeder Auszahlung von Technik, Regeln und Geschäftsentscheidungen des Anbieters abhängig.

Warum der Abgang den Kryptomarkt trifft

BitMEX war einst ein Synonym für spekulativen Bitcoin-Handel. Die Plattform machte unbefristete Terminkontrakte populär und bot zeitweise Hebel bis zum Hundertfachen. Heute liegt ein großer Teil dieses Geschäfts bei deutlich größeren internationalen Konkurrenten und spezialisierten dezentralen Plattformen.

Der Rückzug zeigt, wie schnell sich Macht im Kryptomarkt verlagert. Selbst ein Pionier mit weltbekannter Marke hat keinen Anspruch auf ewige Relevanz. Für Anleger ist nicht die Vergangenheit einer Plattform entscheidend, sondern ob sie aktuell liquide, rechtlich erreichbar und operativ zuverlässig ist.

Das Anleger-Fazit

Die unmittelbare Aufgabe ist eindeutig. Wer noch Vermögen bei BitMEX hält, sollte Auszahlungsbedingungen prüfen, Daten sichern und das Guthaben geordnet abziehen. Panik ist nicht nötig, Untätigkeit kann aber Geld kosten.

Für alle anderen bleibt eine grundsätzliche Warnung. Der spektakulärste Name und die längste Börsengeschichte ersetzen weder eine eigene Wallet noch ein Risikokonzept. Wenn ein Unternehmen seine Türen schließt, zählt am Ende nur, ob der Kunde seine Vermögenswerte rechtzeitig zurückbekommt.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient der journalistischen Information und Einordnung. Kryptowährungen, Derivate und Plattform-Token sind hochriskant. Börsen können ihren Betrieb einschränken oder einstellen. Verluste bis hin zum Totalverlust sind möglich.