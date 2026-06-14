Feststoffbatterie im Straßentest: Lädt das Elektroauto bald in 18 Minuten?

Feststoffbatterien sollen Elektroautos leichter, reichweitenstärker und schneller ladbar machen. Nun verlassen sie bei Stellantis und Factorial das Labor: Ein Dodge Charger Daytona fährt in Nordamerika erstmals mit der neuen Zelltechnik im realen Straßentest. Die angekündigten Werte sind beeindruckend. Ein Serien-Durchbruch ist damit allerdings noch nicht bewiesen.

Der Testwagen basiert auf der STLA-Large-Plattform von Stellantis. Diese Architektur bildet unter anderem die Grundlage großer Elektrofahrzeuge der Konzernmarken Dodge und Jeep. Für den Versuch mussten die Entwickler Batteriemanagement, Packaufbau, Steuerung und Sicherheitskonzept an die Feststoffzellen von Factorial Energy anpassen.

Was im Dodge Charger Daytona getestet wird

Factorial bezeichnet seine Technik als FEST, kurz für „Factorial Electrolyte System Technology“. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen nutzt sie einen festen beziehungsweise halbfesten Elektrolyten. Das soll eine höhere Energiedichte ermöglichen und zugleich die Menge leicht entzündlicher Flüssigkeit reduzieren.

Stellantis und Factorial hatten die verwendeten 77-Amperestunden-Zellen bereits 2025 im Labor validiert. Jetzt wurden sie zu einem vollständigen Fahrzeugpaket zusammengefügt. Damit beginnt die entscheidende Phase: Vibrationen, wechselnde Leistungsanforderungen, Schnellladen, Hitze, Kälte und die Zusammenarbeit mit der Fahrzeugelektronik lassen sich im Labor nur begrenzt simulieren.

Die angekündigten Werte

375 Wattstunden pro Kilogramm: Die gravimetrische Energiedichte liegt deutlich über vielen heutigen Lithium-Ionen-Zellen.

Die gravimetrische Energiedichte liegt deutlich über vielen heutigen Lithium-Ionen-Zellen. 15 bis 90 Prozent in 18 Minuten: Die Laborzellen sollen sehr hohe Ladeleistungen verkraften.

Die Laborzellen sollen sehr hohe Ladeleistungen verkraften. Mehr als 600 Ladezyklen: Damit wurde eine wichtige Mindestmarke für automobile Anwendungen erreicht.

Damit wurde eine wichtige Mindestmarke für automobile Anwendungen erreicht. Temperaturbereich von minus 30 bis plus 45 Grad Celsius: Die Technik soll auch bei Winterkälte und großer Hitze funktionieren.

Die Technik soll auch bei Winterkälte und großer Hitze funktionieren. Entladerate bis 4C: Die Zellen können kurzfristig hohe Leistung für ein schweres und schnelles Fahrzeug bereitstellen.

Factorial spricht von bis zu 50 Prozent mehr Reichweite gegenüber heutigen Batterien. Ein Elektroauto könnte damit theoretisch weiter fahren, ohne dass der Akku größer und schwerer wird. Alternativ ließe sich bei gleicher Reichweite ein kleineres Batteriepaket verwenden, was Gewicht, Materialverbrauch und Energiebedarf senken würde.

Warum 375 Wh/kg nicht automatisch 50 Prozent mehr Reichweite bedeuten

Die Energiedichte wird auf Zellebene gemessen. Im fertigen Batteriepaket kommen Gehäuse, Kühlung, Verkabelung, Sicherheitselemente und Steuergeräte hinzu. Dadurch fällt die Energiedichte des gesamten Packs deutlich niedriger aus. Auch Luftwiderstand, Reifen, Fahrzeuggewicht, Heizung und Fahrweise bestimmen die tatsächliche Reichweite.

Stellantis hat bislang weder die nutzbare Kapazität des Testakkus noch sein Gewicht, die Reichweite oder eine konkrete maximale Ladeleistung genannt. Die Angabe „18 Minuten“ stammt aus Zelltests. Ob diese Geschwindigkeit mehrfach hintereinander in einem vollständigen Fahrzeug erreicht wird, muss der Straßentest erst zeigen.

Der Straßentest ist ein großer Schritt – aber noch keine Serienreife

Viele Batteriehersteller präsentieren seit Jahren vielversprechende Feststoffzellen. Der schwierige Teil beginnt jedoch beim Hochskalieren. Eine kleine Laborzelle lässt sich unter kontrollierten Bedingungen fertigen und testen. Für ein Serienauto werden Tausende Zellen benötigt, die über Jahre möglichst identisch funktionieren müssen.

Zu den offenen Herausforderungen gehören Produktionsausbeute, Materialkosten, mechanischer Druck innerhalb der Zelle, Alterung an den Grenzflächen und die Vermeidung von Kurzschlüssen durch Lithiumablagerungen. Bereits kleine Fertigungsfehler können bei großen Stückzahlen teuer werden.

Auch 600 Zyklen sind nur eine Zwischenstation. Würde ein Fahrzeug pro Zyklus beispielsweise 500 Kilometer zurücklegen, entspräche das rechnerisch 300.000 Kilometern. In der Praxis werden Akkus jedoch selten gleichmäßig vollständig geladen und entladen. Temperatur, Schnellladeanteil und Kalenderalterung beeinflussen die Lebensdauer zusätzlich. Entscheidend ist außerdem, wie viel Kapazität nach diesen Zyklen noch vorhanden ist.

Warum ausgerechnet ein Dodge Charger?

Ein schwerer, leistungsstarker Dodge Charger Daytona ist ein anspruchsvoller Testträger. Die Batterie muss hohe Ströme liefern, starke Beschleunigung verkraften und anschließend schnell geladen werden können. Besteht die Technik diese Belastungen, eignet sie sich grundsätzlich auch für andere große Modelle auf der STLA-Large-Plattform.

Für Stellantis ist der Versuch zugleich strategisch wichtig. Der Konzern steht bei Elektroautos unter hohem Wettbewerbsdruck aus China, von Tesla und von europäischen Herstellern. Eine leichtere Batterie mit höherer Reichweite könnte große Fahrzeuge effizienter machen und dem Konzern ein technologisches Differenzierungsmerkmal geben.

Factorial arbeitet nicht nur mit Stellantis

Das US-Unternehmen kooperiert außerdem mit Mercedes-Benz, Hyundai und Kia. Mercedes hatte bereits mit einem modifizierten EQS eine Langstreckenfahrt von mehr als 1.200 Kilometern mit Factorial-Technik gemeldet. Solche Demonstrationen zeigen, dass die Zellen grundsätzlich in Fahrzeugen funktionieren. Sie beantworten aber noch nicht die Frage, wie günstig und schnell sie in Millionenstückzahlen produziert werden können.

Was Autofahrer tatsächlich erwarten dürfen

Selbst wenn die Straßentests erfolgreich verlaufen, werden Feststoffbatterien wahrscheinlich nicht über Nacht alle herkömmlichen Akkus ersetzen. Neue Zelltechniken starten meist in teuren oder reichweitenstarken Modellen, bei denen ein höherer Batteriepreis leichter zu rechtfertigen ist.

Parallel entwickeln sich klassische Lithium-Ionen-Batterien weiter. LFP-Zellen werden günstiger, NMC-Zellen energiereicher und neue Silizium-Anoden verbessern Ladeleistung und Kapazität. Die Feststoffbatterie muss deshalb nicht nur besser als heutige Akkus sein, sondern besser als die Lithium-Ionen-Technik zum Zeitpunkt ihrer Serienreife.

Fazit: Der wichtigste Test beginnt erst jetzt

Der Dodge Charger Daytona mit Factorial-Zellen ist mehr als ein Laborprototyp. Er zeigt, dass Feststofftechnik inzwischen als komplettes Batteriesystem in einem leistungsstarken Elektroauto betrieben werden kann. Das ist ein echter Fortschritt.

Ob daraus die versprochene Revolution entsteht, entscheiden jedoch nicht einzelne Rekordwerte. Wichtig sind reproduzierbare Reichweite, Alterung, Sicherheit, Ladeleistung, Produktionskosten und eine Fertigung in großer Stückzahl. Die Feststoffbatterie hat das Labor verlassen – den Beweis für den Massenmarkt muss sie auf der Straße und anschließend in der Fabrik noch liefern.

Quellen

Hinweis

Die genannten Leistungswerte stammen aus Unternehmensangaben und Zelltests. Sie sind nicht mit unabhängig bestätigten Serienwerten eines frei verkäuflichen Fahrzeugs gleichzusetzen.