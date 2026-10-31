KI-Blase in China geplatzt: STAR-50 verliert 40 Prozent – droht das auch Nasdaq und Bitcoin?

Während in den USA noch über eine mögliche KI-Überhitzung debattiert wird, ist an den chinesischen Börsen der Schaden schon da: Der Leitindex STAR 50 für KI- und Halbleiterwerte hat seit seinem Hoch Anfang Juli mehr als 40 Prozent verloren. Laut Reuters sind damit rund 480 Milliarden Dollar Börsenwert verdampft. Die Frage für Anleger hierzulande lautet: Ist das nur ein chinesisches Problem – oder ein Warnsignal für Nasdaq, Nvidia und Bitcoin?

Was in China geschehen ist

Der STAR 50 bündelt 50 große Tech- und Innovationsfirmen an der Börse Shanghai. Nach einer zweijährigen Rallye, die laut Reuters die westlichen KI-Märkte deutlich übertraf, folgte der Absturz ohne einen einzigen Auslöser. Händler nannten überhöhte Kurse, Steuerforderungen und die Drohung, dass die USA und andere Länder chinesische Technik aus Rechenzentren verbannen könnten.

Einzelwerte zeigen, wie spekulativ die Welle war: Der Roboterbauer Unitree, beim Börsengang laut Reuters 8.000-fach überzeichnet, hat seit dem Handelsstart im August zeitweise die Hälfte verloren. Die Chipfirmen MetaX und Moore Threads stehen seit Juli ebenfalls etwa halb so hoch. Optik-Zulieferer wie Zhongji Innolight und Eoptolink gaben rund 60 Prozent ab – auch, weil Washington ihre Lieferungen an US-Rechenzentren einschränken will.

Der Blue-Chip-Index CSI 300 ist laut Reuters und Bloomberg seit dem Juni-Hoch um etwa 20 Prozent gefallen und damit im Bärenmarkt. Bloomberg beziffert den Verlust am gesamten chinesischen Aktienmarkt seit dem Mai-Hoch auf rund 2,4 Billionen Dollar. Goldman Sachs zufolge entfallen auf KI-Aktien rund 42 Prozent der Marktkapitalisierung und 57 Prozent des Umsatzes über A-Aktien und Hongkonger H-Aktien.

Beobachtete und befürchtete Auswirkungen

Fondsmanager Dong Baozhen sagte Reuters: Der Markt habe sich zu einem „spekulativen, rasenden Bullenmarkt“ entwickelt – „und nun erleben wir, wie die Blase platzt“. Natixis-Ökonom Gary Ng sieht mehr als nur eine Bewertungskorrektur: Anleger fragten, ob die Nachfrage überhaupt in höhere Gewinne umschlage, während die Investitionen weiter stiegen. Hong Hao von Lotus Asset Management erwartet, dass viele geplante Börsengänge ausbleiben.

Bei Bewertungen von noch etwa dem 100-fachen der Trailing-Gewinne (nach Reuters vom knapp 250-fachen) bleibt Luft nach unten; der Nasdaq 100 liegt zum Vergleich bei etwa dem 30-fachen. In den USA ist der Gegenwind bisher milder: Reuters sprach von einem Nasdaq-Rücksetzer um rund 6 Prozent vom Rekordhoch. Am Freitag (30. 10.) verstärkten schwache Zahlen von Amazon und Intel die KI-Skepsis; Nvidia, AMD und Micron gaben deutlich nach.

Was das für Bitcoin und Krypto heißt

Bitcoin hat den China-Absturz bislang anders erlebt. CryptoSlate rechnet für den Zeitraum 9. Juli bis 26. Oktober vor: STAR 50 minus 39,8 Prozent, Bitcoin plus 26,6 Prozent. Gleichzeitig stieg die Tageskorrelation von Bitcoin und Nasdaq 100 auf rund 0,63 (30 Handelstage bis 26. 10.) – von 0,36 Anfang Juli. Läuft der Tech-Ausverkauf über Finanzierungsdruck und Margin Calls weiter, kann Bitcoin trotzdem mitgerissen werden.

Am Samstagmorgen, 31. Oktober, um 10:23 Uhr (Berliner Zeit) notierte Bitcoin laut CoinGecko bei rund 77.335 Dollar (etwa 69.050 Euro), in 24 Stunden leicht im Minus. Ethereum lag bei etwa 2.242 Dollar. KI-nahe Token wie Render (rund 1,57 Dollar) und Bittensor (rund 235 Dollar) zeigten nur geringe Tagesschwankungen. Zusätzlich belastet der Binance-Hack vom Freitag den Kryptomarkt – ein eigener Schock, kein China-Effekt.

Viele börsennotierte Bitcoin-Miner haben Rechenzentren und Stromverträge Richtung KI und Hochleistungsrechnen umgebaut, weil die Margen dort oft stabiler wirken als beim klassischen Mining (dem Schürfen neuer Bitcoin mit Spezialrechnern). Ein längerer Zweifel an KI-Investitionen könnte genau diese Umwidmung teurer und riskanter machen.

Platzt die Blase auch bei uns?

Pro (Warnsignal): Die Europäische Zentralbank schrieb im August, historische Technik-Revolutionen endeten oft mit einer Korrektur – unabhängig davon, ob heutige Kurse „rational“ seien. Euro-Anleger seien über Indexfonds stark in US-Tech investiert; ein US-Rücksetzer bliebe kein rein amerikanisches Problem. China zeigt, wie schnell eine staatlich gepushte KI-Erzählung kippt, wenn Gewinne ausbleiben.

Contra (anders gelagert): Analysten gegenüber CNA betonen, fallende Kurse in China bedeuteten weder das Ende der chinesischen KI-Ambitionen noch automatisch denselben Crash im Westen. US-Giganten wie Nvidia liefern weiterhin starke Umsätze und Cashflows; Morningstar hält die Aktie trotz hoher Bewertung für unterschätzt, sofern die Chip-Nachfrage anhält. INSEAD-Forscher argumentieren, der US-KI-Markt sei „noch nicht offensichtlich eine Blase“, weil das Gewinnwachstum die Kurse bislang weitgehend mitgetragen habe – anders als in China, wo die Rallye laut Reuters deutlich spekulativer war.

Kurz: In China ist die Blase an den Börsen geplatzt. In den USA und Europa ist bisher eher ein Riss sichtbar. Ob daraus ein Bruch wird, hängt davon ab, ob KI-Ausgaben messbar in Gewinne umschlagen. Für Krypto-Anleger bleibt der Schluss: Bitcoin ist kein automatischer Schutzschild gegen einen Tech-Ausverkauf, solange die Tageskorrelation zum Nasdaq hoch bleibt.

Quellen