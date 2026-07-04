Memecoins und Launchpads explodieren wieder: Die Zockerei ist zurück

Der Kryptomarkt wird wieder spekulativer. Während Bitcoin und große Altcoins am Samstagmorgen zulegen, zeigen die Trenddaten von CoinGecko, dass auch die riskanteren Ecken des Marktes zurück sind. PENGU, PEPE, Pump.fun-nahe Token und Launchpad-Themen tauchen weit oben in den Such- und Trendlisten auf. Das ist kein Zufall, sondern ein Stimmungsbarometer.

Wenn Anleger wieder in Memecoins und Launchpads laufen, ist die Angst kleiner und die Gier größer. Genau das macht diese Phase spannend, aber auch gefährlich. Der Markt sucht wieder schnelle Geschichten, schnelle Gewinne und schnelle Liquidität.

Memecoins sind zurück im Schaufenster

Memecoins leben nicht von Bilanzen, Cashflow oder klassischer Fundamentalanalyse. Sie leben von Aufmerksamkeit. Wenn Coins wie PEPE oder PENGU in den Trends auftauchen, geht es um Community, Timing und Marktpsychologie. Das kann explosive Bewegungen auslösen, aber genauso schnell wieder drehen.

Gerade deshalb sind Memecoins ein gutes Frühwarnsystem. Sie zeigen, wann Trader bereit sind, wieder mehr Risiko zu nehmen. Wenn selbst die heißesten Spekulationen Käufer finden, ist Liquidität im Markt. Aber es ist nicht unbedingt gesunde Liquidität.

Launchpads und Pump.fun zeigen den Hunger nach Tempo

Noch deutlicher wird der Trend bei Launchpad- und Pump.fun-nahen Kategorien. Solche Plattformen senken die Hürde, neue Token zu starten und zu handeln. Das demokratisiert den Zugang, öffnet aber auch die Tür für extrem kurze Hype-Zyklen, dünne Liquidität und Projekte ohne Substanz.

Für erfahrene Trader kann das ein Spielfeld sein. Für Einsteiger ist es oft eine Falle. Wer zu spät in einen Hype einsteigt, finanziert häufig die Gewinne der frühen Käufer. Der Unterschied zwischen „neuem Trend“ und „Exit-Liquidität“ ist in diesen Segmenten manchmal nur eine Stunde.

Warum der Hype trotzdem wichtig ist

Man kann Memecoins leicht belächeln. Für die Marktanalyse sind sie trotzdem wichtig. Sie zeigen, ob Kapital nur defensiv in Bitcoin fließt oder ob Anleger wieder bereit sind, weiter die Risikokurve hinunterzugehen. Heute spricht einiges für Letzteres: Bitcoin steigt, große Altcoins laufen stärker, und spekulative Token werden gesucht.

Das ist ein bullisches Signal, aber kein solides Fundament. Der Markt wirkt lebendiger, aber auch nervöser. Wer diese Hype-Welle spielt, sollte wissen, dass die Musik jederzeit stoppen kann. Memecoins sind nicht der Beweis für eine neue Hausse. Sie sind der Beweis, dass die Zockerei zurück ist.

Quellen

CoinGecko: Trending Coins, Trending NFTs und Kategorien, abgerufen am 4. Juli 2026.

CoinGecko: globale Kryptomarktdaten, abgerufen am 4. Juli 2026.

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient der journalistischen Einordnung. Memecoins und Launchpad-Token sind besonders spekulativ und können sehr schnell stark an Wert verlieren.