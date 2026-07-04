XRP und Solana laufen stärker als Bitcoin: Beginnt die nächste Altcoin-Rotation?

Bitcoin steigt, doch die Musik spielt am Samstagmorgen teilweise bei den großen Altcoins. Laut CoinGecko lag XRP rund 4,8 Prozent im Plus, Solana gewann etwa 3,5 Prozent und Ethereum stieg um gut 3,2 Prozent. Bitcoin selbst legte knapp 1,9 Prozent zu. Das Muster ist interessant: Sobald Bitcoin wieder stabiler wirkt, beginnt Kapital in riskantere Marktsegmente zu wandern.

Genau das ist die klassische Frage einer Altcoin-Rotation. Anleger beobachten zuerst Bitcoin. Hält der Marktführer, suchen sie bei Ethereum, Solana, XRP und anderen großen Coins nach stärkerem Hebel. Der heutige Morgen liefert dafür zumindest ein erstes Signal.

XRP und Solana führen die großen Coins an

XRP sticht mit fast fünf Prozent Tagesplus besonders heraus. Der Coin bleibt ein Spezialfall, weil er stark von Zahlungsinfrastruktur, Regulierungserwartungen und Marktstimmung rund um Ripple geprägt wird. Wenn Risiko wieder gesucht ist, reagieren solche Coins oft schneller als Bitcoin.

Auch Solana zeigt Stärke. Das Netzwerk bleibt einer der wichtigsten Gradmesser für spekulativen App-, DeFi- und Memecoin-Appetit. Steigt Solana, ist das häufig ein Hinweis darauf, dass Trader nicht nur Sicherheit suchen, sondern wieder Wachstums- und Hype-Themen spielen wollen.

Ethereum als Brücke zwischen Sicherheit und Risiko

Ethereum liegt zwischen Bitcoin und den aggressiveren Altcoins. Es ist groß genug, um institutionell ernst genommen zu werden, aber dynamischer als Bitcoin, wenn DeFi, Tokenisierung oder Layer-2-Erzählungen wieder anziehen. Das heutige Plus zeigt, dass Anleger auch dort wieder vorsichtiger optimistisch werden.

Für eine echte Altcoin-Saison reicht ein Handelstag nicht. Dafür müssten große Altcoins über mehrere Tage besser laufen als Bitcoin, während das Gesamtvolumen steigt. Doch der erste Schritt ist oft genau dieses Bild: Bitcoin stabilisiert, Ethereum zieht mit, dann laufen Solana, XRP und kleinere Risikoanlagen schneller.

Rotation ist Chance und Warnsignal zugleich

Für Anleger kann eine Rotation attraktiv sein, weil Altcoins in kurzen Phasen stärker steigen können als Bitcoin. Aber sie ist auch gefährlicher. Wenn die Marktstimmung kippt, fallen dieselben Coins meist schneller zurück. Wer Altcoins kauft, kauft nicht nur Technologie oder Narrative, sondern immer auch mehr Volatilität.

Der heutige Markt zeigt: Der Risikoappetit ist zurück, zumindest vorübergehend. Ob daraus eine echte Altcoin-Rotation wird, entscheidet sich daran, ob Bitcoin seine Basis hält und ob Kapital weiter in größere Altcoins nachfließt. Bis dahin bleibt es ein spannendes, aber fragiles Signal.

Quellen

CoinGecko: Live-Kurs- und Marktdaten zu Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP, abgerufen am 4. Juli 2026.

CoinGecko: globale Kryptomarktdaten, abgerufen am 4. Juli 2026.

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient der journalistischen Einordnung. Altcoins können deutlich stärker schwanken als Bitcoin; Investitionen können zu erheblichen Verlusten führen.