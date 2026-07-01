Revolut entlistet USDT: Europas Stablecoin-Druck trifft Tether

Revolut zieht bei Tether den Stecker. In einer Kundenmail, die Coinzeitung vorliegt, informiert der Finanz-App-Anbieter darüber, dass USDT aus dem Krypto-Angebot entfernt wird. Ab dem 31. August 2026 um 12:00 Uhr GMT sollen Kunden USDT nicht mehr in ihrem Revolut-Konto halten können.

Der Schritt ist mehr als eine kleine Anpassung im Token-Menü. USDT ist mit rund 184 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung laut CoinGecko der größte Stablecoin der Welt und eine zentrale Liquiditätsschiene des Kryptomarktes. Wenn ein großer europäischer Fintech-Anbieter USDT aus dem Angebot nimmt, zeigt das, wie stark MiCA und regulatorische Risikoprüfungen den Stablecoin-Markt in Europa neu sortieren.

Revolut setzt Fristen für Kauf, Einzahlung und Ausstieg

Nach der Kundenmail endet der Kauf von USDT bereits am 6. Juli 2026 um 12:00 Uhr GMT. Wer bestehende USDT verkaufen oder an eine externe Krypto-Wallet auszahlen möchte, kann das demnach bis zum 31. August 2026 um 12:00 Uhr GMT tun.

Danach will Revolut verbleibende USDT-Bestände automatisch zum Wechselkurs des jeweiligen Tages in die Basiswährung des Kunden umtauschen. Das Guthaben soll innerhalb von sieben Werktagen dem primären Revolut-Konto gutgeschrieben werden. USDT-Einzahlungen werden laut Mail nur noch bis zum 30. Juli 2026 um 12:00 Uhr GMT unterstützt; danach sollen eingehende USDT-Einzahlungen abgelehnt werden.

Warum USDT unter Druck gerät

Revolut begründet die Entlistung in der Mail mit regulatorischen und risikobezogenen Erwägungen. Das ist die entscheidende Formulierung. Seit MiCA in Europa den Rahmen für Kryptowerte und insbesondere Stablecoins verschärft, müssen Anbieter genauer prüfen, welche Token sie ihren Kunden noch zugänglich machen.

USDT ist global dominant, aber in Europa politisch und regulatorisch heikel. MiCA stellt hohe Anforderungen an E-Geld-Token und wertreferenzierte Token. Es geht um Reserven, Transparenz, Rückgaberechte, Aufsicht, Emittentenstruktur und Verbraucherschutz. Für Plattformen entsteht dadurch ein klarer Anreiz: lieber Token streichen, als regulatorisch in die Schusslinie zu geraten.

Für Nutzer ist die Frist wichtiger als die Debatte

Für Revolut-Kunden mit USDT-Bestand zählt jetzt vor allem die praktische Seite. Wer USDT behalten will, muss nach der Mail rechtzeitig eine Auszahlung an eine externe Wallet prüfen. Wer nicht auszahlt oder verkauft, wird nach dem Stichtag automatisch in die eigene Basiswährung umgewandelt. Dabei kann der Wechselkurs des jeweiligen Tages entscheidend sein.

Revolut weist außerdem auf mögliche tägliche Limits hin. Das ist für größere Bestände wichtig: Wer kurz vor Fristende aussteigen will, könnte mehrere Transaktionen benötigen. Genau solche Details machen Entlistungen für Anleger unangenehm. Sie klingen nach Verwaltung, können aber im Alltag zu Zeitdruck, Gebührenfragen und Kursrisiken führen.

MiCA sortiert Gewinner und Verlierer

Der Fall zeigt, wohin der europäische Stablecoin-Markt läuft. USDT bleibt weltweit eine Macht, doch Europa baut ein eigenes Regelwerk, das nicht automatisch mit globaler Liquidität identisch ist. Davon könnten Anbieter profitieren, die ihre Stablecoins klar auf europäische Regulierung, Euro-Bezug oder MiCA-Konformität ausrichten.

Für Krypto-Anleger ist das ambivalent. Mehr Regulierung kann Plattformrisiken senken und klare Regeln schaffen. Gleichzeitig schrumpft die Auswahl. Wer nur innerhalb einer Fintech-App handelt, ist stärker davon abhängig, welche Token der Anbieter regulatorisch verantworten will. Krypto wird damit bequemer, aber auch kontrollierter.

USDT verschwindet dadurch nicht aus dem Kryptomarkt. Aber Revoluts Schritt macht deutlich, dass sich der Zugang zu USDT in Europa verändern kann. Stablecoins sind nicht mehr nur eine Frage von Liquidität und Marktgröße, sondern zunehmend eine Frage politischer Zulässigkeit.

Quellen

Revolut-Kundenmail zur Entlistung von USDT, liegt Coinzeitung vor.

CoinGecko: Marktdaten zu USDT und USDC, abgerufen am 1. Juli 2026.

ESMA: Informationen zur Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).

EUR-Lex: Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte.

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient der journalistischen Einordnung. Stablecoins, Kryptowährungen und Krypto-Dienstleister können regulatorische, technische und finanzielle Risiken enthalten.