Alles über die Steuerpläne der Bundesregierung für Kryptowährungen

Für deutsche Krypto-Anleger beginnt eine neue Steuerära. Die wichtigste Nachricht ist nicht, dass Bitcoin plötzlich anders besteuert würde. Die eigentliche Nachricht ist viel größer: Die Bundesregierung hat die Grundlage dafür geschaffen, dass Kryptotransaktionen künftig systematischer gemeldet, ausgetauscht und von den Finanzbehörden ausgewertet werden können. Wer seine Coins auf Börsen bewegt, zwischen Token tauscht, Fiat ein- oder auszahlt oder mit ausländischen Plattformen arbeitet, rutscht damit stärker in eine Datenwelt, die bisher eher aus dem klassischen Bankensektor bekannt war.

Der technische Name klingt trocken: Crypto-Asset Reporting Framework, DAC8 und Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz, kurz KStTG. Dahinter steckt jedoch ein politischer Paradigmenwechsel. Krypto soll steuerlich nicht mehr als schwer greifbarer Randbereich behandelt werden, sondern als normaler Bestandteil des internationalen Informationsaustauschs. Für den Staat ist das ein Fortschritt bei der Steuerkontrolle. Für Anleger ist es ein Weckruf: Die alte Idee, dass Krypto wegen Blockchain, Auslandskonto oder Hardware-Wallet irgendwie im Nebel bleibt, ist endgültig überholt.

Der Plan: Krypto wird Teil der Steuerüberwachung

Das Bundeszentralamt für Steuern beschreibt CARF und DAC8 als Regelwerke für den internationalen Informationsaustausch über aggregierte Transaktionen von Kryptowerten. In Deutschland werden diese Regeln über das Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz in nationales Recht umgesetzt. Ziel des Verfahrens ist laut BZSt, grenzüberschreitende Sachverhalte aufzudecken und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kryptowerten zu bekämpfen.

Das ist nüchtern formuliert, aber in der Wirkung gewaltig. Denn damit verschiebt sich der Schwerpunkt weg von der reinen Selbsterklärung des Anlegers. Natürlich bleibt der Steuerpflichtige verantwortlich. Doch künftig sollen meldepflichtige Informationen aus dem Inland und aus Partnerstaaten beim BZSt ankommen und je nach steuerlicher Zuständigkeit weitergeleitet werden. Aus verstreuten Börsendaten wird ein behördlich nutzbarer Datenstrom.

Besonders wichtig: Das Gesetz ist nicht bloß ein vager politischer Wunschzettel. Nach Angaben des BZSt wurde das KStTG am 22. Dezember 2025 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen und trat am 24. Dezember 2025 in Kraft. Am 14. Januar 2026 wurde zudem der amtlich vorgeschriebene Datensatz und die Schnittstelle für Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern bekanntgegeben. Damit ist die Architektur nicht mehr theoretisch. Sie wird operativ.

Was künftig gemeldet werden soll

Die EU-Richtlinie DAC8 macht deutlich, wie breit die Meldelogik gedacht ist. Es geht nicht nur um den klassischen Verkauf von Bitcoin gegen Euro. Meldepflichtige Anbieter von Krypto-Dienstleistungen sollen Informationen zu verschiedenen Arten meldepflichtiger Kryptowerte und Transaktionen liefern. Dazu gehören laut Richtlinie unter anderem Käufe gegen Fiat-Währung, Verkäufe gegen Fiat-Währung, Erwerbe gegen andere Kryptowerte, Veräußerungen gegen andere Kryptowerte sowie bestimmte Übertragungen.

Gemeldet werden sollen dabei nicht nur grobe Hinweise, sondern aggregierte Werte: Bruttobeträge, Zahl der Einheiten und Zahl der Transaktionen. Bei Krypto-zu-Krypto-Vorgängen geht es um den beizulegenden Marktwert. Auch Übertragungen an oder durch Nutzer können erfasst werden, soweit sie nicht bereits in andere Kategorien fallen. Besonders heikel ist ein Punkt, der in der EU-Richtlinie ausdrücklich auftaucht: Übertragungen an bestimmte Distributed-Ledger-Adressen, von denen nicht bekannt ist, dass sie mit einem Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte oder einem Finanzinstitut verbunden sind.

Übersetzt heißt das: Der Staat interessiert sich nicht nur für den Moment, in dem jemand Euro auscasht. Auch der Weg durch die Krypto-Welt selbst wird relevanter. Wer Bitcoin in Ethereum tauscht, Stablecoins nutzt, Token von einer Plattform auf eine Wallet bewegt oder mit mehreren Anbietern arbeitet, sollte nicht mehr davon ausgehen, dass nur der letzte Euro-Zufluss sichtbar wird. Die steuerliche Spur entsteht viel früher.

Was sich bei der eigentlichen Steuer nicht automatisch ändert

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Steuerregel und Meldepflicht. Das KStTG macht Krypto nicht automatisch zu Kapitalerträgen wie Aktien oder Fonds. Die bisherige ertragsteuerliche Einordnung bleibt ein eigener Bereich. Hier ist vor allem das BMF-Schreiben vom 6. März 2025 maßgeblich, das das ältere Schreiben von 2022 neu gefasst hat.

Nach dieser Linie können Gewinne aus der Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Kryptowerten Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften sein. Entscheidend ist die bekannte Jahresfrist: Liegt zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr, kann der Gewinn steuerbar sein. Seit dem Veranlagungszeitraum 2024 gilt zudem eine Freigrenze von 1.000 Euro für die Summe der Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften; bis 2023 lag sie bei 600 Euro.

Für viele Anleger bleibt das der zentrale Punkt: Wer Bitcoin nach mehr als einem Jahr im Privatvermögen verkauft, kann unter den bekannten Voraussetzungen steuerfrei bleiben. Wer innerhalb eines Jahres verkauft, muss genauer hinschauen. Das gilt nicht nur für den Verkauf gegen Euro. Das BMF stellt klar, dass auch der Tausch von Kryptowerten in andere Kryptowerte zu einer Veräußerung führt. Zudem beginnt die Veräußerungsfrist nach jedem Tausch neu.

Der gefährliche Denkfehler: „Ich habe doch nicht ausgezahlt“

Genau hier liegt die Falle. Viele Privatanleger denken steuerlich immer noch in Banklogik: Solange kein Geld auf dem Girokonto landet, sei auch nichts passiert. Im Kryptosteuerrecht ist das falsch. Wer Bitcoin in Solana tauscht, Solana in einen Stablecoin schiebt und später wieder in Bitcoin zurückwechselt, kann mehrere steuerliche Vorgänge ausgelöst haben, ohne auch nur einen Euro ausgezahlt zu haben.

Das neue Transparenzregime erhöht den Druck auf genau diese Fälle. Bisher konnten schlecht dokumentierte Krypto-zu-Krypto-Tausche in der Praxis leicht untergehen, vor allem wenn verschiedene Börsen, Wallets und DeFi-Anwendungen beteiligt waren. Mit DAC8, CARF und KStTG wird es für Behörden plausibler, Transaktionsmuster zu erkennen und Rückfragen zu stellen. Nicht jede Wallet-Bewegung ist automatisch ein steuerpflichtiger Verkauf. Aber jede schlecht dokumentierte Bewegung kann später zum Problem werden.

Hardware-Wallets schützen Schlüssel, nicht vor Steuerfragen

Das Bild vom Ledger in der Schublade hat für viele Bitcoiner etwas Beruhigendes. Self-Custody ist tatsächlich ein zentrales Prinzip: Wer seine privaten Schlüssel selbst hält, reduziert Plattformrisiken und bleibt unabhängiger von Börsen. Steuerlich ist das aber kein Unsichtbarkeitsmantel. Eine Hardware-Wallet schützt die Coins vor Gegenparteirisiken, nicht vor der Pflicht, steuerlich relevante Vorgänge erklären zu können.

Gerade Transfers von einer Börse auf eine eigene Wallet können künftig erklärungsbedürftiger werden. Ein Transfer auf die eigene Wallet ist für sich genommen nicht automatisch ein Verkauf. Aber wenn die Börse eine Auszahlung an eine DLT-Adresse meldet und später Coins von anderer Stelle wieder auftauchen, muss der Anleger die Kette plausibel machen können. Wer saubere CSV-Dateien, Wallet-Adressen, Zeitpunkte, Anschaffungskosten und Transaktionsgebühren dokumentiert, schläft ruhiger. Wer alles verstreut und lückenhaft führt, bekommt im Zweifel ein Problem mit der Nachweisführung.

Das BMF verschärft vor allem die Dokumentationsrealität

Das BMF-Schreiben vom März 2025 widmet dem Thema Transaktionsübersichten und Steuerreports eigene Abschnitte. Zentrale Handelsplattformen und Wallet-Anbieter stellen ihren Nutzern häufig Transaktionsübersichten zum Download bereit. Das BMF weist aber auch darauf hin, dass einzelne Datensätze beim Export technisch unterdrückt oder nachträglich verändert werden können. Außerdem ist der Abruf bei einigen Anbietern zeitlich beschränkt.

Das ist ein deutlicher Hinweis an Anleger: Wer seine Daten erst Jahre später zusammensuchen will, spielt mit dem Feuer. Steuerreports können helfen, aber sie ersetzen nicht zwingend die zugrunde liegenden Unterlagen. Das BMF hält fest, dass Finanzbehörden zur Prüfung auch die Dateien anfordern können, die zur Erstellung solcher Reports genutzt wurden, etwa Transaktionsübersichten oder CSV-Dateien.

In der Praxis bedeutet das: Der Krypto-Anleger wird zum eigenen Datenarchivar. Kaufdatum, Verkaufdatum, Menge, Kurs, Gebühren, Plattform, Wallet-Adresse, Tauschvorgang, Staking-Ertrag, Lending-Vorgang und Airdrop sollten nachvollziehbar bleiben. Das ist mühsam, aber es ist der Preis einer Anlageklasse, die technisch global, steuerlich aber national eingebettet ist.

Staking, Lending, Airdrops: Die Grauzonen werden ungemütlicher

Besonders empfindlich wird es bei Vorgängen, die über simples Kaufen und Halten hinausgehen. Staking, Lending, Masternodes, Mining, Hard Forks und Airdrops werden im BMF-Schreiben differenziert behandelt. Für Anleger ist das unbequem, weil die steuerliche Einordnung vom konkreten Vorgang abhängt. Ein Token-Zufluss kann anders zu bewerten sein als ein Verkauf. Ein Reward kann eine andere Qualität haben als ein Kursgewinn. Ein Airdrop ohne Zutun kann anders aussehen als ein Airdrop gegen eine Leistung.

Die neue Meldewelt macht diese Unterschiede nicht einfacher. Im Gegenteil: Je mehr Daten über Plattformen und Dienstleister bei Behörden landen, desto wichtiger wird die saubere Erklärung, warum ein bestimmter Zufluss steuerlich wie behandelt wurde. Wer aktiv DeFi nutzt, mehrere Chains bespielt und ständig Token tauscht, sollte nicht darauf hoffen, dass ein simpler Jahresauszug alles löst. Viele Steuerreports sind nützlich, aber sie sind nur so gut wie die importierten Daten und die steuerliche Logik dahinter.

Warum die Bundesregierung damit politisch eine Grenze verschiebt

Aus Sicht des Staates ist die Richtung nachvollziehbar: Krypto ist groß genug geworden, um nicht länger als Nischenphänomen behandelt zu werden. Steuerhinterziehung soll erschwert, internationale Lücken sollen geschlossen und digitale Vermögenswerte sollen in bestehende Transparenzmechanismen integriert werden. Das ist die offizielle Lesart.

Aus Sicht vieler Krypto-Nutzer ist es jedoch auch ein weiterer Schritt in eine Finanzwelt, in der jede Bewegung erklärungsbedürftig wird. Gerade Bitcoin entstand aus einem Misstrauen gegenüber zentralisierten Finanzintermediären. Wenn nun ausgerechnet Kryptodienstleister zu Datenlieferanten für Steuerbehörden werden, zeigt sich die Spannung zwischen Krypto als Freiheitsinfrastruktur und Krypto als regulierter Anlageklasse. Wer den Komfort zentraler Börsen nutzt, bekommt immer stärker auch deren Meldepflichten mitgeliefert.

Was Anleger jetzt konkret tun sollten

Der wichtigste Schritt ist nicht Panik, sondern Ordnung. Anleger sollten ihre Transaktionsdaten regelmäßig exportieren, nicht erst nach Jahren. Sie sollten Wallet-Transfers dokumentieren, damit eigene Umbuchungen nicht wie ungeklärte Zuflüsse aussehen. Sie sollten Krypto-zu-Krypto-Tausche ernst nehmen und nicht nur Euro-Auszahlungen betrachten. Sie sollten außerdem prüfen, ob Steuerreports alle genutzten Börsen, Wallets, Chains und DeFi-Protokolle korrekt abbilden.

Wer größere Beträge bewegt, Staking betreibt, Lending nutzt oder komplexe DeFi-Strategien fährt, sollte fachliche Hilfe einplanen. Das ist keine Kapitulation vor dem System, sondern Risikomanagement. Der Staat baut seine Dateninfrastruktur aus. Anleger müssen ihre eigene Beleginfrastruktur nachziehen.

Die gute Nachricht für langfristige Holder: Die Ein-Jahres-Regel ist nicht vom Tisch. Wer sauber kauft, hält und dokumentiert, hat weiterhin eine klare steuerliche Linie. Die schlechte Nachricht: Wer Krypto als wilden Tauschplatz ohne Belege behandelt, wird es künftig schwerer haben. Der Fiskus greift nicht nach dem privaten Schlüssel. Aber er greift nach den Daten rund um den Schlüssel. Und genau das ist der eigentliche Steuerplan.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Finanz-, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Kryptowährungen sind volatil, steuerliche Einzelfragen können komplex sein und sollten bei Bedarf mit einem qualifizierten Steuerberater geklärt werden.