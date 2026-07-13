Strategy verkauft Bitcoin: Aus dem ewigen Käufer wird plötzlich ein Risiko für den Markt

Der Kryptomarkt startet nervös in die neue Woche. Bitcoin notiert am Montagmorgen laut CoinGecko bei rund 62.757 Dollar und verliert auf 24-Stunden-Sicht etwa 1,5 Prozent. Ethereum fällt auf rund 1.775 Dollar, XRP gibt nach, Hyperliquid liegt noch deutlicher im Minus. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung sinkt auf etwa 2,25 Billionen Dollar. Das allein wäre schon ein schwacher Wochenstart. Der eigentliche Aufreger liegt aber woanders: Strategy, lange der größte institutionelle Bitcoin-Bulle an der Börse, hat Bitcoin verkauft.

Damit bekommt die Marktstimmung einen Riss. Denn Strategy war über Jahre die Symbolfigur einer einfachen Erzählung: Unternehmen kaufen Bitcoin, halten Bitcoin und verkaufen Bitcoin nicht. Genau diese Geschichte wird jetzt angekratzt. Wenn aus dem ewigen Käufer ein möglicher Verkäufer wird, verändert sich nicht nur eine Bilanz. Es verändert sich die Psychologie eines ganzen Marktsegments.

Der Saylor-Mythos bekommt Risse

Nach übereinstimmenden Berichten verkaufte Strategy zuletzt 3.588 Bitcoin im Wert von rund 216 Millionen Dollar. Das Unternehmen will damit unter anderem Verpflichtungen aus bevorzugten Aktien und Dividenden bedienen. Formal mag das nach normalem Kapitalmanagement klingen. Für Bitcoiner ist es trotzdem ein Bruch mit einer fast religiösen Marktgeschichte.

Michael Saylor und Strategy standen lange für den aggressiven Bitcoin-Treasury-Ansatz. Bitcoin wurde nicht als Handelsposition inszeniert, sondern als ultimative Reserve. Kaufen, hebeln, halten, wieder kaufen. Diese Logik hat in steigenden Märkten funktioniert und viele Nachahmer inspiriert. Doch in einem schwachen Markt zeigt sich die unbequeme Seite: Wer Bitcoin auf der Unternehmensbilanz hält und gleichzeitig Kapitalmarktverpflichtungen bedienen muss, kann unter Verkaufsdruck geraten.

Bitcoin schwächelt, Altcoins senden kein Entwarnungssignal

Die Live-Daten unterstreichen die angespannte Lage. Bitcoin liegt bei rund 62.757 Dollar, Ethereum bei etwa 1.775 Dollar. XRP fällt auf rund 1,08 Dollar, Hyperliquid verliert mehr als 2,5 Prozent. Solana hält sich mit rund 76,35 Dollar zwar leicht im Plus, doch das reicht nicht für ein überzeugendes Risiko-Signal. Die Bitcoin-Dominanz liegt laut CoinGecko bei rund 56 Prozent. Das zeigt: Der Markt klammert sich weiter an Bitcoin, aber selbst dort fehlt momentan echte Stärke.

Besonders auffällig ist die defensive Struktur. Tether kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 184 Milliarden Dollar, USD Coin auf mehr als 73 Milliarden Dollar. Stablecoin-Liquidität ist also vorhanden. Aber sie fließt nicht entschlossen in eine breite Krypto-Rally. Genau das macht die Lage unangenehm: Kapital steht bereit, wartet aber ab. In solchen Phasen können negative Nachrichten über große Halter stärker wirken als in Euphoriephasen.

Warum Strategy wichtiger ist als ein normaler Verkäufer

Ein einzelner Bitcoin-Verkauf von 216 Millionen Dollar ist für den globalen Markt nicht automatisch dramatisch. CoinGecko weist für Bitcoin ein 24-Stunden-Handelsvolumen von mehr als 21 Milliarden Dollar aus. Rein rechnerisch ist der Strategy-Verkauf also kein Marktmonster. Psychologisch ist er aber groß.

Strategy war nie nur ein weiterer Halter. Die Aktie wurde für viele Anleger zum gehebelten Bitcoin-Proxy. Wer Strategy kaufte, kaufte indirekt eine aggressive Bitcoin-Wette mit Unternehmensmantel, Kapitalmarktinstrumenten und Saylor-Erzählung. Wenn dieses Modell plötzlich Bitcoin abgeben muss, stellen Investoren eine gefährliche Frage: War der Treasury-Trade nur in steigenden Märkten elegant?

Genau dort liegt der Nerv. Der Markt muss nicht nur den verkauften Bitcoin verdauen, sondern die Möglichkeit weiterer Verkäufe einpreisen. Berichte verweisen darauf, dass Strategy mit einem Monetarisierungsprogramm Kapital für Dividenden, Rückkäufe und Reserven beschaffen will. Sollte Bitcoin weiter schwach bleiben, wird aus einem Einzelfall schnell ein Dauerthema.

Der Markt testet die institutionelle Bitcoin-Story

Die große institutionelle Bitcoin-Erzählung hatte zwei Säulen: ETFs bringen dauerhaftes Kapital, und Unternehmen entdecken Bitcoin als Reserveasset. Beide Säulen stehen derzeit unter Prüfung. ETF-Flüsse können schwanken, Privatanleger werden nervöser, und nun zeigt der bekannteste Corporate-Bitcoin-Halter, dass selbst eine harte Bitcoin-These von Bilanzrealitäten eingeholt werden kann.

Für Bitcoin selbst ist das kein Todesurteil. Im Gegenteil: Die Stärke von Bitcoin liegt gerade darin, dass kein Unternehmen, kein ETF und kein einzelner Milliardär das Netzwerk kontrolliert. Aber der Preis wird kurzfristig von Liquidität, Narrativen und großen Marktteilnehmern bewegt. Wenn die wichtigste Unternehmensstory wackelt, kann das den Kurs belasten, auch wenn das Protokoll unverändert robust bleibt.

Was Anleger jetzt beobachten sollten

Entscheidend wird jetzt, ob Bitcoin die Zone um 62.000 Dollar verteidigen kann und ob der Markt neue Käufer findet. Kommt es zu einer schnellen Rückeroberung höherer Niveaus, könnte die Strategy-Debatte als übertriebene Nervosität abgehakt werden. Bleibt Bitcoin dagegen schwach, wird jeder Hinweis auf weitere Unternehmensverkäufe zum Belastungsfaktor.

Für Altcoins ist die Lage noch heikler. Wenn Bitcoin nicht zieht, fehlt kleineren Coins meist der Sauerstoff. Solana zeigt zwar relative Stärke, doch bei Ethereum, XRP und Hyperliquid überwiegt am Morgen die Vorsicht. Der Markt wirkt nicht panisch, aber er wirkt erschöpft. Genau diese Mischung ist gefährlich: wenig Euphorie, viel Wartestellung, und eine große Geschichte, die gerade ihre Unschuld verliert.

Die Pointe dieses Wochenstarts ist deshalb unbequem: Bitcoin braucht keine Strategy, um zu funktionieren. Aber der Markt hatte sich daran gewöhnt, dass Strategy immer kauft. Wenn diese Gewissheit verschwindet, muss Bitcoin wieder aus eigener Kraft überzeugen.

Quellen

CoinGecko: Live-Marktdaten zu Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Stablecoins und globaler Kryptomarktkapitalisierung, abgerufen am 13. Juli 2026.

Wall Street Journal: Bericht über den Verkauf von 3.588 Bitcoin durch Strategy im Wert von rund 216 Millionen Dollar, Juli 2026.

MarketWatch und Investopedia: Berichte zur Strategy-Bitcoin-Monetarisierung, Dividenden- und Kapitalstrukturdebatte, Juli 2026.

Disclaimer

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