Was ist ein Stablecoin? USDT, USDC und der digitale Dollar einfach erklärt

Stablecoins gehoeren zu den wichtigsten Werkzeugen im Kryptomarkt. Trotzdem werden sie von Einsteigern oft unterschaetzt. Wer zum ersten Mal Bitcoin kauft, konzentriert sich meist auf Kursbewegungen. Wer aber verstehen will, wie Krypto-Börsen, DeFi-Protokolle und schnelle Transfers funktionieren, kommt an USDT, USDC und anderen Stablecoins kaum vorbei.

Der Grund ist einfach: Stablecoins sollen den Wert einer klassischen Währung digital abbilden, meistens den US-Dollar. Ein Stablecoin wie USDT oder USDC zielt also darauf, ungefaehr einen Dollar wert zu bleiben. Er ist damit kein Bitcoin-Ersatz, sondern eher eine Art digitaler Dollar im Kryptosystem.

Was ist ein Stablecoin?

Ein Stablecoin ist ein Krypto-Token, dessen Wert moeglichst stabil bleiben soll. Die bekannteste Variante ist der Dollar-Stablecoin. Nutzer können ihn auf Blockchains halten, versenden oder auf Börsen einsetzen, ohne jedes Mal in Euro oder Dollar auf ein Bankkonto zurückgehen zu müssen.

Das klingt unspektakulaer, ist aber einer der Gruende, warum der Kryptomarkt überhaupt so schnell funktioniert. Wer Bitcoin verkauft, kann den Gegenwert in Stablecoins halten. Wer später wieder kaufen will, muss nicht zwingend eine Banküberweisung abwarten. Kapital bleibt innerhalb des Kryptosystems beweglich.

Warum sind Stablecoins für Anfaenger nuetzlich?

Für Einsteiger sind Stablecoins vor allem aus drei Gruenden wichtig. Erstens können sie helfen, Gewinne oder Restguthaben zwischenzeitlich in einem weniger schwankenden Token zu parken. Zweitens werden viele Handelspaare auf Börsen gegen USDT oder USDC angeboten. Drittens lassen sich Stablecoins oft schnell und guenstig zwischen Wallets, Börsen und Diensten verschieben.

Das bedeutet aber nicht, dass Stablecoins risikofrei sind. Der Name klingt ruhiger, als die Konstruktion dahinter ist. Ein Stablecoin ist nur so stark wie sein Herausgeber, seine Reserven, seine technische Infrastruktur und die rechtlichen Regeln, unter denen er betrieben wird.

Wie wird der Wert stabil gehalten?

Bei grossen zentralen Stablecoins verspricht der Herausgeber, für ausgegebene Token entsprechende Reserven zu halten. Diese Reserven können aus Bargeld, kurzfristigen Staatsanleihen oder anderen liquiden Anlagen bestehen. Nutzer vertrauen also darauf, dass der Token bei Bedarf wieder gegen echte Dollar oder Dollar-nahe Werte eingeloest werden kann.

USDT von Tether und USDC von Circle sind die bekanntesten Beispiele. Laut CoinGecko kamen USDT und USDC am 27. Juni 2026 zusammen auf eine Marktkapitalisierung von deutlich mehr als 250 Milliarden Dollar. Allein diese Größenordnung zeigt, dass Stablecoins laengst keine Nische mehr sind.

Der Unterschied zu Bitcoin

Bitcoin ist knapp, dezentral angelegt und schwankt im Preis. Genau darin liegt für viele Anleger der Reiz: Bitcoin ist kein digitaler Dollar, sondern ein eigenes monetäres Netzwerk mit begrenztem Angebot. Stablecoins verfolgen das Gegenteil. Sie sollen nicht steigen wie ein spekulativer Vermögenswert, sondern moeglichst stabil bleiben.

Man kann es vereinfacht so sagen: Bitcoin ist im Kryptomarkt eher der langfristige Wertspeicher und das unabhängige Geldexperiment. Stablecoins sind das Betriebsmittel. Sie machen Handel, Transfers und Liquiditaet einfacher, übernehmen aber nicht die Rolle von Bitcoin.

Welche Risiken sollten Einsteiger kennen?

Das größte Risiko ist das Gegenparteirisiko. Bei zentralen Stablecoins müssen Nutzer darauf vertrauen, dass der Herausgeber sauber arbeitet, ausreichende Reserven hält und Rücknahmen bedienen kann. Kommen Zweifel auf, kann ein Stablecoin kurzzeitig unter die Zielmarke von einem Dollar fallen.

Dazu kommen technische Risiken. Stablecoins laufen auf Blockchains und Smart Contracts. Falsche Netzwerkauswahl, gehackte Plattformen, eingefrorene Guthaben oder Phishing können für Nutzer teuer werden. Gerade Anfaenger sollten deshalb kleine Testtransfers machen und genau pruefen, welches Netzwerk sie verwenden.

Auch Regulierung spielt eine immer groessere Rolle. Zentralbanken und Aufsichtsbehoerden beobachten Stablecoins genau, weil sie digitale Dollar in grossem Massstab außerhalb klassischer Bankkonten bewegen. Fed-Gouverneur Christopher Waller sprach bereits 2025 davon, dass Stablecoins die internationale Rolle des Dollars stärken könnten, wenn sie richtig reguliert werden. Genau diese Naehe zum Dollar macht sie politisch interessant.

Wofür sollte man Stablecoins nutzen?

Für Einsteiger sind Stablecoins vor allem als Werkzeug sinnvoll: zum Zwischenparken, zum Handeln, für schnelle Transfers oder zum Ausprobieren von Wallets und Börsen. Sie sind aber kein Sparkonto und keine Garantie auf Sicherheit. Wer Stablecoins hält, sollte wissen, welcher Token dahintersteht, auf welcher Blockchain er liegt und welche Plattform Zugriff darauf hat.

Die wichtigste Regel lautet: Stablecoins machen Krypto einfacher, aber sie nehmen einem das eigene Risikomanagement nicht ab. Wer das versteht, hat einen grossen Schritt gemacht. Denn Stablecoins sind nicht der langweilige Rand des Kryptomarktes, sondern eine seiner zentralen Schienen.

Quellen

CoinGecko: Kurs- und Marktkapitalisierungsdaten zu USDT und USDC, abgerufen am 27. Juni 2026.

Federal Reserve: Rede von Christopher J. Waller zu Stablecoins vom 12. Februar 2025.

Tether: Transparenz- und Reserveinformationen zu USDT.

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel erklärt Grundlagen und ersetzt keine eigene Recherche. Stablecoins können technische, regulatorische und Gegenparteirisiken enthalten.