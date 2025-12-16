XRP auf dem Sprung? 200 Prozent Rallye oder nur wieder Krypto-Wunschdenken

Die Krypto-Gerüchteküche brodelt mal wieder. Laut einem Bericht von News-Krypto sorgt der bekannte Chart-Analyst Dark Defender aktuell mit einer steilen These für Aufsehen: XRP stehe vor einer Rallye von bis zu 200 Prozent. Kursziel: knapp 6 US-Dollar. Klingt spektakulär – aber wie belastbar ist das Ganze?

Ausgangspunkt der Analyse ist eine klassische Elliott-Wellen-Zählung. Dark Defender geht davon aus, dass XRP seine korrektive Phase – die berüchtigte „Welle 4“ – abgeschlossen hat. Sollte diese Annahme stimmen, wäre der Weg frei für Welle 5, also die impulsive Aufwärtsbewegung, auf die Trader seit Jahren hoffen. Technisch betrachtet liegt der Fokus aktuell auf der Zone zwischen 1,75 und 1,90 Dollar. Hält diese Unterstützung, könnte es tatsächlich nach oben gehen.

Was die XRP-Fans zusätzlich elektrisiert: Trotz schwacher Marktphase sollen institutionelle Investoren zuletzt wieder Interesse gezeigt haben. Im Raum stehen sogar Zuflüsse in neu aufgelegte XRP-Finanzprodukte. Ob das echtes „Smart Money“ ist oder nur kurzfristige Spekulation – darüber schweigt sich der Markt noch aus.

Doch wie immer gilt: Chart-Magie ersetzt keine Realität. Elliott-Wellen sind dehnbar wie Kaugummi – je nach Blickwinkel passt fast jede Bewegung ins Bild. Dazu kommt: XRP hängt weiterhin am Tropf der Gesamtmarktstimmung. Wenn Bitcoin hustet, liegt der Altcoin-Markt bekanntlich flach. Von regulatorischen Risiken ganz zu schweigen – die SEC lässt grüßen.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Eine 200-Prozent-Rallye bei XRP ist nicht unmöglich, aber auch alles andere als sicher. Für Optimisten ist Dark Defenders Analyse ein Hoffnungsschimmer. Für Realisten bleibt sie das, was sie ist: eine bullische Wette in einem hochvolatilen Markt.

Oder anders gesagt: Bei XRP gilt weiterhin das alte Krypto-Motto – viel Fantasie, wenig Gewissheit.

