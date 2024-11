XRP Kursentwicklung und Prognose

in

Der XRP Kurs hat in den letzten Wochen, im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen wie Bitcoin, einen starken Anstieg erlebt. Nach einer langen Phase der Stagnation um die 0,50 US-Dollar Marke, verzeichnete der Ripple Coin im letzten Monat ein Plus von 174 %. Dieser Anstieg wird zum Teil auf den Rücktritt des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zurückgeführt, da ein Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Entwicklung von Ripple lange Zeit gehemmt hatte.

Experten sehen aufgrund der aktuell bullischen Stimmung am Kryptomarkt und der positiven Entwicklung des Bitcoin Kurses weiteres Potenzial für XRP. Ein Kurs zwischen 5 und 10 US-Dollar wird als realistisch betrachtet. Extrem bullische Prognosen, die Kurse von 100 bis 1.000 US-Dollar vorhersagen, sollten jedoch mit Vorsicht betrachtet werden.

Obwohl das RippleNet von Banken genutzt wird und XRP als revolutionär gilt, ist es unwahrscheinlich, dass Ripple das SWIFT-System ersetzen oder XRP alle Zahlungen abwickeln wird. Internationale Banken würden sich niemals vollständig von einem einzigen US-Unternehmen abhängig machen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass XRP nicht für alle Transaktionen im RippleNet benötigt wird. Anleger, die auf noch höhere Renditen hoffen, sollten eher auf neuere Kryptowährungen setzen, die zu Beginn ihres Lebenszyklus oft schnell an Wert gewinnen.

Der Rückgang des XRP Kurses am Wochenende, der den Preis von seinem Jahreshoch von 1,6270 US-Dollar auf 1,300 US-Dollar fallen ließ, ist auf die Schwäche von Bitcoin und die Gewinnmitnahmen von Kleinanlegern zurückzuführen.

Zukünftige Kurssteigerungen könnten eintreten, wenn der Ripple Kurs die Widerstandsmarke von 1,6270 US-Dollar erneut überschreitet. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und die Ernennung von kryptofreundlichen Kabinettsmitgliedern haben Hoffnungen auf eine positive Regulierung der Kryptobranche geweckt.

Ripple plant außerdem die Einführung des Stablecoins RLUSD, was zu substanziellen Gewinnen führen könnte, falls das Unternehmen in diesem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich ist.

Das XRP Ledger Netzwerk hat derzeit jedoch noch Schwierigkeiten, Entwickler anzuziehen, was sich in einem relativ niedrigen Total Value Locked (TVL) widerspiegelt.

