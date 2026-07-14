Abend-Rallye am Kryptomarkt: Bitcoin zurück über 64.000 Dollar, Ethereum zieht stärker an

Der Kryptomarkt geht mit Rückenwind in den Dienstagabend. Bitcoin notiert laut CoinGecko bei rund 64.435 Dollar und liegt auf 24-Stunden-Sicht knapp 3,9 Prozent im Plus. Ethereum zieht noch stärker an und steigt auf rund 1.867 Dollar, ein Tagesplus von etwa 5,7 Prozent. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung liegt bei rund 2,30 Billionen Dollar und gewinnt binnen 24 Stunden etwa 3,4 Prozent.

Damit dreht die Stimmung nach mehreren nervösen Handelstagen spürbar auf. Die Erholung ist aber keine blinde Altcoin-Party. Bitcoin dominiert den Markt weiter mit gut 56,3 Prozent. Ethereum verbessert sich auf rund 9,8 Prozent Dominanz. Das zeigt: Kapital kommt zurück, aber es sucht zuerst die großen Namen. Für kleine Coins ist das ein freundlicheres Umfeld, aber noch kein Freifahrtschein.

Bitcoin gewinnt die 64.000-Dollar-Zone zurück

Bitcoin hatte zuletzt immer wieder Mühe, über der Zone von 62.000 bis 63.000 Dollar überzeugend Anschlusskäufe zu finden. Am Abend sieht das Bild besser aus. Der Sprung auf rund 64.435 Dollar bringt kurzfristig Entlastung und nimmt dem Markt den unmittelbaren Druck. Das Handelsvolumen liegt laut CoinGecko bei rund 30,7 Milliarden Dollar in 24 Stunden.

Wichtig ist jetzt, ob diese Bewegung mehr ist als ein kurzer Erholungsimpuls. Bitcoin muss die Zone oberhalb von 64.000 Dollar halten und idealerweise weitere Käufer anziehen. Gelingt das, könnte der Markt die jüngsten Sorgen um geopolitische Risiken, Inflation und Zinserwartungen vorerst abschütteln. Fällt BTC dagegen wieder unter die Ausbruchszone, wäre die Rallye schnell wieder ein Strohfeuer.

Ethereum läuft stärker als Bitcoin

Der spannendere Zug kommt am Abend von Ethereum. ETH steigt auf rund 1.867 Dollar und legt damit stärker zu als Bitcoin. Das ist für den Markt wichtig, weil Ethereum oft als Brücke zwischen Bitcoin-Stärke und breiterer Altcoin-Rotation dient. Wenn ETH anzieht, trauen sich Anleger eher wieder in riskantere Segmente.

Noch ist diese Rotation aber vorsichtig. Solana steigt auf rund 76,97 Dollar und liegt etwa 2,6 Prozent im Plus. XRP gewinnt rund 3,5 Prozent und steht bei etwa 1,10 Dollar. Binance Coin legt etwa 2,8 Prozent zu. Dogecoin und Cardano steigen jeweils um gut 4 Prozent. Das ist grün, aber nicht euphorisch. Der Markt erholt sich, er explodiert nicht.

Stablecoins zeigen: Liquidität ist da

Auffällig bleibt die Größe der Stablecoin-Seite. Tether kommt laut CoinGecko auf eine Marktkapitalisierung von rund 184,3 Milliarden Dollar, USD Coin auf rund 73,0 Milliarden Dollar. Das gesamte Krypto-Handelsvolumen liegt bei rund 75 Milliarden Dollar. Die Liquidität ist also vorhanden, und genau das macht die nächsten Stunden interessant.

Wenn Stablecoin-Kapital wieder stärker in Bitcoin und Ethereum fließt, kann die Rallye an Tiefe gewinnen. Bleibt das Kapital dagegen geparkt, bleibt die Bewegung anfällig. Viele Anleger warten offenbar noch auf Bestätigung: klare Makrodaten, ruhigere geopolitische Lage oder anhaltende ETF-Nachfrage. Ohne diesen zweiten Schub kann auch ein grüner Abend schnell auslaufen.

Der Markt bleibt selektiv

Pepe steigt am Abend um rund 4,7 Prozent, Hyperliquid dagegen nur um etwa 1,9 Prozent. Solche Unterschiede zeigen, dass Anleger nicht wahllos kaufen. Selbst im positiven Marktumfeld gibt es klare Favoriten und Nachzügler. Für Trader ist das ein Signal: Momentum ist zurück, aber Streuung bleibt entscheidend.

Auch die makroökonomische Kulisse bleibt ein Risiko. Heutige Marktberichte verweisen weiter auf Inflationserwartungen, geopolitische Spannungen und vorsichtige Anleger. Bitcoin und Gold konnten davon zeitweise profitieren, doch Krypto bleibt ein Risikoasset. Wenn die Zinsangst zurückkommt, trifft es meist zuerst die spekulativen Segmente.

Was bis morgen wichtig wird

Für die Nacht zählt vor allem die Verteidigung der 64.000-Dollar-Marke. Bleibt Bitcoin darüber und hält Ethereum seine relative Stärke, könnte der Markt morgen mit einem deutlich besseren Setup starten. Dann wäre die Frage, ob Kapital aus BTC und ETH in Solana, XRP, Cardano und kleinere Coins weiterwandert.

Bricht Bitcoin dagegen wieder zurück, wäre die Botschaft ernüchternd: Der Markt kann sich erholen, aber noch nicht tragen. Für den Moment überwiegt jedoch der positive Eindruck. Bitcoin hat den Abend zurückerobert, Ethereum gibt der Bewegung Tempo, und die Stablecoin-Liquidität wartet sichtbar an der Seitenlinie.

Quellen

CoinGecko: Live-Marktdaten zu Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Binance Coin, Dogecoin, Cardano, Hyperliquid, Pepe, Tether, USD Coin und globaler Kryptomarktkapitalisierung, abgerufen am 14. Juli 2026.

The Economic Times: Marktbericht zu Bitcoin, geopolitischen Risiken und Inflationssorgen vom 14. Juli 2026.

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsempfehlung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen.