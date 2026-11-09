Bitcoin auf Zwei-Monats-Tief – Nvidia-Skandal und Iran-Streit lösen Kursrutsch aus

Der Kryptomarkt ist mit einem Kursrutsch in die Woche gestartet. Bitcoin fiel in der Nacht zum Montag laut CoinDesk auf etwa 73.761 Dollar – den tiefsten Stand seit August – und erholte sich danach zeitweise wieder über 75.000 Dollar. Am Montag um 8:08 Uhr (Berliner Zeit) notierte Bitcoin laut CoinGecko bei rund 74.131 Dollar (etwa 66.386 Euro), ein Minus von gut 2,2 Prozent in 24 Stunden. Ether lag bei etwa 2.105 Dollar (rund 1.885 Euro) und verlor knapp 5,7 Prozent, Solana fiel um etwa 3,6 Prozent auf 85,75 Dollar, XRP um rund 6,5 Prozent auf 1,09 Dollar.

Zwei Schlagzeilen am Wochenende

Laut CoinDesk und weiteren Medienberichten belasteten zwei Meldungen die Stimmung. Zum einen hat der Verwaltungsrat von Nvidia, dem wichtigsten Konzern des KI-Booms, eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Auslöser waren Medienberichte – unter anderem der New York Times, von Reuters und der BBC –, wonach Konzernchef Jensen Huang eine Beziehung zu einer chinesischen Geschäftsfrau gehabt haben soll, die US-Geheimdienste mutmaßlich der Weitergabe von Informationen nach China verdächtigen. Nvidia erklärte in einer Stellungnahme des Verwaltungsrats, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse gefährdet seien; die Untersuchung solle aber alle verfügbaren Informationen prüfen. Zum anderen sagte US-Außenminister Marco Rubio, die Verhandlungen mit dem Iran stockten; die Forderungen Teherans nannte er „outrageous“ (ungeheuerlich).

Brisant: Der Nasdaq fiel in der vergangenen Woche laut CoinDesk um fast 5 Prozent und steht damit vor der vierten Verlustwoche in Folge. Krypto war am Wochenende der einzige geöffnete Markt – und musste die Nachrichten allein verarbeiten. Die tokenisierte Nvidia-Aktie NVDAX, ein an der Börse xStock handelbares Krypto-Abbild der Aktie, lag laut CoinDesk rund 3,55 Prozent im Minus; Anleger rechnen also mit einem schwächeren Start der Nvidia-Aktie an der Wall Street.

Gehebelte Wetten unter Druck

Der Kursrutsch löste Zwangsverkäufe bei Hebelprodukten aus: Börsen schließen Positionen automatisch, wenn das geliehene Geld nicht mehr durch Sicherheiten gedeckt ist. Nach Daten von CoinGlass, zitiert von CoinDesk, waren es binnen 24 Stunden mehr als 1 Milliarde Dollar. Davon entfielen 913 Millionen Dollar auf Wetten auf steigende Kurse. Bei Ether waren es 448 Millionen Dollar, bei Bitcoin 272 Millionen Dollar.

ETF-Abflüsse und Politik

Zusätzlich bremsen schwache Zuflüsse. Laut Farside Investors verzeichneten US-Bitcoin-ETFs am 5. November Nettoabflüsse von 430,2 Millionen Dollar und am 6. November von 411,9 Millionen Dollar. Hinzu kommt die Sorge vor strengerer US-Regulierung unter einem demokratisch geführten Kongress; belastend wirkt außerdem der Hackerangriff auf Binance Ende Oktober über rund 6,3 Milliarden Dollar, den Binance selbst und Medien wie AP und BBC berichten.

Was das für Anleger bedeutet

Technisch steht Bitcoin laut CoinDesk zwischen der 200-Tage-Linie bei rund 73.150 Dollar als Unterstützung und der 100-Tage-Linie bei etwa 77.430 Dollar als Widerstand. Wie es weitergeht, hängt laut CoinDesk vor allem davon ab, wie die Wall Street am Montag auf die Nvidia-Meldung und die Iran-Spannungen reagiert. Diese Woche stehen laut dem US-Arbeitsministerium am Dienstag, 10. November, die Verbraucherpreise (CPI) für Oktober und am Freitag, 13. November, die Erzeugerpreise (PPI) an; zudem melden KI-Cloud-Firmen wie CoreWeave und Nebius Quartalszahlen. Wer investiert ist, sollte beachten: Bitcoin bewegt sich derzeit stark im Gleichschritt mit Tech-Aktien.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen dar.