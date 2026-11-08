Bitcoin-ETFs: Anleger ziehen in einer Woche 1,28 Milliarden Dollar ab

Die US-Bitcoin-ETFs haben eine ihrer schwächsten Wochen hinter sich. In der US-Handelswoche vom 2. bis 6. November flossen laut einer Auswertung von The Block auf Basis von SoSoValue-Daten netto rund 1,28 Milliarden Dollar aus den zwölf börsengehandelten Bitcoin-Fonds ab – der stärkste Wochenabfluss seit Ende Juni. Gemeint sind Geldflüsse, nicht Kursverluste der Fonds. Davon getrennt der Sonntagskurs: Laut CoinGecko lag Bitcoin am 8. November bei 75.743 Dollar (67.953 Euro), minus 0,31 Prozent in 24 Stunden. Ether kostete 2.230,71 Dollar (2.001,28 Euro, minus 0,62 Prozent), Solana 88,93 Dollar (79,79 Euro, minus 1,37 Prozent). API-Datenzeitpunkt: Bitcoin 7:59:27 Uhr MEZ (Berlin), Ether und Solana 7:59:19 Uhr MEZ; Abruf 7:59:29 Uhr MEZ. Die Prozentangaben beziehen sich auf die jeweiligen Dollarpreise.

Vier Abflusstage und ein kleiner Zufluss am Mittwoch

An vier von fünf Handelstagen floss Geld ab: 398,6 Millionen Dollar am Montag, 115,6 Millionen am Dienstag, 430,2 Millionen am Donnerstag und 411,9 Millionen am Freitag. Nur der Mittwoch brachte mit 74,6 Millionen Dollar einen Zufluss. Dieselben gerundeten Tagessummen weist Farside Investors aus. Ihre Addition ergibt netto 1,2817 Milliarden Dollar Abfluss – gerundet ebenfalls 1,28 Milliarden. Für die Wochenbilanz ergibt sich damit keine relevante Abweichung zwischen den hier verglichenen Angaben. The Block stuft die Woche als siebtgrößten Abfluss seit dem Start der Produkte im Januar 2024 ein – und als zweite negative Woche in Folge. Schwächer war zuletzt die Woche bis zum 26. Juni mit 1,79 Milliarden Dollar.

Den größten Einzelposten lieferte BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT): Allein am Freitag flossen 403 Millionen Dollar ab, über die ganze Woche nach eigener Addition der Farside-Tageswerte 1,2095 Milliarden Dollar. Fidelitys FBTC nahm am Freitag 42,8 Millionen Dollar auf, nachdem derselbe Fonds am Donnerstag mit 199,9 Millionen Dollar die Tagesabflüsse angeführt hatte.

Die Jahresbilanz der Geldflüsse rutscht ins Minus

Zu Wochenbeginn lagen die Fonds The Block zufolge noch bei rund 368 Millionen Dollar Nettozuflüssen im laufenden Jahr; die Bilanz war Ende September ins Plus gedreht. Schon die Abflüsse am Montag drückten den Wert unter null. Am Freitag schlossen die Produkte laut The Block auf Basis von SoSoValue mit rund 914,1 Millionen Dollar Nettoabflüssen seit Jahresbeginn. Diese Jahreszahl wurde hier nicht unabhängig aus einer vollständigen Jahrestabelle nachgerechnet. Sie beschreibt keinen Anlageverlust für Fondsanteile.

Der Dollarwert der Bitcoin-Bestände der zwölf Fonds sank laut The Block/SoSoValue in der Woche um 2,3 Prozent auf 95,9 Milliarden Dollar, etwa 6,3 Prozent der Bitcoin-Marktkapitalisierung. Diese Vermögensbewertung ist von den Nettoflüssen zu unterscheiden: Auch Kursänderungen beeinflussen sie. IBIT verwaltete demnach 60,3 Milliarden Dollar, bei kumulierten Zuflüssen von 65,1 Milliarden Dollar seit Auflage. Der Abfluss fiel in dieselbe Woche, in der Bitcoin nach der US-Zwischenwahl und einem scharfen Ausverkauf bei Technologieaktien unter 76.000 Dollar gerutscht war; allein am Donnerstag verlor er The Block zufolge 5,6 Prozent.

Auch Ether-Fonds verlieren weiter

Auch bei Ether und Solana berichtet The Block auf Basis von SoSoValue über Nettoabflüsse: Die Ether-ETFs verzeichneten 365,3 Millionen Dollar Abfluss – die sechste Woche mit Nettoabflüssen in Folge. Seit Ende September sind ihnen The Block zufolge rund 2,02 Milliarden Dollar entzogen worden; die kumulierte Geldflussbilanz für 2026 liegt dem Bericht zufolge bei etwa minus 405,6 Millionen Dollar. Nur der Mittwoch war positiv (plus 53 Millionen Dollar). BlackRocks ETHA stand am Freitag für 90,8 Millionen Dollar der Abflüsse, das verwaltete Vermögen sank um 2,9 Prozent auf 12,84 Milliarden Dollar. Die Solana-ETFs verzeichneten laut demselben Bericht 26,3 Millionen Dollar Nettoabfluss, fast alles am Freitag, und die fünfte Abflusswoche nacheinander. Ihr Nettovermögen sank demnach von 1,40 auf 1,31 Milliarden Dollar. Die davon getrennte Geldflussbilanz seit Jahresbeginn blieb mit rund 676,2 Millionen Dollar positiv.

Was das für Anleger bedeutet

Die ETF-Zahlen zeigen, wie viel Geld in die Fonds hinein- oder hinausfließt – nicht, wer verkauft oder warum. Ein Nettoabfluss dieser Größe zeigt, dass in dieser Woche mehr Fondsanteile zurückgegeben als neu geschaffen wurden. Daraus lässt sich weder die Identität der Anleger noch ein sicherer weiterer Kursverlauf ableiten. Die ETF-Woche endete am Freitag; die oben genannten Kryptokurse stammen dagegen vom Sonntagmorgen.

Am Dienstag, 10. November, veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics laut seinem Kalender den Verbraucherpreisindex für Oktober, um 14:30 Uhr MEZ (Berlin). Der Wert kann die Zinserwartungen zur Fed und die Risikobereitschaft bei Aktien und Krypto verschieben. Für Anleger mit längerem Horizont zählt, ob die Abflüsse eine vorübergehende Risikoreduktion waren – oder der Beginn einer längeren Phase, in der die großen Fonds netto schrumpfen.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen dar.