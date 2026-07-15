Bitcoin-Dominanz einfach erklärt: Warum Altcoins oft erst laufen, wenn BTC den Weg freimacht

Wer neu in Krypto einsteigt, stolpert schnell über den Begriff Bitcoin-Dominanz. Auf den ersten Blick klingt das nach einem komplizierten Trader-Indikator. Tatsächlich ist die Idee einfach: Die Bitcoin-Dominanz zeigt, welchen Anteil Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung des Kryptomarktes hat. Liegt sie bei 56 Prozent, bedeutet das grob: Mehr als die Hälfte des gesamten Krypto-Marktwertes steckt in Bitcoin.

Aktuell liegt die Bitcoin-Dominanz laut CoinGecko bei rund 56,3 Prozent. Das ist für Anfänger eine wichtige Zahl, weil sie hilft, die Marktstimmung einzuordnen. Wenn Bitcoin sehr dominant ist, fließt viel Kapital in den sichersten und größten Krypto-Wert. Wenn die Dominanz fällt, kann das ein Hinweis sein, dass Kapital stärker in Ethereum, Solana, XRP oder kleinere Altcoins wandert.

Was bedeutet Bitcoin-Dominanz genau?

Die Berechnung ist simpel: Man nimmt die Marktkapitalisierung von Bitcoin und vergleicht sie mit der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Die Marktkapitalisierung ergibt sich aus Kurs mal umlaufender Menge. Wenn Bitcoin also einen Marktwert von rund 1,29 Billionen Dollar hat und der gesamte Kryptomarkt bei rund 2,30 Billionen Dollar liegt, kommt Bitcoin auf etwas mehr als die Hälfte des Marktes.

Wichtig: Bitcoin-Dominanz sagt nicht direkt, ob Bitcoin morgen steigt oder fällt. Sie sagt auch nicht, ob ein bestimmter Altcoin gut oder schlecht ist. Sie zeigt nur, wie stark Bitcoin im Verhältnis zum Rest des Marktes ist. Genau dieses Verhältnis ist für Anleger aber nützlich, weil Krypto oft in Phasen läuft.

Warum Anleger zuerst auf Bitcoin schauen

Bitcoin ist der älteste, größte und bekannteste Kryptowert. Für viele institutionelle Investoren ist BTC der erste Einstieg in den Markt. Auch viele Privatanleger kaufen zuerst Bitcoin, bevor sie sich mit Ethereum, Solana oder kleineren Projekten beschäftigen. Deshalb zieht Bitcoin in unsicheren Phasen häufig Kapital an.

Das sieht man besonders in nervösen Marktphasen. Wenn Anleger Risiken reduzieren, verkaufen sie oft kleinere Coins zuerst und halten eher Bitcoin oder Stablecoins. Die Folge: Die Bitcoin-Dominanz steigt oder bleibt hoch. Das bedeutet nicht, dass Bitcoin risikolos wäre. Es bedeutet nur, dass Bitcoin innerhalb des Kryptomarktes häufig als vergleichsweise stabiler Anker wahrgenommen wird.

Wann Altcoins stärker werden

Altcoins laufen oft dann besser, wenn Bitcoin bereits Vertrauen aufgebaut hat. Ein typisches Muster sieht so aus: Zuerst steigt Bitcoin und zieht Aufmerksamkeit in den Markt. Dann folgt Ethereum. Danach wandert Kapital in größere Altcoins wie Solana, XRP oder Cardano. In sehr spekulativen Phasen erreichen die Geldströme schließlich kleinere Coins, Memecoins und neue Trends.

In solchen Phasen kann die Bitcoin-Dominanz fallen, obwohl Bitcoin selbst weiter steigt. Das klingt widersprüchlich, ist aber logisch: Wenn Altcoins schneller steigen als Bitcoin, wächst ihr Anteil am Gesamtmarkt. Bitcoin bleibt stark, verliert aber relativ etwas Gewicht. Viele Trader sprechen dann von einer Altcoin-Rotation oder sogar von einer Altseason.

Warum eine hohe Dominanz nicht automatisch schlecht ist

Ein häufiger Anfängerfehler ist die Annahme, hohe Bitcoin-Dominanz sei schlecht für den Markt. Das stimmt nicht unbedingt. Eine hohe Dominanz kann auch zeigen, dass Kapital überhaupt wieder in Krypto fließt, aber zunächst vorsichtig bleibt. Bitcoin ist dann der erste Hafen. Wenn sich die Stimmung verbessert, kann dieses Kapital später weiterwandern.

Umgekehrt ist eine fallende Dominanz nicht automatisch gut. Wenn Bitcoin fällt und Altcoins noch stärker fallen, kann die Dominanz trotzdem steigen oder fallen, ohne dass Anleger davon profitieren. Deshalb sollte man die Dominanz nie isoliert betrachten. Sie gehört immer zusammen mit Kursen, Volumen, Stablecoin-Liquidität und der allgemeinen Marktstimmung.

Ein einfaches Beispiel

Stellen wir uns einen Kryptomarkt mit nur zwei Bereichen vor: Bitcoin und alle Altcoins zusammen. Bitcoin ist 560 Milliarden Dollar wert, die Altcoins zusammen 440 Milliarden Dollar. Der Gesamtmarkt liegt bei 1 Billion Dollar. Die Bitcoin-Dominanz beträgt dann 56 Prozent.

Steigt Bitcoin auf 600 Milliarden Dollar und die Altcoins bleiben bei 440 Milliarden Dollar, wächst die Dominanz. Steigen die Altcoins dagegen stark auf 600 Milliarden Dollar, während Bitcoin nur leicht wächst, fällt die Dominanz. Genau deshalb schauen Trader darauf: Sie wollen erkennen, ob Bitcoin den Markt anführt oder ob Altcoins beginnen, schneller zu laufen.

Was Anfänger daraus mitnehmen sollten

Bitcoin-Dominanz ist kein magischer Signalgeber. Sie ist ein Kompass. Sie hilft zu verstehen, wo im Kryptomarkt gerade das Gewicht liegt. Hohe Dominanz bedeutet: Bitcoin ist stark oder Anleger sind vorsichtig. Fallende Dominanz bedeutet: Altcoins gewinnen relativ an Kraft, zumindest wenn der Gesamtmarkt stabil bleibt oder steigt.

Für Einsteiger reicht eine einfache Regel: Erst auf Bitcoin schauen, dann auf Ethereum, dann auf die großen Altcoins. Wenn Bitcoin keine Richtung findet, sind kleinere Coins oft besonders riskant. Wenn Bitcoin stabil steigt und Ethereum nachzieht, wird der Markt für Altcoins interessanter. Genau deshalb ist Bitcoin-Dominanz eine der ersten Kennzahlen, die Anfänger verstehen sollten.

Quellen

CoinGecko: Live-Marktdaten zu Bitcoin, globaler Kryptomarktkapitalisierung und Bitcoin-Dominanz, abgerufen am 14. Juli 2026.

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsempfehlung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen.