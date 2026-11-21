Der Ausverkauf an der Wall Street hat den Kryptomarkt in der Nacht zum Samstag mit voller Wucht erfasst. Bitcoin fiel zeitweise bis auf rund 55.300 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024. Am Samstagmorgen um 8:28 Uhr (Berliner Zeit) notierte die größte Kryptowährung laut CoinGecko wieder bei 58.121 Dollar (52.979 Euro) – ein Minus von 5,7 Prozent binnen 24 Stunden. Vom Rekordhoch über 126.000 Dollar im Oktober 2025 ist Bitcoin damit rund 54 Prozent entfernt.

Nvidia-Absturz zieht alles nach unten

Auslöser war ein schwarzer Freitag für Technologiewerte. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf zwei informierte Personen, die US-Börsenaufsicht SEC untersuche die Bilanzierung von Nvidia. Die SEC wollte sich nicht äußern, Nvidia antwortete Reuters zunächst nicht. Eine Untersuchung bedeutet auch noch kein Fehlverhalten. Die Nvidia-Aktie brach dennoch um 14 Prozent auf 125,53 Dollar ein. Der Nasdaq-Index verlor 5,3 Prozent, der S&P 500 rutschte um 3,7 Prozent auf 6.910 Punkte und damit unter die Marke von 7.000.

Laut CoinDesk und Bloomberg kommen steigende inflationsbereinigte Renditen von US-Staatsanleihen und die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der Fed hinzu. Wenn sichere Staatsanleihen mehr abwerfen, verlieren Anlagen ohne laufenden Ertrag wie Bitcoin und Gold an Reiz. Auch Gold fiel auf den tiefsten Stand seit Ende August 2025.

Der breite Markt ist in einen akuten Vertrauensverlust gekippt, Anleger bauen Risiko ab. Bitcoin fährt dabei einfach mit. Andy Baehr, GSR, gegenüber Bloomberg (übersetzt)

Hebelwetten beschleunigen den Absturz

Wie schnell es abwärts ging, liegt vor allem an Hebelprodukten. Laut Daten von Coinglass wurden im Zuge des Ausverkaufs binnen 24 Stunden Terminkontrakte über rund 2,1 bis 2,4 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen, davon mehr als eine Milliarde bei Bitcoin und rund 580 Millionen bei Ether. Fast alle Betroffenen hatten auf steigende Kurse gesetzt. Jeder erzwungene Verkauf drückt den Kurs weiter und löst die nächsten Verkäufe aus.

Auch die Großanleger halten sich zurück. Aus den US-Bitcoin-ETFs zogen Anleger laut dem Datenanbieter Farside allein am Donnerstag 582 Millionen Dollar ab, im November bis einschließlich Donnerstag bereits 3,47 Milliarden Dollar. Für Freitag weist Farside vorläufig weitere 125 Millionen Dollar Abfluss aus, wobei die Zahlen des größten Fonds IBIT noch fehlen. Beim größten Bitcoin-Halter unter den Unternehmen, Strategy, liegt der Einstandspreis laut Pflichtmitteilung bei 75.452 Dollar je Bitcoin – beim aktuellen Kurs ergibt sich nach unserer Rechnung ein Buchverlust von rund 15 Milliarden Dollar.

Marktlage am Samstagmorgen

Die übrigen großen Kryptowährungen verloren laut CoinGecko (8:28 Uhr) ähnlich stark:

Ether: 1.633 Dollar (−6,2 Prozent)

1.633 Dollar (−6,2 Prozent) XRP: 0,90 Dollar (−6,8 Prozent)

0,90 Dollar (−6,8 Prozent) BNB: 527 Dollar (−7,6 Prozent)

527 Dollar (−7,6 Prozent) Solana: 67,93 Dollar (−6,2 Prozent)

Der Gesamtwert aller Kryptowährungen sank laut CoinGecko um 8,0 Prozent auf knapp 2,03 Billionen Dollar. Der Fear-and-Greed-Index, ein Stimmungsbarometer von 0 bis 100, steht bei 12 – „extreme Angst“.

Was das für Anleger bedeutet

Bitcoin bewegt sich derzeit wie eine riskante Tech-Aktie, nicht wie digitales Gold. Solange die Verkaufswelle bei KI- und Chipwerten anhält und die Fed eher an eine Zinserhöhung denkt, fehlt dem Kryptomarkt der Rückenwind. Am Wochenende ist der Handel zudem oft dünn, starke Ausschläge in beide Richtungen sind möglich.

Wer mit Hebel handelt , trägt in diesem Umfeld ein besonders hohes Risiko, binnen Stunden zwangsweise aus seiner Position gedrängt zu werden.

, trägt in diesem Umfeld ein besonders hohes Risiko, binnen Stunden zwangsweise aus seiner Position gedrängt zu werden. Wer langfristig investiert, sollte die Entwicklung an den Aktienmärkten und die nächsten Signale der Fed im Blick behalten – sie geben derzeit die Richtung vor.

Sygnum-Investmentchef Fabian Dori hält die Reaktion laut Bloomberg für „übertrieben negativ“. Ob das stimmt, dürfte sich erst zeigen, wenn die Wall Street am Montag wieder öffnet.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.