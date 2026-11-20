Aus dem Stablecoin-System Sky sind binnen eines Tages mehr als 1,5 Milliarden Dollar abgeflossen. Auslöser war ein Bericht des US-Fachportals CoinDesk vom Donnerstag: Demnach haben nordkoreanische Hacker und andere Kriminelle über Jahre eine zentrale Umtauschstelle des Projekts genutzt, um erbeutete Gelder zu verschieben. Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Kurs an den Dollar gekoppelt ist. Sky – früher bekannt als MakerDAO – gibt mit USDS und DAI zwei der größten davon heraus.

Was die Ermittler gefunden haben

Die Analysefirma Inca Digital hat laut CoinDesk Transaktionen über 518 Millionen Dollar aufgespürt, an denen 422 Wallets von Hackern, Betrügern oder sanktionierten Akteuren beteiligt waren. Rund 101,9 Millionen Dollar davon ordnet Inca Nordkorea zu. Allein in den zehn Tagen nach dem Bybit-Hack im Februar 2025, bei dem nordkoreanische Hacker rund 1,5 Milliarden Dollar erbeuteten, flossen demnach 91,5 Millionen Dollar über Sky. Die Ermittlungsfirma Nominis hat die Verbindungen nach Nordkorea auf Bitte von CoinDesk unabhängig bestätigt.

Der Weg ist simpel: Über die Umtauschstelle lässt sich der Stablecoin USDC des US-Anbieters Circle eins zu eins in USDS oder DAI tauschen – ohne Identitätsprüfung. Der Unterschied ist entscheidend: Circle kann USDC auf Anordnung von Behörden einfrieren, USDS und DAI dagegen nicht. Inca nennt die Stelle deshalb einen „Ausgang aus einfrierbarem USDC“.

Sie greifen zu den liquidesten Angeboten, mit klarer Vorliebe für dezentrale Plattformen und Coins, die niemand einfrieren kann. Und sie sind schnell. Snir Levi, Chef von Nominis, gegenüber CoinDesk (übersetzt)

Ein Großanleger zieht 1,5 Milliarden Dollar ab

Nach der Veröffentlichung wurden laut CoinDesk mehr als 1,5 Milliarden Dollar USDC aus der Umtauschstelle abgezogen. Der Großteil stammte von einer einzelnen Adresse, die Blockchain-Daten der Börse Poloniex zuordnen. Ob Poloniex selbst dahintersteckt, ist nicht belegt; ebenso wenig, dass der Abzug direkt mit dem Bericht zusammenhängt. In der Reserve lagen laut CoinDesk zuletzt noch rund eine Milliarde Dollar USDC, nach 2,5 Milliarden am Vortag. Der Marktwert von USDS fiel laut CoinDesk um mehr als 30 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar und lag am Freitagmorgen weiter in dieser Größenordnung. Der Kurs hielt laut CoinGecko bei einem Dollar.

Sky weist die Vorwürfe zurück: Die markierten Transaktionen machten nur einen winzigen Bruchteil des Gesamtvolumens von über 930 Milliarden Dollar aus, fast alle seien über Fremdplattformen gelaufen. Gründer Rune Christensen betonte, USDS sei mit rund zehn Milliarden Dollar überbesichert und funktioniere „wie vorgesehen“.

Was das für Anleger bedeutet

Das eigentliche Risiko liegt in der Konstruktion: Die USDC-Reserve der Umtauschstelle liegt laut CoinDesk in einer einzigen Adresse. Friert Circle diese etwa auf gerichtliche Anordnung ein, wären alle Reserven blockiert – nicht nur die verdächtigen Beträge. Der Umtausch in beide Richtungen stünde dann still. Ein Ratingexperte von Bluechip hält das für unwahrscheinlich, aber „nicht völlig hypothetisch“.

Wer USDS oder DAI hält , sollte die Lage beobachten: Bisher halten beide ihren Dollarkurs, die Reserve ist aber deutlich geschrumpft.

, sollte die Lage beobachten: Bisher halten beide ihren Dollarkurs, die Reserve ist aber deutlich geschrumpft. Der Fall zeigt den Zielkonflikt zwischen offenen Krypto-Systemen ohne Kontrollen und den Anforderungen regulierter Partner, mit denen Sky zunehmend Geschäfte macht.

Marktlage: Bitcoin auf Vier-Monats-Tief

Auch der Gesamtmarkt steht unter Druck. Bitcoin rutschte laut CoinDesk in der Nacht auf knapp 61.300 Dollar, den tiefsten Stand seit Anfang Juli. Am Freitagmorgen um 6:55 Uhr (Berliner Zeit) notierte Bitcoin laut CoinGecko bei 61.929 Dollar (56.417 Euro), ein Minus von 2,1 Prozent in 24 Stunden. Ether verlor 3,2 Prozent auf 1.740 Dollar, Solana 2,4 Prozent auf 72,77 Dollar, XRP 0,3 Prozent auf 0,97 Dollar. Innerhalb von 24 Stunden wurden laut CoinDesk Hebelpositionen über mehr als 600 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst.

Der Börsengang von Anthropic brachte keine Entlastung: Die Aktie startete am Donnerstag an der Nasdaq bei 111,50 Dollar, 34 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, schloss aber bei 97,17 Dollar. Der Nasdaq-Index verlor 2,4 Prozent. US-Bitcoin-ETFs verzeichnen laut Decrypt im November bereits Abflüsse von rund 2,9 Milliarden Dollar.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.