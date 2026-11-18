Seit Dienstag, dem 17. November 2026, dürfen auch ganz normale Privatanleger in Russland legal Bitcoin kaufen. Eine Verordnung der russischen Zentralbank ist in Kraft getreten, die neben Bitcoin auch Ether und den Stablecoin USDT – eine an den US-Dollar gekoppelte Kryptowährung des Anbieters Tether – für sogenannte nicht qualifizierte Anleger freigibt. Damit vollzieht ausgerechnet ein Land, dessen Notenbank Kryptowährungen jahrelang verbieten wollte, eine bemerkenswerte Kehrtwende.

Das gilt ab sofort

Gekauft werden darf nur über zugelassene Vermittler: Broker, Vermögensverwalter oder registrierte Krypto-Wechselstuben, an der Börse oder außerbörslich. Die Regeln im Überblick:

Obergrenze: Privatanleger dürfen pro Vermittler höchstens 300.000 Rubel im Kalenderjahr investieren – rund 3.640 Dollar oder 3.300 Euro zum offiziellen Kurs der russischen Zentralbank vom Mittwoch. Die Grenze gilt je Vermittler, nicht je Person.

Privatanleger dürfen pro Vermittler höchstens 300.000 Rubel im Kalenderjahr investieren – rund 3.640 Dollar oder 3.300 Euro zum offiziellen Kurs der russischen Zentralbank vom Mittwoch. Die Grenze gilt je Vermittler, nicht je Person. Nur drei Kryptowerte: Bitcoin, Ether und USDT. Die Zentralbank wählte nach Marktwert, täglichem Handelsvolumen und mindestens fünf Jahren Kurshistorie an ausländischen Börsen aus.

Bitcoin, Ether und USDT. Die Zentralbank wählte nach Marktwert, täglichem Handelsvolumen und mindestens fünf Jahren Kurshistorie an ausländischen Börsen aus. Pflichttest: Jeder Käufer muss vorab einen Wissenstest bestehen und Risikohinweise lesen. Qualifizierte Anleger haben keine Obergrenze und Zugang zu allen Kryptowerten.

Banken noch nicht bereit

Rechtlich ist die Tür offen, praktisch noch nicht ganz. Zwei der größten Privatkunden-Broker, T-Bank und VTB, bieten den Kauf noch nicht an. Der Grund: Der verbindliche Wissenstest ist noch nicht freigegeben. „Sobald die Bank von Russland ihn auf ihrer offiziellen Website veröffentlicht, sind wir bereit“, sagte Alexander Kretow, Leiter der Blockchain-Entwicklung bei der T-Bank, der Nachrichtenagentur TASS.

Zwei Termine sind leicht zu verwechseln, meinen aber Unterschiedliches. Ab dem 22. November dürfen Börsen den organisierten Kryptohandel aufnehmen – allerdings nur, wenn die Zentralbank ihre Handelsregeln zuvor genehmigt hat. Die Moskauer Börse selbst plant den Start mit Bitcoin, Ether und USDT erst für den 1. Dezember, zunächst als Pilotbetrieb. Die Börse steht unter US-Sanktionen.

Freiheit mit engen Leitplanken

Von einer echten Öffnung kann nur bedingt die Rede sein. Bezahlen mit Kryptowährungen bleibt in Russland verboten. Überweisungen von einem regulierten Konto auf ein selbst verwaltetes Wallet – also eine digitale Geldbörse, über die nur der Besitzer verfügt – sind laut Zentralbank bereits untersagt, der direkte Handel zwischen Privatleuten soll ab 1. Juli 2027 verboten werden. Der Staat will den Kryptohandel also nicht freigeben, sondern in kontrollierte Bahnen lenken. Als Grund für die Kehrtwende nannte Vize-Notenbankchef Wladimir Tschistjuchin laut der Wirtschaftszeitung Wedomosti die weite Verbreitung von Kryptowerten im Land und die erschwerten grenzüberschreitenden Zahlungen seit 2022.

Was das für Anleger bedeutet

Kurzfristig dürfte die Öffnung kaum Geld in den Markt spülen: Die Obergrenze ist niedrig, und die großen Anbieter sind noch nicht startklar. Langfristig ist das Signal wichtiger. Ein weiteres großes Land schafft einen regulierten Zugang für Privatanleger – Bitcoin wird damit ein Stück mehr zur etablierten Anlageklasse, auch wenn die politische Motivation in Moskau eine andere sein dürfte als im Westen.

Am Markt selbst überwiegt die Vorsicht. Bitcoin notierte am Mittwochmorgen um 6:55 Uhr (Berliner Zeit) laut CoinGecko bei 64.632 Dollar (58.839 Euro), ein Minus von 0,2 Prozent in 24 Stunden. Ether fiel um 1,3 Prozent auf 1.810 Dollar, Solana legte 3,3 Prozent auf 75,13 Dollar zu, XRP 2,3 Prozent auf 0,98 Dollar. Laut CoinDesk rechnen Terminmärkte fest mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember; der Marktmacher Wintermute hält einen Rückfall von Bitcoin in den Bereich um 50.000 Dollar für möglich. Die US-Bitcoin-ETFs verbuchten am 16. November erstmals nach sieben Tagen wieder Zuflüsse, wenn auch nur 7,9 Millionen Dollar. Schon am 17. November überwogen laut Farside erneut die Abflüsse: 239,9 Millionen Dollar.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.