Bitcoin rutscht bis auf 62.000 Dollar – schrumpfende Stablecoins zeigen: Das Geld verlässt den Kryptomarkt

Der Ausverkauf am Kryptomarkt hat sich am Wochenende verschärft. Bitcoin rutschte in der Nacht auf Sonntag zeitweise bis auf rund 62.100 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit drei Monaten. Laut CoinGecko kostete die größte Kryptowährung am Sonntag um 8:50 Uhr (Berliner Zeit) rund 63.800 Dollar (etwa 57.910 Euro), rund 4,7 Prozent weniger als vor 24 Stunden und rund 16 Prozent weniger als vor einer Woche. Ether notierte bei rund 1.776 Dollar (minus 6,2 Prozent), Solana bei 69,76 Dollar (minus 7,2 Prozent) und XRP bei rund 95 Cent. Der Wert aller Kryptowährungen zusammen sank laut CoinGecko binnen 24 Stunden um rund 7 Prozent auf rund 2,18 Billionen Dollar.

XRP auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren

Besonders hart traf es XRP. Die Kryptowährung fiel laut CoinDesk zeitweise auf 89 Cent und damit auf den tiefsten Stand seit November 2024. Allein in diesem Quartal hat XRP 36 Prozent verloren; vom Höchststand über 3,60 Dollar im Juli 2025 ist es weit entfernt. Aus den US-XRP-ETFs flossen in der vergangenen Woche laut SoSoValue 19,1 Millionen Dollar ab, so viel wie seit März nicht mehr.

Stablecoin-Bestand schrumpft so schnell wie seit 2022 nicht

Ein wichtiges Warnsignal kommt von den Stablecoins, also an den Dollar gekoppelten Kryptowährungen, mit denen viele Anleger Käufe am Kryptomarkt bezahlen. Der gemeinsame Börsenwert der beiden größten, Tether (USDT) und USD Coin (USDC), ist laut CoinDesk auf 244 Milliarden Dollar gesunken, den tiefsten Stand seit September 2025. Anfang Mai waren es noch rund 270 Milliarden Dollar. Die Analysefirma Glassnode schreibt dazu:

Der Bestand an Stablecoins schrumpft schnell. Er ist im vergangenen Monat um 17 Milliarden Dollar gefallen, der stärkste Rückgang seit 2022. Wenn Besitzer ihre Stablecoins in normales Geld zurücktauschen, entziehen sie Bitcoin und dem Kryptomarkt Kaufkraft. Glassnode, zitiert nach CoinDesk

Dazu passen die Abflüsse aus den Fonds: Die US-Bitcoin-ETFs verloren laut Farside Investors in der vergangenen Woche 1,07 Milliarden Dollar, in zwei Wochen zusammen 2,35 Milliarden Dollar. Auch die Ether-ETFs verzeichneten mit 398,9 Millionen Dollar die siebte Verlustwoche in Folge. Als Hintergrund nennt The Block den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der Fed.

Optionshändler könnten die Schwankungen verstärken

Hinzu kommt ein technischer Effekt. Laut Daten der Optionsplattform Greeks.Live vom Samstag, über die CoinDesk berichtet, sind Market Maker so aufgestellt, dass sie sich bei fallenden Kursen durch Verkäufe und bei steigenden Kursen durch Käufe absichern müssen. Das verstärkt Bewegungen in beide Richtungen. Bei Bitcoin galt das demnach am Samstag etwa im Bereich zwischen 58.000 und 72.000 Dollar; erst oberhalb von rund 73.000 Dollar würde sich dieser Effekt umkehren.

Was bedeutet das für Anleger?

Analyst James Check spricht laut CoinDesk von der vierten Welle von Panikverkäufen seit dem Rekordhoch. Verkaufen würden vor allem Anleger, die im September bei über 80.000 Dollar eingestiegen sind: „Sie verkaufen jetzt genau zu dem Preis, den sie gern genutzt hätten, als er vor drei Monaten zu haben war.“ Check sieht Bitcoin in einer Zone, in der der Kurs historisch günstig war, zuletzt im Februar und Ende Juni. Ein Boden sei damit aber nicht gefunden.

Für Anleger heißt das: Solange Geld aus ETFs und Stablecoins abfließt und die Fed auf Erhöhungskurs bleibt, fehlen dem Markt die Käufer. Zugleich können die Absicherungsgeschäfte der Optionshändler kurzfristig für heftige Ausschläge sorgen, nach unten wie nach oben. Wer investiert ist, sollte mit weiteren Rücksetzern rechnen und auf Käufe auf Kredit verzichten. Wer einsteigen will, verteilt Käufe besser über einen längeren Zeitraum, statt auf den exakten Tiefpunkt zu setzen.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.