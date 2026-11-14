Monero erklärt: So funktioniert die private Kryptowährung – und das gilt in Deutschland für Kauf, Recht und Steuern

Monero (Kürzel XMR) gilt als die private Kryptowährung unter den großen: Wer Monero verschickt, versteckt dabei Absender, Empfänger und Betrag. Genau das macht den Coin in Europa zunehmend schwierig. Große Börsen haben ihn aus dem Angebot genommen, ab Juli 2027 verschärft die EU die Geldwäscheregeln für Anbieter – und wer Monero als Einnahme erhält, zum Beispiel als Spende, muss sie trotzdem versteuern. Dieser Artikel erklärt, wie Monero funktioniert, wie man damit zahlt und Zahlungen annimmt, wie man ihn in Euro tauscht und was in Deutschland rechtlich und steuerlich gilt. Stand: 14. November 2026.

Zum Kurs: Laut CoinGecko kostete ein Monero am 14. November 2026 um 15:19 Uhr (Berliner Zeit) rund 474,51 Euro (523,08 Dollar), das ist ein Minus von 2,1 Prozent in 24 Stunden. Zum Vergleich: Ein Bitcoin kostete zum gleichen Zeitpunkt rund 60.320 Euro.

Wichtig vorab: Dieser Artikel ist keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. Bei den Themen Steuern und Geschäftsbetrieb gibt es offene Rechtsfragen, die noch Gerichte klären. Wer regelmäßig Monero einnimmt oder größere Beträge bewegt, sollte sich von einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater beraten lassen.

Was ist Monero – und wie bleibt es privat?

Bei Bitcoin ist die Blockchain, also das öffentliche Kassenbuch aller Überweisungen, für jeden einsehbar. Absender- und Empfängeradressen sowie Beträge stehen dort offen. Sobald eine Adresse einer Person zugeordnet werden kann, etwa über ein Börsenkonto, lassen sich ihre Zahlungen nachverfolgen. Monero verfolgt den umgekehrten Ansatz: Laut dem Monero-Projekt sind Absender, Empfänger und Betrag jeder Überweisung standardmäßig verborgen. Dafür sorgen drei Techniken, die sich vereinfacht so beschreiben lassen:

Ringsignaturen verstecken den Absender in einer Gruppe. Die Überweisung wird so signiert, dass das Netzwerk zwar sieht, dass jemand aus der Gruppe sie freigegeben hat, aber nicht wer.

verstecken den Absender in einer Gruppe. Die Überweisung wird so signiert, dass das Netzwerk zwar sieht, dass jemand aus der Gruppe sie freigegeben hat, aber nicht wer. Stealth-Adressen („Tarnadressen“) verbergen den Empfänger. Für jede Zahlung entsteht automatisch eine einmalige Adresse, sodass sich Zahlungen an dieselbe Person nicht über eine gemeinsame Adresse verknüpfen lassen.

(„Tarnadressen“) verbergen den Empfänger. Für jede Zahlung entsteht automatisch eine einmalige Adresse, sodass sich Zahlungen an dieselbe Person nicht über eine gemeinsame Adresse verknüpfen lassen. RingCT („Ring Confidential Transactions“) verschlüsselt den Betrag. Das Netzwerk kann trotzdem prüfen, dass nichts aus dem Nichts entsteht.

Das heißt nicht, dass bei Monero alles unsichtbar ist. Wer Monero kauft oder verkauft, hinterlässt Spuren dort, wo Euro im Spiel sind: bei Börsen, Banken und Zahlungsdiensten. Und weil ein Außenstehender auf der Blockchain nichts nachlesen kann, muss man seine eigenen Zahlungen selbst belegen können (dazu unten mehr). Gerade das spielt bei Banken und beim Finanzamt eine große Rolle.

So zahlt man mit Monero und nimmt Zahlungen an

Welche Wallets es gibt

Eine Wallet („Geldbörse“) ist das Programm oder die App, in der man seine Schlüssel verwaltet und Zahlungen verschickt oder empfängt. Wer die Schlüssel selbst hält, hat die alleinige Kontrolle über sein Monero – und trägt auch die Verantwortung, seine Wiederherstellungswörter sicher aufzubewahren. Folgende Wallets sind aktuell gepflegt (Stand der Veröffentlichungen auf GitHub am 14. November 2026):

Offizielle Monero-GUI und Kommandozeile: Version 0.18.5.4 vom 17. Oktober 2026. Sie läuft auf Windows, macOS und Linux und kann im „Simple Mode“ mit einem fremden Server (Node) verbunden werden oder mit einem eigenen Node. Das Projekt veröffentlicht Prüfsummen, mit denen man den Download kontrollieren kann.

Version 0.18.5.4 vom 17. Oktober 2026. Sie läuft auf Windows, macOS und Linux und kann im „Simple Mode“ mit einem fremden Server (Node) verbunden werden oder mit einem eigenen Node. Das Projekt veröffentlicht Prüfsummen, mit denen man den Download kontrollieren kann. Feather Wallet: Desktop-Programm, Version 2.9.1 vom 2. November 2026.

Desktop-Programm, Version 2.9.1 vom 2. November 2026. Cake Wallet: Smartphone-App für Android und iOS, Version 6.5.3 vom 5. November 2026.

Smartphone-App für Android und iOS, Version 6.5.3 vom 5. November 2026. Monerujo: Android-App, die letzte Version 4.1.7 stammt vom 17. Juni 2025. Wer neu einsteigt, sollte lieber eine Wallet mit aktuellen Updates wählen.

Ledger- und Trezor-Hardware-Wallets, also kleine Geräte, die den Schlüssel getrennt vom Computer aufbewahren, unterstützen Monero ebenfalls (laut getmonero.org Ledger Nano S, S Plus und X sowie Trezor Model T, Safe 3 und Safe 5). Wichtig: Software nur von der Seite des Projekts oder aus den offiziellen App-Stores laden. Gefälschte Wallets sind ein bekannter Betrugsweg.

Wie eine Zahlung abläuft

Der Empfänger zeigt seine Adresse, meist als QR-Code. Der Zahler scannt den Code in seiner Wallet, gibt den Betrag ein und sendet. Wer Zahlungen sauber trennen will, legt in seiner Wallet Subadressen an, also zusätzliche Empfangsadressen derselben Wallet. Das Monero-Projekt nennt als Beispiel ein eigenes Konto für Spenden, getrennt vom Alltagsgeld. Eingehende Zahlungen sind erst nach zehn Bestätigungen durch das Netzwerk ausgebbar, bei Monero dauert das rund 20 Minuten.

Zahlungsnachweis und View-Key

Weil man bei Monero nichts auf der Blockchain nachschlagen kann, gibt es zwei Werkzeuge, um Zahlungen zu belegen:

Zahlungsnachweis: Der Zahler gibt die Transaktionsnummer, die Adresse des Empfängers und den Transaktionsschlüssel weiter. Damit kann ein Dritter in seiner Wallet nachprüfen, wie viel an diese Adresse gesendet wurde. Das Monero-Projekt weist darauf hin, dass die Wallet den Schlüssel gespeichert haben muss. Das sollte man vor der ersten Zahlung prüfen.

Der Zahler gibt die Transaktionsnummer, die Adresse des Empfängers und den Transaktionsschlüssel weiter. Damit kann ein Dritter in seiner Wallet nachprüfen, wie viel an diese Adresse gesendet wurde. Das Monero-Projekt weist darauf hin, dass die Wallet den Schlüssel gespeichert haben muss. Das sollte man vor der ersten Zahlung prüfen. View-Key („Ansichtsschlüssel“): Er zeigt alle eingehenden Zahlungen einer Wallet, erlaubt aber keine Überweisungen. Zahlungsdienste wie BTCPay Server nutzen ihn, um Zahlungen zu erkennen. Wer ihn weitergibt, etwa an die Steuerberatung, gewährt Einblick in alle Eingänge dieser Wallet. Den Seed (Wiederherstellungswörter) und den Spend-Key (Schlüssel zum Ausgeben) darf man dagegen niemals weitergeben.

Wer Monero akzeptiert – und wie Creator Spenden erhalten

Händler brauchen keine eigene Technik zu bauen. Der quelloffene Zahlungsserver BTCPay Server unterstützt Monero über ein Plugin, das von der Community gepflegt wird. Die BTCPay-Dokumentation weist darauf hin, dass nur Bitcoin und Litecoin vom Projekt selbst betreut werden und andere Währungen auf eigenes Risiko laufen. Für die Einrichtung legt man eine eigene Monero-Wallet für den Shop an und trägt Hauptadresse, privaten View-Key und die Blockhöhe ein, ab der gesucht werden soll. Seed und Spend-Key gehören nicht dort hinein. Das Monero-Projekt verweist außerdem auf weitere Zahlungsdienste, von denen manche einen Teil der Einnahmen automatisch in Euro umwandeln.

Für Content Creator ist der einfachste Weg eine eigene Spendenadresse in der Wallet (am besten als eigenes Konto oder Subadresse nur für Spenden), die auf der Webseite oder im Kanal angezeigt wird. Wer Rechnungen oder Zahlungslinks möchte, kann diese über BTCPay Server erzeugen. Wichtig ist dabei die Steuerfrage: Auch wenn die Spender unbekannt bleiben, sind die Einnahmen in der Regel erklärungspflichtig (siehe Abschnitt Steuern).

Von Monero zu Euro: Wo es noch geht – und wo nicht

Zugelassene Börsen: Fehlanzeige

Wer in Deutschland Monero direkt gegen Euro handeln will, findet bei den bekannten Börsen kein Angebot mehr:

Kraken hat Handel und Einzahlungen für alle XMR-Märkte für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum am 31. Oktober 2024 gestoppt. Bis zum 31. Dezember 2024 konnten Kunden ihr Monero abziehen, übrig gebliebene Bestände wandelte Kraken automatisch in Bitcoin um.

hat Handel und Einzahlungen für alle XMR-Märkte für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum am 31. Oktober 2024 gestoppt. Bis zum 31. Dezember 2024 konnten Kunden ihr Monero abziehen, übrig gebliebene Bestände wandelte Kraken automatisch in Bitcoin um. Binance hat den XMR-Handel am 20. Februar 2024 eingestellt, OKX seine XMR-Handelspaare am 5. Januar 2024.

hat den XMR-Handel am 20. Februar 2024 eingestellt, seine XMR-Handelspaare am 5. Januar 2024. Eine Auswertung des Fachportals Cryptoticker vom 5. Oktober 2026 fand bei Bitpanda, Bitvavo, Coinbase, Bitstamp, Gate.io und OKX kein einziges XMR-Paar. Kraken führt die Paare, sperrt sie aber im EWR, und KuCoin hat laut der Auswertung weder einen Euro-Markt noch eine Zulassung für den deutschen Markt.

Uns ist keine in Deutschland zugelassene Börse bekannt, die Monero gegen Euro anbietet. Eine vollständige Marktübersicht ist das nicht: Wer einen Anbieter nutzen will, sollte dessen aktuelle Handelsliste und Zulassung selbst prüfen.

Der Grund liegt in der EU-Kryptoverordnung MiCA. Nach Artikel 76 Absatz 3 müssen Handelsplattformen Kryptowerte mit eingebauter Anonymisierungsfunktion vom Handel ausschließen, außer sie können die Inhaber und die Transaktionshistorie identifizieren. Bei Monero ist das technisch nicht möglich.

Die übrigen Wege – und ihre Risiken

Börsen außerhalb der EU: Sie führen Monero teilweise weiter. Anbieter ohne EU-Zulassung dürfen sich in Deutschland aber nicht aktiv an Kunden wenden. Man hat keine Aufsicht, an die man sich wenden kann, und eine Euro-Einzahlung ist oft nicht möglich.

Sie führen Monero teilweise weiter. Anbieter ohne EU-Zulassung dürfen sich in Deutschland aber nicht aktiv an Kunden wenden. Man hat keine Aufsicht, an die man sich wenden kann, und eine Euro-Einzahlung ist oft nicht möglich. Peer-to-Peer-Börsen: Hier handeln Nutzer direkt miteinander. Haveno ist eine Software dafür, das größte Netzwerk darauf heißt RetoSwap. Es läuft über das Anonymisierungsnetz Tor, die Software verlangt keine Identitätsprüfung, und bezahlt wird zum Beispiel per SEPA-Überweisung. Das Risiko trägt man selbst: Im Mai 2026 nutzten Angreifer eine Schwachstelle im Haveno-Protokoll und erbeuteten laut der Sicherheitsfirma Halborn rund 2,7 Millionen Dollar von Nutzern von RetoSwap. Die Börse Bisq (Version 1) handelt Monero nur gegen Bitcoin, die neuere Version Bisq 2 unterstützt Monero laut einem Vergleich der Seite moneroweb.at noch nicht.

Hier handeln Nutzer direkt miteinander. Haveno ist eine Software dafür, das größte Netzwerk darauf heißt RetoSwap. Es läuft über das Anonymisierungsnetz Tor, die Software verlangt keine Identitätsprüfung, und bezahlt wird zum Beispiel per SEPA-Überweisung. Das Risiko trägt man selbst: Im Mai 2026 nutzten Angreifer eine Schwachstelle im Haveno-Protokoll und erbeuteten laut der Sicherheitsfirma Halborn rund 2,7 Millionen Dollar von Nutzern von RetoSwap. Die Börse Bisq (Version 1) handelt Monero nur gegen Bitcoin, die neuere Version Bisq 2 unterstützt Monero laut einem Vergleich der Seite moneroweb.at noch nicht. Instant-Swap-Dienste: Das sind Webseiten, die eine Kryptowährung ohne Konto gegen eine andere tauschen. Gerade die besonders anonymen Anbieter stehen im Visier der Behörden: Am 30. April 2025 beschlagnahmten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt die Server des Dienstes eXch und sicherten Kryptowerte im Wert von 34 Millionen Euro. Die Betreiber stehen laut BKA im Verdacht der gewerbsmäßigen Geldwäsche. Wer solche Dienste nutzt, muss mit Rückfragen seiner Börse oder Bank rechnen, auch wenn er selbst nichts falsch gemacht hat.

Das sind Webseiten, die eine Kryptowährung ohne Konto gegen eine andere tauschen. Gerade die besonders anonymen Anbieter stehen im Visier der Behörden: Am 30. April 2025 beschlagnahmten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt die Server des Dienstes eXch und sicherten Kryptowerte im Wert von 34 Millionen Euro. Die Betreiber stehen laut BKA im Verdacht der gewerbsmäßigen Geldwäsche. Wer solche Dienste nutzt, muss mit Rückfragen seiner Börse oder Bank rechnen, auch wenn er selbst nichts falsch gemacht hat. Atomic Swaps: Ein Atomic Swap ist ein direkter Tausch von Bitcoin gegen Monero zwischen zwei Nutzern, den die Software ohne Mittelsmann absichert. Er funktioniert, ist laut Cryptoticker aber fehleranfälliger als ein Börsenkauf, und die Kurse liegen wegen dünner Handelsmengen oft spürbar neben dem Marktpreis.

Der Weg aufs Girokonto

Realistisch ist meist ein Umweg: Monero in Bitcoin tauschen (über einen der Wege oben), das Bitcoin auf eine in der EU zugelassene Börse schicken, dort in Euro verkaufen und auf das Bankkonto überweisen lassen. Auf dem letzten Stück gelten die Regeln für regulierte Anbieter:

Seit dem 30. Dezember 2024 gilt die EU-Transferverordnung (Verordnung (EU) 2023/1113, sogenannte „Travel Rule“). Anbieter müssen bei Krypto-Überweisungen Daten zu Absender und Empfänger erheben. Bei Überweisungen von oder an eine eigene Wallet („selbst gehostete Adresse“) müssen sie nach dem deutschen Geldwäschegesetz (§ 15a GwG) das Risiko bewerten und mindestens eine Maßnahme ergreifen. Möglich sind etwa die Prüfung der Identität, Fragen zur Herkunft der Coins oder eine verstärkte Überwachung. Für Beträge über 1.000 Euro verlangt die Verordnung außerdem, dass der Anbieter prüft, ob die Wallet dem Kunden gehört.

Verdächtige Vorgänge muss ein Anbieter oder eine Bank der Financial Intelligence Unit (FIU) melden, der Geldwäsche-Meldestelle des Bundes. Eine gemeldete Transaktion darf frühestens nach dem dritten Werktag ausgeführt werden, wenn die FIU oder die Staatsanwaltschaft sie bis dahin nicht untersagt hat (§ 46 GwG). Das kann sich als vorübergehend eingefrorenes Guthaben bemerkbar machen.

Banken fragen bei größeren Krypto-Eingängen häufig nach der Mittelherkunft. Rechtsanwälte empfehlen, eine lückenlose Kette vorzulegen: Euro-Überweisungen für den ursprünglichen Kauf, Börsen-Exporte, Tauschbelege, Wallet-Adressen mit Transaktionsnummern und gegebenenfalls Steuerunterlagen. Bei Monero ist der Teil der Kette, der in der Monero-Blockchain liegt, für Dritte nicht öffentlich nachprüfbar. Deshalb sollte man Wallet-Exporte und Zahlungsnachweise selbst sichern und aufbewahren.

Wird die Herkunft nicht plausibel, kann die Bank oder Börse Auszahlungen anhalten oder die Geschäftsbeziehung kündigen. Ob eine Kündigung zulässig ist, hängt von den Geschäftsbedingungen und dem Einzelfall ab.

Börsen und andere Anbieter müssen ab dem Meldejahr 2026 Daten über Kundenkonten und Transaktionen an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln (Kryptowerte-Steuertransparenz-Gesetz, EU-Richtlinie „DAC8“). Die erste Meldung ist im Jahr 2027 fällig, spätestens bis zum 31. Juli.

Rechtliche Lage in Deutschland

Besitz und Nutzung sind nicht verboten

Uns ist keine Vorschrift bekannt, die Privatpersonen den Besitz oder die Nutzung von Monero verbietet. Die Regeln richten sich an Anbieter wie Börsen, Banken und Verwahrer. Das gilt auch für das EU-Verbot, das 2027 greift: Nach Artikel 79 der EU-Geldwäscheverordnung (Verordnung (EU) 2024/1624) dürfen Kreditinstitute, Finanzinstitute und Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen ab dem 10. Juli 2027 keine anonymen Konten mehr führen und auch keine Konten, die Transaktionen „in hohem Maß verschleiern, auch durch anonymitätsverstärkende Kryptowährungen“. Die Verordnung nennt keine einzelne Währung beim Namen. Für Monero bedeutet das nach allgemeiner Einschätzung, dass es bei regulierten Anbietern ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verwahrt oder gehandelt werden dürfte. Wie die Behörden die Vorschrift im Detail auslegen, bleibt abzuwarten. Wer Monero in einer eigenen Wallet hält, ist von dem Verbot nicht betroffen, weil dort kein Anbieter ein Konto führt.

Wo man sich strafbar machen kann

Die Geldwäschevorschrift im Strafgesetzbuch (§ 261 StGB) gilt für jeden, nicht nur für Unternehmen. Strafbar kann sich machen, wer einen Gegenstand annimmt oder verwendet, von dem er weiß, dass er aus einer rechtswidrigen Tat stammt. Das gilt auch, wenn jemand die illegale Herkunft „leichtfertig“ nicht erkennt, also einfach die Augen verschließt. Bei einer Währung, deren Herkunft sich nicht auf der Blockchain nachprüfen lässt, ist Vorsicht bei ungewöhnlichen Geschäften besonders wichtig: zum Beispiel bei Zahlungen weit über oder unter dem Warenwert, bei Rückerstattungswünschen an eine andere Adresse oder bei Druck, schnell zu handeln.

Pflichten für Unternehmen, die Monero annehmen

Geldwäschegesetz: Händler sind nach dem Geldwäschegesetz nur dann zu Sorgfaltspflichten wie Identifizierung der Kunden verpflichtet, wenn sie Barzahlungen ab 10.000 Euro entgegennehmen. Bei Edelmetallen gilt das schon ab 2.000 Euro bar, bei Kunstgegenständen ab 10.000 Euro unabhängig von der Zahlungsart (§ 4 Abs. 5 und § 10 Abs. 6a GwG, Hinweise des Regierungspräsidiums Darmstadt). Ob eine Zahlung in Kryptowerten als „Barzahlung“ zählt, haben wir in den Quellen nicht ausdrücklich geregelt gefunden. Händler von Kunst oder Edelmetallen sollten das bei ihrer Aufsichtsbehörde klären. Die Pflicht, einen Verdacht auf Geldwäsche zu melden, gilt für Verpflichtete unabhängig vom Betrag und von der Zahlungsart.

Händler sind nach dem Geldwäschegesetz nur dann zu Sorgfaltspflichten wie Identifizierung der Kunden verpflichtet, wenn sie Barzahlungen ab 10.000 Euro entgegennehmen. Bei Edelmetallen gilt das schon ab 2.000 Euro bar, bei Kunstgegenständen ab 10.000 Euro unabhängig von der Zahlungsart (§ 4 Abs. 5 und § 10 Abs. 6a GwG, Hinweise des Regierungspräsidiums Darmstadt). Ob eine Zahlung in Kryptowerten als „Barzahlung“ zählt, haben wir in den Quellen nicht ausdrücklich geregelt gefunden. Händler von Kunst oder Edelmetallen sollten das bei ihrer Aufsichtsbehörde klären. Die Pflicht, einen Verdacht auf Geldwäsche zu melden, gilt für Verpflichtete unabhängig vom Betrag und von der Zahlungsart. Dienstleister: Wer nur seine eigenen Einnahmen in Monero empfängt, bietet keine Dienstleistung für andere an. Wer dagegen Kryptowerte für Dritte verwahrt, tauscht oder Zahlungen für andere abwickelt, kann erlaubnispflichtig sein. Das sollte ein Rechtsanwalt prüfen.

Wer nur seine eigenen Einnahmen in Monero empfängt, bietet keine Dienstleistung für andere an. Wer dagegen Kryptowerte für Dritte verwahrt, tauscht oder Zahlungen für andere abwickelt, kann erlaubnispflichtig sein. Das sollte ein Rechtsanwalt prüfen. Buchführung: Wer Einnahmen in Monero hat, muss sie wie andere Betriebseinnahmen aufzeichnen. Die Abgabenordnung verlangt, dass Buchungen und Aufzeichnungen einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet erfolgen und nachträglich nicht unbemerkt verändert werden können (§ 146 AO). Das BMF-Schreiben zu Kryptowerten verweist dazu auf die Regeln zur ordnungsgemäßen Buchführung (GoBD).

Steuern in Deutschland

Privatpersonen: Gewinne beim Verkauf und beim Tausch

Maßgeblich ist das Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 6. März 2025. Eine neuere Fassung haben wir nicht gefunden. Für Privatpersonen gilt:

Haltefrist ein Jahr: Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowerten sind steuerpflichtig, wenn zwischen Kauf und Verkauf nicht mehr als ein Jahr liegt (§ 23 Einkommensteuergesetz, EStG). Nach Ablauf ist der Gewinn steuerfrei. Die oft genannte Verlängerung auf zehn Jahre gilt bei Währungs-Coins wie Monero nicht (Randnummer 63 des BMF-Schreibens).

Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowerten sind steuerpflichtig, wenn zwischen Kauf und Verkauf nicht mehr als ein Jahr liegt (§ 23 Einkommensteuergesetz, EStG). Nach Ablauf ist der Gewinn steuerfrei. Die oft genannte Verlängerung auf zehn Jahre gilt bei Währungs-Coins wie Monero nicht (Randnummer 63 des BMF-Schreibens). Freigrenze 1.000 Euro: Bleibt die Summe aller Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften im Kalenderjahr unter 1.000 Euro, sind sie steuerfrei. Wird die Grenze erreicht, ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Es ist eine Freigrenze, kein Freibetrag. Bis 2023 lag sie bei 600 Euro.

Bleibt die Summe aller Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften im Kalenderjahr unter 1.000 Euro, sind sie steuerfrei. Wird die Grenze erreicht, ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig. Es ist eine Freigrenze, kein Freibetrag. Bis 2023 lag sie bei 600 Euro. Jeder Tausch zählt als Verkauf: Wer Monero in Bitcoin tauscht, veräußert sein Monero. Für das erhaltene Bitcoin beginnt die Haltefrist von vorn (Randnummern 54 und 55).

Wer Monero in Bitcoin tauscht, veräußert sein Monero. Für das erhaltene Bitcoin beginnt die Haltefrist von vorn (Randnummern 54 und 55). Reihenfolge der Verkäufe: Die Finanzverwaltung lässt die Methode „First in, first out“ (FIFO) zu: Die zuerst gekauften Coins gelten als zuerst verkauft. Sie gilt wallet-bezogen, die gewählte Methode ist innerhalb einer Wallet beizubehalten (Randnummern 61 und 62).

Die Finanzverwaltung lässt die Methode „First in, first out“ (FIFO) zu: Die zuerst gekauften Coins gelten als zuerst verkauft. Sie gilt wallet-bezogen, die gewählte Methode ist innerhalb einer Wallet beizubehalten (Randnummern 61 und 62). Kurse: Als Marktkurs lassen sich Börsenkurse oder Preislisten wie CoinGecko und CoinMarketCap heranziehen. Statt des sekundengenauen Kurses ist ein dokumentierter Tageskurs zulässig, solange er einheitlich angesetzt wird (Randnummern 43 und 91).

Als Marktkurs lassen sich Börsenkurse oder Preislisten wie CoinGecko und CoinMarketCap heranziehen. Statt des sekundengenauen Kurses ist ein dokumentierter Tageskurs zulässig, solange er einheitlich angesetzt wird (Randnummern 43 und 91). Erweiterte Mitwirkungspflicht: Wer Kryptowerte über ausländische Plattformen oder über dezentrale Börsen kauft oder verkauft, muss den Sachverhalt aufklären und Belege beschaffen. Fehlende Aufzeichnungen gehen zu Lasten der Steuerpflichtigen (§ 90 Abs. 2 Abgabenordnung, Randnummer 89). Das betrifft Monero-Nutzer häufig, weil sie oft über solche Wege tauschen. Kann das Finanzamt etwas nicht ermitteln, darf es schätzen (Randnummer 92).

Wer Kryptowerte über ausländische Plattformen oder über dezentrale Börsen kauft oder verkauft, muss den Sachverhalt aufklären und Belege beschaffen. Fehlende Aufzeichnungen gehen zu Lasten der Steuerpflichtigen (§ 90 Abs. 2 Abgabenordnung, Randnummer 89). Das betrifft Monero-Nutzer häufig, weil sie oft über solche Wege tauschen. Kann das Finanzamt etwas nicht ermitteln, darf es schätzen (Randnummer 92). Gewerblicher Handel: Wer Kryptowerte sehr häufig kauft und verkauft, kann gewerblich tätig sein. Das Schreiben nennt die Kriterien des gewerblichen Wertpapierhandels als Maßstab (Randnummer 52).

Content Creator: Spenden in Monero

Sind Spenden steuerfrei, weil es „Geschenke“ sind? In der Regel nicht, wenn sie mit der Tätigkeit zusammenhängen. Die Rechtslage ist aber noch nicht höchstrichterlich geklärt:

Einkommensteuer: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschied am 12. Juni 2025 (Az. 14 K 14067/24), dass freiwillige Zahlungen von Lesern an einen journalistischen Blog Betriebseinnahmen sind, keine Schenkungen. Es ging um rund 178.000 Euro in drei Jahren. Der Hinweis auf die Zahlungsmöglichkeit in jedem Beitrag sprach aus Sicht des Gerichts gegen eine reine Schenkung. Die Revision liegt beim Bundesfinanzhof (BFH, Az. VIII R 18/25). Nach der Übersicht der anhängigen Verfahren auf der BFH-Webseite ist sie noch nicht entschieden (Stand 14. November 2026, die Seite kann verzögert aktualisiert sein). Bis zu einer Entscheidung ist es vorsichtig, Spenden als Einnahmen zu behandeln.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschied am 12. Juni 2025 (Az. 14 K 14067/24), dass freiwillige Zahlungen von Lesern an einen journalistischen Blog Betriebseinnahmen sind, keine Schenkungen. Es ging um rund 178.000 Euro in drei Jahren. Der Hinweis auf die Zahlungsmöglichkeit in jedem Beitrag sprach aus Sicht des Gerichts gegen eine reine Schenkung. Die Revision liegt beim Bundesfinanzhof (BFH, Az. VIII R 18/25). Nach der Übersicht der anhängigen Verfahren auf der BFH-Webseite ist sie noch nicht entschieden (Stand 14. November 2026, die Seite kann verzögert aktualisiert sein). Bis zu einer Entscheidung ist es vorsichtig, Spenden als Einnahmen zu behandeln. Schenkungsteuer: Nur wenn eine Zahlung tatsächlich ohne Bezug zur Tätigkeit erfolgt, kommt eine Schenkung in Betracht. Für Fremde gilt ein Freibetrag von 20.000 Euro je Schenker (§ 16 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG). Beruft sich jemand darauf, muss er es belegen können. Bei unbekannten Zahlern ist das schwer.

Nur wenn eine Zahlung tatsächlich ohne Bezug zur Tätigkeit erfolgt, kommt eine Schenkung in Betracht. Für Fremde gilt ein Freibetrag von 20.000 Euro je Schenker (§ 16 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG). Beruft sich jemand darauf, muss er es belegen können. Bei unbekannten Zahlern ist das schwer. Einkunftsart: Je nach Tätigkeit sind Creator freiberuflich (zum Beispiel journalistisch oder künstlerisch, § 18 EStG) oder gewerblich (§ 15 EStG) tätig. Das entscheidet im Einzelfall das Finanzamt, und es wirkt sich unter anderem auf die Gewerbesteuer aus.

Wie bewertet man Monero-Einnahmen? Maßgeblich ist der Euro-Wert zum Zeitpunkt, zu dem das Monero in der Wallet ankommt. Wer seinen Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, erfasst den Zugang von Kryptowerten als Betriebseinnahme. Die Anschaffungskosten sind später als Betriebsausgabe abzuziehen, wenn die Coins verkauft oder entnommen werden. Die Coins gehören dann in ein laufend geführtes Bestandsverzeichnis (Randnummern 43 und 44 des BMF-Schreibens). Ein Beispiel: Kommen Spenden im Wert von 100 Euro an und werden die Coins später für 150 Euro verkauft, sind 100 Euro bei Zufluss als Einnahme zu erfassen und beim Verkauf 150 Euro als Einnahme, davon 100 Euro als Ausgabe abziehbar. Es bleibt also ein Gewinn von 50 Euro. Die Ein-Jahres-Frist aus § 23 EStG gilt für Kryptowerte im Privatvermögen, nicht im Betriebsvermögen (Randnummer 53 und 51).

Was ist, wenn man die Spender nicht kennt? Aus den uns vorliegenden Quellen ergibt sich nicht, dass man die Namen der Zahler für die Erfassung der Einnahme kennen muss. Entscheidend sind Betrag, Zeitpunkt und Bewertung. Ob das Finanzamt von einer Zahlung erfährt, ändert nichts an der Pflicht, sie zu erklären: Steuererklärungen sind wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben (§ 150 Abs. 2 Abgabenordnung, Randnummer 88). Wer Einnahmen nicht erklärt, riskiert eine Schätzung und im schlimmsten Fall ein Steuerstrafverfahren.

Wie dokumentiert man? Das BMF-Schreiben stellt klar, dass die Weitergabe eines öffentlichen Schlüssels allein nicht reicht, um Einnahmen nachzuweisen (Randnummer 87). Bei Monero gibt es ohnehin nichts Öffentliches einzusehen. Deshalb ist die eigene Dokumentation entscheidend:

Export der Wallet-Transaktionsliste mit Datum, Uhrzeit, Betrag und Transaktionsnummer, regelmäßig gesichert,

Kurs in Euro zum Zeitpunkt des Eingangs mit Quelle (zum Beispiel CoinGecko) und Zeitstempel, nach einem einheitlichen Verfahren,

Kennzeichnung, welche Eingänge Spenden sind und welche Zahlungen für Leistungen oder Waren,

Bestände der Wallet zum 31. Dezember (das Finanzamt kann sie anfordern, Randnummer 104),

spätere Verkäufe mit Datum, Menge, Erlös, Gebühren und Gegenseite.

Umsatzsteuer: Wer als Kleinunternehmer gilt, muss keine Umsatzsteuer ausweisen. Seit 2025 gilt das, wenn der Umsatz im Vorjahr höchstens 25.000 Euro betrug und im laufenden Jahr 100.000 Euro nicht übersteigt (§ 19 UStG). Wer die Regelbesteuerung nutzt, steht vor der Frage, ob Spenden ein Entgelt für eine Leistung sind. Auch das ist ungeklärt:

Das Finanzgericht Düsseldorf hat 2022 entschieden, dass Donations an einen Streamer umsatzsteuerpflichtig sind (Az. 1 K 2812/19 U, laut NWB inzwischen rechtskräftig). Entscheidend war unter anderem, dass die Spender erkennbar waren und es Interaktion gab, etwa Dankesworte im Stream.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschied 2024 für einen kostenlos zugänglichen Blog genau andersherum: Spender erhielten keine Vorteile, die Spender waren unbekannt, es fehle an einem Leistungsaustausch (Az. 2 K 2085/21). Die Revision liegt beim BFH (Az. V R 10/25), laut BFH-Übersicht ist sie noch anhängig.

Für Leistungen, die per Streaming angeboten werden, liegt der Ort der Leistung gegenüber Privatpersonen dort, wo der Empfänger wohnt (§ 3a Abs. 3 Nr. 3 UStG). Bei unbekannten Zahlern lässt sich das praktisch kaum feststellen. Hier sollte man sich beraten lassen.

Der Umtausch von Kryptowährungen in Euro ist nach dem BMF-Schreiben vom 27. Februar 2018 (im Anschluss an das EuGH-Urteil Hedqvist) umsatzsteuerfrei.

Fazit und Checkliste

Monero zu besitzen und zu nutzen ist in Deutschland nicht verboten. Schwierig wird es an den Übergängen zur klassischen Finanzwelt: Zugelassene Börsen bieten ihn nicht mehr an, ab Juli 2027 wird es für regulierte Anbieter noch enger, und beim Finanzamt zählt am Ende die eigene Dokumentation. Wer Monero nutzt oder Spenden in Monero annimmt, sollte Folgendes beachten:

Wallet nur von der offiziellen Projektseite oder aus den offiziellen App-Stores laden, den Download wenn möglich über die Prüfsumme kontrollieren und die Wiederherstellungswörter offline sichern.

Vor der ersten größeren Zahlung prüfen, ob die Wallet Transaktionsschlüssel speichert, und eine Testzahlung machen.

Für Spenden eine eigene Adresse oder ein eigenes Wallet-Konto nur für Spenden einrichten.

Jeden Eingang und jeden Tausch mit Datum, Menge, Euro-Wert und Kursquelle festhalten, die Wallet-Transaktionsliste regelmäßig exportieren.

Als Privatperson Haltefrist (ein Jahr) und Freigrenze (1.000 Euro) im Blick behalten, jeden Tausch in andere Coins als Verkauf behandeln.

Als Creator Spenden vorsichtshalber als Einnahmen behandeln und mit der Steuerberatung klären, welche Einkunftsart gilt und wie es sich mit der Umsatzsteuer verhält.

Für den Weg zu Euro mit Rückfragen von Börse oder Bank rechnen und die Belegkette (Kauf, Tausch, Transaktionsnummern, Wallet-Export) vorab zusammenstellen.

Bei Instant-Swap-Diensten, P2P-Börsen und ausländischen Plattformen nur Beträge einsetzen, deren Verlust man verkraften kann.

Als Unternehmen Zahlungen in Monero wie jede andere Einnahme verbuchen und bei Kunst oder Edelmetallen die Geldwäsche-Pflichten mit der Aufsichtsbehörde klären.

Keine Zahlungen annehmen, wenn Betrag, Zahler oder Zweck ungewöhnlich wirken.

Quellen (Abruf am 14. November 2026):

Keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt weder Steuerberatung noch Rechtsberatung. Gesetze, Verwaltungsschreiben und Rechtsprechung können sich ändern.