Bitcoin fällt unter 70.000 Dollar – starker Dollar und Nahost-Eskalation lösen Zwangsverkäufe aus

Der Ausverkauf am Kryptomarkt hat in der Nacht zum Freitag eine wichtige Marke durchbrochen: Bitcoin fiel unter 70.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 19. August. Am Freitagmorgen um 6:53 Uhr (Berliner Zeit) kostete die größte Kryptowährung laut CoinGecko rund 68.520 Dollar beziehungsweise knapp 61.970 Euro – ein Minus von 6,8 Prozent binnen 24 Stunden. Seit Beginn des Quartals hat Bitcoin rund 18 Prozent verloren, vom Septemberhoch bei rund 86.600 Dollar ist nicht mehr viel übrig.

Der Dollar wird zum Gegenwind

Ein Haupttreiber ist der starke US-Dollar. Der Dollar-Index, der die US-Währung gegen einen Korb wichtiger Währungen misst, notierte über 103 Punkten und damit so hoch wie seit April 2025 nicht mehr. Seit Anfang Oktober hat er weiter zugelegt. Dahinter steckt die Erwartung, dass die Fed die Zinsen im Dezember erhöht: Nach den überraschend hohen Inflationsdaten für Oktober rechnen die Terminmärkte fest mit einer Anhebung bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember. Laut CoinDesk sind zuletzt sogar die Chancen auf einen Schritt um einen halben Prozentpunkt gestiegen. Steigende Zinsen und ein teurer Dollar entziehen riskanten Anlagen wie Kryptowährungen Geld.

Meldungen aus Nahost beschleunigen den Absturz

Zusätzlich verunsicherten Berichte über eine neue militärische Eskalation am Persischen Golf. Irans Revolutionsgarden behaupteten laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim, ein US-Frühwarnradar in Bahrain zerstört zu haben – als Antwort auf einen Luftangriff auf einen Telekommunikationsturm in Sirik. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben lag zunächst nicht vor; weder die USA noch Bahrain hatten die Meldung zunächst bestätigt. Der Ölpreis reagierte kaum: Die US-Sorte WTI kostete weiter rund 88 Dollar je Barrel.

Zwangsverkäufe verstärken die Talfahrt

Wie gefährlich viele Anleger mit Hebelprodukten auf steigende Kurse gesetzt hatten, zeigte sich beim Fall unter 70.000 Dollar. Laut dem Datendienst Coinglass, auf den sich unter anderem CoinDesk beruft, schlossen Börsen binnen 24 Stunden Terminkontrakte im Wert von mehr als 1,2 Milliarden Dollar zwangsweise, weil die hinterlegten Sicherheiten nicht mehr reichten. Allein auf Bitcoin entfielen 677 Millionen Dollar, fast 500 Millionen Dollar davon genau in dem Moment, als die Marke fiel. Die größte einzelne Position, eine Wette auf steigende Bitcoin-Kurse über mehr als 31 Millionen Dollar, wurde auf der Handelsplattform Hyperliquid aufgelöst.

Die übrigen großen Kryptowährungen folgten: Ether fiel erstmals seit August unter 2.000 Dollar und kostete am Morgen rund 1.918 Dollar (minus 6,2 Prozent). Solana notierte bei etwa 78,80 Dollar (minus 4,9 Prozent), XRP hielt sich knapp über einem Dollar (minus 2,6 Prozent).

Die großen Käufer fehlen

Hinzu kommt fehlende Nachfrage von Großanlegern. Die US-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut Farside Investors fünf Handelstage in Folge Abflüsse, zusammen rund 1,44 Milliarden Dollar, davon 299,8 Millionen Dollar allein am Mittwoch. BlackRocks Fonds IBIT meldete den neunten Abflusstag in Serie. Belastend wirken außerdem der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang am Donnerstag, der die Tech-Werte drückte, sowie die angekündigte Streichung von Strategy aus den MSCI-Indizes zum 30. November.

Was das für Anleger bedeutet

Der Markt steht unter Druck von mehreren Seiten zugleich: Zinsen, Dollar, Geopolitik und schwache Nachfrage. Solange die ETF-Abflüsse anhalten, fehlt eine Käufergruppe, die frühere Erholungen getragen hat. Analysten des Handelshauses Giottus raten laut Moneycontrol, keine kurzfristigen Tiefs zu jagen und auf hohe Hebel zu verzichten. Am Freitag stehen die US-Erzeugerpreise an, die neue Hinweise auf die Inflation und damit auf den Kurs der Fed liefern. Am 17. November legt zudem Nvidia seine Quartalszahlen vor – ein wichtiger Termin für die Stimmung an den Tech-Börsen, mit denen Bitcoin zuletzt eng im Gleichschritt lief.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.