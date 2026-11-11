Inflation überrascht – Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit August, Fed-Zinserhöhung rückt näher

Die US-Inflation ist im Oktober stärker gestiegen als erwartet – und das bekommt der Kryptomarkt deutlich zu spüren. Bitcoin rutschte am Dienstag zeitweise auf 72.695 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 21. August. Am Mittwochmorgen um 6:52 Uhr (Berliner Zeit) notierte die größte Kryptowährung laut CoinGecko bei 73.829 Dollar (rund 66.150 Euro), ein Minus von 1,4 Prozent in 24 Stunden. Seit Jahresbeginn liegt Bitcoin damit rund 16 Prozent im Minus.

Inflation höher als erwartet

Nach Angaben der US-Statistikbehörde (Bureau of Labor Statistics, BLS) stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden waren 0,3 Prozent, im September hatte das Plus noch bei 0,6 Prozent gelegen. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel legte um 0,3 Prozent zu – Ökonomen hatten nur 0,2 Prozent erwartet. Eine Jahresrate wurde diesmal nicht veröffentlicht, weil wegen des Regierungsstillstands im Herbst 2025 keine Vergleichsdaten für Oktober 2025 vorliegen.

Fed-Gouverneur bringt halben Prozentpunkt ins Spiel

Für zusätzlichen Druck sorgte Fed-Gouverneur Christopher Waller. Nur Stunden vor den Daten sagte er in London, er werde im Dezember auch dann eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte unterstützen, wenn die Inflation nachlässt. Liege die Kernrate bei etwa 0,3 Prozent oder höher, sollte sogar ein Schritt um 0,5 Prozentpunkte erwogen werden. „Die Zinsen nur um 25 Basispunkte anzuheben, würde unsere Glaubwürdigkeit gefährden – ein Risiko, das ich nicht eingehen möchte“, sagte Waller (übersetzt). Genau diese Schwelle wurde nun erreicht.

Schon vor den Daten hatten Händler laut dem CME FedWatch Tool – einem Rechner, der aus Terminkontrakten Zinserwartungen ableitet – eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte am 9. Dezember auf 4,00 bis 4,25 Prozent eingepreist. Am Anleihemarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 5 Prozent, die zweijährige legte um 21 Basispunkte auf 4,76 Prozent zu.

Gehebelte Wetten verstärken den Rutsch

Der Kursrückgang traf einen Markt mit viel geliehenem Geld. Laut CoinGlass wurden binnen 24 Stunden gehebelte Krypto-Positionen im Wert von rund 724 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen, knapp 79 Prozent davon Wetten auf steigende Kurse. Das Analysehaus K33 warnt, dass die offenen Positionen in Bitcoin-Terminkontrakten mit 353.000 BTC so hoch sind wie selten in den vergangenen zwei Jahren – das kann Kursbewegungen in beide Richtungen verstärken. Zugleich bewegt sich Bitcoin derzeit außergewöhnlich eng im Gleichschritt mit der Nasdaq. Bei den US-Bitcoin-ETFs flossen am 9. November weitere 201 Millionen Dollar ab.

Auch die übrigen großen Kryptowährungen geben nach: Ether lag am Morgen bei 2.068 Dollar (minus 2,8 Prozent), Solana bei 83,27 Dollar (minus 3,6 Prozent) und XRP bei 1,06 Dollar (minus 3,5 Prozent). Der gesamte Kryptomarkt ist laut CoinGecko noch rund 2,48 Billionen Dollar wert.

Was das für Anleger bedeutet

Steigende Zinsen und Renditen um 5 Prozent machen sichere Anlagen attraktiver und belasten riskantere wie Tech-Aktien und Kryptowährungen. Charttechnisch rückt die 200-Tage-Linie bei etwa 73.150 Dollar in den Fokus: IG-Analyst Axel Rudolph warnt, dass zwei Tagesschlusskurse darunter weitere Verkäufe auslösen dürften. Es gibt aber auch Gegenstimmen: Quinn Thompson von Lekker Capital hält es für wahrscheinlich, dass die Inflation ihren Höhepunkt gerade erreicht – Wallers harter Kurs könnte sich dann im Rückblick als überzogen erweisen. Als nächste Termine gelten die Erzeugerpreise und die Fed-Sitzung im Dezember.

Daneben: Großbanken finanzieren eigenen Stablecoin

Abseits der Kurse zeigt eine andere Meldung, wie ernst die klassische Finanzwelt Krypto inzwischen nimmt: Goldman Sachs, Citigroup, Santander und die Deutsche Bank gehören laut einem Bloomberg-Bericht zu einer Bankengruppe, die rund 270 Millionen Dollar für ein gemeinsames Stablecoin-Unternehmen zugesagt hat – also für eine digitale Münze, die fest an den Dollar gekoppelt ist. Das Geld soll fünf Jahre Betrieb finanzieren. Das Projekt mit dem Arbeitsnamen „Faro“ will in der ersten Jahreshälfte 2027 starten, eine Euro-Variante soll folgen. Offiziell bestätigt haben die Banken die Summe bislang nicht.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.