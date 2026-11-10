Bitcoin-Miner MARA verkauft 40 Prozent seiner Bitcoin – das Geld fließt in KI-Rechenzentren

Einer der größten börsennotierten Bitcoin-Miner der USA – also Unternehmen, die mit riesigen Rechenanlagen neue Bitcoin erzeugen – trennt sich in großem Stil von seinen Coins: MARA Holdings hat seit Ende September 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar verkauft. Das entspricht etwa 40 Prozent der 34.012 Bitcoin, die das Unternehmen zum Quartalsende hielt. Und MARA kündigt an, weiter zu verkaufen. Das geht aus dem Aktionärsbrief zum dritten Quartal hervor, den das Unternehmen am Montag veröffentlicht hat und über den CoinDesk berichtet.

Verkauf zu rund 81.000 Dollar – Schulden komplett getilgt

Laut Aktionärsbrief verkaufte MARA die Coins zu einem Durchschnittspreis von etwa 81.039 Dollar. Zum Vergleich: Am Dienstagmorgen um 8:33 Uhr (Berliner Zeit) kostete ein Bitcoin laut CoinGecko 74.752 Dollar beziehungsweise 66.534 Euro und lag damit rund 1,1 Prozent höher als am Vortag. In nur rund sechs Wochen hat MARA damit sechsmal so viele Bitcoin abgegeben, wie es im gesamten dritten Quartal selbst erzeugt hat.

Der Großteil des Geldes ging direkt an die Kreditgeber. 750 Millionen Dollar nutzte MARA, um Kredite zurückzuzahlen, die mit Bitcoin besichert waren. Dadurch wurden 17.477 verpfändete Coins wieder frei. Ende September waren noch 57 Prozent der Bestände verliehen oder als Sicherheit hinterlegt, jetzt sind es weniger als 5 Prozent. Die Kredite hatte MARA im August aufgenommen, um den geplanten Kauf des Gaskraftwerksbetreibers Long Ridge zu finanzieren.

Abschied vom Versprechen, jeden Bitcoin zu behalten

Der Kurswechsel ist bemerkenswert. Noch im Juli 2024 hatte sich MARA verpflichtet, jeden selbst erzeugten Bitcoin zu behalten und zusätzlich Coins am Markt zu kaufen. 2025 erlaubte das Unternehmen dann den Verkauf neu erzeugter Bitcoin, in diesem Jahr auch den Verkauf der angesparten Bestände. In den ersten neun Monaten 2026 summierten sich die Verkäufe auf 26.984 Bitcoin, mit den jüngsten Verkäufen liegt die Jahresbilanz bei mehr als 40.000 Bitcoin.

„Wir beabsichtigen, Bitcoin weiterhin zu nutzen, um Liquidität für Zwecke wie Chancen im Bereich KI-Infrastruktur aufzubauen“, schreibt MARA. Auf das Geld warten aber auch andere: Einige Anleihegläubiger können ab dem kommenden Jahr eine vorzeitige Rückzahlung verlangen, und der Vorstand hat Aktienrückkäufe von bis zu 500 Millionen Dollar genehmigt.

Schwaches Mining-Geschäft, Wette auf Rechenzentren

Hintergrund ist das schwächelnde Kerngeschäft. Der Quartalsumsatz fiel um 35 Prozent auf 164 Millionen Dollar. Unterm Strich meldete MARA zwar einen Gewinn von 632 Millionen Dollar, darin steckt aber ein Buchgewinn von 885 Millionen Dollar aus dem gestiegenen Bitcoin-Kurs im Quartal.

Die Zukunft sieht MARA offenbar bei Strom und Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Der Kauf von Long Ridge soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Das Kraftwerk darf 485 Megawatt Strom verkaufen, das umliegende Gelände bietet Platz für einen Rechenzentrums-Campus. Zusätzlich hält MARA Entwicklungsrechte an einem Standort in Texas mit einer möglichen Kapazität von bis zu 2 Gigawatt. Bis Jahresende peilt das Unternehmen zwei neue Mietverträge für Rechenzentren an, warnt aber, dass sich die Verhandlungen bis 2027 ziehen könnten.

Was das für Anleger bedeutet

Für den Bitcoin-Kurs kommt die Nachricht zu einem heiklen Zeitpunkt. Bitcoin hatte laut FXStreet am Sonntag den niedrigsten Wochenschluss seit August verzeichnet, die US-Bitcoin-ETFs verloren in der Vorwoche nach Daten von Farside Investors netto rund 1,28 Milliarden Dollar. Heute um 14:30 Uhr unserer Zeit folgen die US-Inflationsdaten für Oktober. Analysten von BRN sehen laut CoinDesk bei 73.000 Dollar eine wichtige Unterstützung.

Wichtiger als der einzelne Verkauf ist das Signal: Wenn große Miner ihre Bestände abbauen, um in KI-Geschäfte umzusteigen, fällt eine Gruppe als verlässliche Langfrist-Halter weg. Zusätzlicher Verkaufsdruck ist möglich, solange MARA weiter verkauft. Für Anleger in MARA-Aktien wird das Unternehmen zugleich weniger zu einer Bitcoin-Wette und mehr zu einem Infrastruktur- und Rechenzentrumsbetreiber, mit entsprechenden Umsetzungsrisiken.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.